Самые дерзкие кражи мировых шедевров - от «Голубя с зеленым горошком» до «Едоков картофеля»

1. Ну как тут не упомянуть про Мону Лизу и ее похищение из Лувра в 1911 году? Многие, кстати, считают, что именно это событие так «раскрутило» работу Леонардо да Винчи - до этого ни сама Джоконда ни ее улыбка не казались никому мистическими и загадочными. Но как только картина попала на передовицы всех изданий, все срочно захотели ее увидеть. Очередь к ней не иссякает до сих пор. Кража, кстати, была исполнена примерно в том же стили, что и история с нашим Куинджи - человек просто снял работу со стены и ушел. Пока в дерзком похищении обвиняли русских, немцев, французов и тайные общества, Винчензо Перуджа, бывший сотрудник Лувра, целых два года держал работу у себя на кухне. Интересно, что после поимку Винченцо заявлял, что «свистнул» шедевр лишь потому, что ему хотелось вернуть на свою родину, в Италию, то, что ей принадлежит по праву. Но был один важный нюанс - Перуджа не то чтобы решил передать в дар Джоконду - он хотел заработать на продаже картины музею Уфицци.

2. Куда громче был украден знаменитый «Крик» Эдварда Мунка. Пугающая работа знаменитого норвежского автора была похищена совсем недавно - в 2004-м году из музея Мунка в Осло. Как потом установили полицейские, кража у двоих злоумышленников заняла всего 50 секунд. Меньше минуты ушло на то, чтобы залезть в окно по лестнице, разбить окно, вырезать одно из самых узнаваемых полотен в мире из рамы и сбежать. Через месяц с норвежским музеем связались воры и предложили выкупить у них картину за миллион долларов. Но им было отказано. Полиция через два года смогла вернуть картину, но каким способом, до сих пор не известно - детали умалчиваются. Самое удивительное, что спустя погода после первой кражи, из музея украли другую версию «Крика» и работу под названием «Мадонна». И эти картины тоже были возвращены на место. А Музей Мунка, наконец, поставил себе охранную систему за 6 миллионов долларов.

«Крик» Эдварда Мунка

3. В 1991-м году плохие ребята покусились на Винсента нашего Ван Гога. Из его музея в Амстердаме одномоментно было украдено 20 полотен. В три часа ночи воры, которые прятались в музее, вылезли из укрытия в масках-чулках и обчистили музей как следует - забрали даже картину «Едоки картофеля». Всего они наворовали на 500 000 000 долларов. Но им не повезло - через 35 минут после кражи картины нашли в машине негодяев. Некоторые работы были повреждены. В 2010-м году Ван Гога украли уже из Каира. «Маки», чья рыночная стоимость оценивалась в 55 000 000 долларов, так и не была найдена. Египетский народ тогда крайне негодовал - даже потребовал отставки министра культуры - как оказалось, в музее не работало 36 из 453 камер видеонаблюдения, а сигнализация уже много лет как вышла из строя.

«Едоки картофеля»

4. В 2010-м же году из Национального музея современного искусства в Париже был украден «Голубь с зеленым горшком». Святотанцы украли работу работу Пикассо, стоимость которой была 28 000 000 буквально через окно - взломав решетку. Вместе с работой испанского живописца негодяи прихватили Матисса, Брака, Модильяни и Леже. В 2013-м году заказчик ограбления был найден. А вот картины, увы, нет - мужчина сказал, что уничтожил работы, как только понял, что за ним следят. С тех пор этот «Голубь» находится на третьем месте в рейтинге потерь мирового искусства.

«Голубь с зеленым горшком»

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/688683" frameborder="0"></iframe> Кража века: кто и зачем украл картину Куинджи из Третьяковки.Похищение картины Куинджи из Третьяковки настолько нелепое, что почти гениальное.

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