Россияне рассказали, как отмечают свадебные годовщины

23% опрошенных россиян каждый год отмечают свадебную годовщину Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Выплаты за долгий брак к юбилеям семейной жизни установлены в 26 регионах РФ. Правда суммы везде разные: где-то поздравительная сумма символическая – от 5 тысяч рублей, а где-то и 50-70 тысяч. Сами россияне рассказали, что они будут рады, если получат выплату, но и без нее они годовщины отмечают, устраивают застолья, ходят в рестораны. Об этом говорят итоги опроса сайта KP.RU.

Так, 23% респондентов рассказали, что годовщина свадьбы для них важный праздник, и каждый год они устраивают большие домашние застолья, где собирается вся семья, отмечают. Россияне рассказали, что они никогда не забывают и не пропускают этот день.

Еще 15% сообщили, что тоже отмечают с размахом, но не дома – ходят в ресторан. Респонденты рассказали, что это помогает им каждый раз воссоздавать праздничную атмосферу, вспоминать саму свадьбу и прожитые годы.

16% россиян заявили, что просто поздравляют свою половинку на словах, большого торжества из каждой годовщины они не делают, но всегда вспоминают праздник.

А вот 9% отметили, что каждый год дарят любимой или любимому подарки. Россияне говорят, что считают этот праздник таким же важным, как День рождения или Новый год, поэтому стараются порадовать половинку чем-то приятным.

3% выбрали вариант «другое» и рассказали, что у них в семье сложились другие традиции. Кто-то на годовщину собирает друзей и родных, как на настоящую свадьбу, другие отправляются за город или на шашлыки, кто-то даже подгадывает под эту дату отпуск.

«У нас с мужем день знакомства и свадьбы совпали, уже больше 20 лет каждый год в октябре ходим на шашлык, завершаем сезон, отмечаем. Это семейная традиция», - рассказывает участница опроса.

«Устраиваем себе отпуск, едем на море или можем просто провести день в СПА», - говорит другая.

А вот оставшиеся 34% опрошенных сообщили, что они не отмечают годовщину, зачастую просто забывают о ней.

Опрос проведен среди подписчиков сайта KP.RU в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники, а также в мессенджере Telegram. Респонденты могли выбрать несколько вариантов ответа. Участие в исследовании приняли 800 человек.

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