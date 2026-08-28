В Рунете вышло новое шоу о путешествиях по России для молодёжи

Открываем СФО в первом выпуске шоу «Больше, чем путешествие».

В социальной сети «ВКонтакте» вышел премьерный выпуск шоу «Больше, чем путешествие». Он посвящен туризму в Сибирском федеральном округе (СФО). Проект создают медиагруппа «Комсомольская правда» и программа Росмолодёжи «Больше, чем путешествие», которая реализуется в рамках национального проекта «Молодёжь и дети». Программа была создана в 2021 году по поручению президента РФ Владимира Путина как система поощрения выдающейся молодёжи познавательными поездками по России, но за годы работы она выросла в целую систему формирования культуры путешествий по стране для молодого человека и его семьи, которая включает более 30 различных проектов и конкурсов, в том числе специальную Всероссийскую премию «Больше, чем путешествие» для выявления и поощрения лучших проектов в сфере внутреннего туризма и воспитания молодёжи через путешествия по России.

Всего будет восемь выпусков нового шоу — по одному на каждый федеральный округ РФ. В каждой серии ведущие и гости рассказывают об интересных местах России, обсуждают собственный опыт и туристические маршруты программы «Больше, чем путешествие».

В шоу также рассказывают о премии «Больше, чем путешествие». Это единственный проект в России, который раскрывает потенциал и значимость молодёжных и патриотических путешествий с полезной и образовательной компонентой. Каждый выпуск посвящён одной из номинаций премии. В первой серии обсуждали номинацию «Больше, чем сервис» и говорили о качестве обслуживания в отечественной индустрии гостеприимства.

Ведущими всех выпусков стали блогер, шоумен Максим Лутчак и участница программы Росмолодёжи «Больше, чем путешествие» Ника Смолякова.

Ведущие проекта: Максим Лутчак и Ника Смолякова.

— Это шоу для тех, кто в пятницу вечером задумался: «Хм, надо бы куда нибудь выбраться». А в воскресенье до сих пор выбирает между доставкой и диваном, — с иронией анонсировал первый выпуск Максим Лутчак.

Специальным гостем первого выпуска стал амбассадор Арктики, тревел блогер Алексей Жирухин. В студии обсуждали «дворянский» тур в Томск, культурные маршруты по Омску и Красноярскому краю, знакомство с промышленным туризмом на Кузбассе.

Второй выпуск шоу будет посвящён Южному федеральному округу.

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