По интернету гуляет поддельное видео о мобилизации в Краснодарском крае: почему ему нельзя верить

Видео о мобилизации в Краснодарском крае оказалось подделкой Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В социальных сетях появилось видео с заявлением губернатора Краснодарского края о предстоящей мобилизации, которая якобы будет объявлена после сентябрьских выборов. Сообщается, что в сеть слили речь Вениамина Кондратьева с совместного заседания региональной Антитеррористической комиссии и Оперативного штаба. Глава региона дает указание представителям силовых ведомств проводить патриотические беседы с мужчинами и не церемониться с жителями, а принимать жесткие меры для выполнения плана по мобилизации, буквально насильно заталкивать в машины и давать на подпись контракт на СВО. «Комсомольская правда» изучила ролик. Объясняем, почему ему нельзя верить.

Проверка проводилась совместно с проектом «Лапша Медиа», направленного на разоблачение недостоверной информации,

Анализ видео показывает, что мошенники использовали монтажную склейку. За основу были взяты реальные кадры с совместного заседания региональной Антитеррористической комиссии и Оперативного штаба Краснодарского края, состоявшегося в июле 2026 года. В оригинальном, неотредактированном сюжете глава региона обсуждал исключительно вопросы обеспечения безопасности и стабильности в разгар летнего курортного сезона. Никаких заявлений о призыве или мобилизации в оригинальном выступлении не звучало.

Найти видео с реального заседания можно на платформе Рутуб.

На дипфейк указывают и визуальные признаки – речь не соответствует мимики, временами нижняя часть лица размывается. Голос тоже звучит неестественно. Все это является классическим признаком наложения сгенерированного нейросетью голоса на видеоряд.

Кроме того, в фейковом видео говорится о том, что в Пензенской области мужчин насильно садят в автобусы и заставляют подписывать контракты на СВО. На самом деле такое видео было официально опровергнуто, а в кадр попала проверка мигрантов и жителей региона на предмет своевременно постановки на военный учет, что является требованием законодательства.

Важно отметить, что это не единичный случай. Аналогичные поддельные ролики с идентичным нарративом о «мобилизации после сентябрьских выборов» авторы фейков сгенерировали от имени глав и других регионов России, в частности, Орловской, Тамбовской и Воронежской областей. Все эти сообщения были официально опровергнуты.

Главная цель подобных информационных вбросов – посеять панику, дестабилизировать общество и дискредитировать предстоящие выборы в Государственную Думу.

Официальная позиция власти остается неизменной и прозрачной: планов по проведению новой мобилизации нет. Потребности армии в настоящее время полностью обеспечиваются за счет набора контрактников, и необходимости в новом призыве не существует. Президент России Владимир Путин неоднократно утверждал, что вторая волна мобилизации не планируется.

Более того, ни одно официальное ведомство РФ не подтверждает каких-либо планов по проведению новой мобилизационной кампании в 2026 году.