Россиянам платят за долгий брак: кому положено финансовое поощрение

Выплаты за долгий брак к юбилеям семейной жизни установлены в 26 регионах РФ Фото: Евгения ГУСЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В 26 регионах России предусмотрены единовременные выплаты для супругов, проживших в браке значительное число лет. Об этом пишет РИА Новости.

Напомним, что на федеральном уровне единый закон, регулирующий выплаты за долгий брак, пока отсутствует. Однако регионы имеют право устанавливать их самостоятельно. В разных субъектах РФ суммы и условия предоставления таких выплат различаются.

Размер поощрений в ХМАО, ЯНАО и Санкт-Петербурге совпадает: 50 тыс. рублей за 50 лет брака и 70 тыс. — за 70 лет. При этом в Петербурге есть еще одна выплата — к 75-летию брака (коронной свадьбе).

В столице размер выплаты зависит от юбилея: 29,6 тыс. руб. — за 50 лет, 37 тыс. — за 55 и 60 лет, 44,4 тыс. — за 65 и 70 лет (для пар с датой юбилея с 1 января 2026 года).

В Ставропольском крае единовременную выплату в размере 100 тыс. рублей получают семьи, награжденные медалью «За сохранение семейных ценностей» при достижении любого из юбилейных рубежей — 50, 55, 60, 65, 70 или 75 лет брака. При этом в течение календарного года выплата предоставляется не более чем ста семьям.

В Калининградской области за 50, 60 и 70 лет брака платят по 5 тыс. рублей. А вот в Северной Осетии в прошлом году разово выплатили по 25 тыс. — и не только за 50 лет, но и за 25 лет совместной жизни.

Ранее в ОП предложили ввести федеральные выплаты за долгий брак.