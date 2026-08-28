Подмосковные следователи выясняют детали жуткого убийства 12-летнего школьника в деревне Кабаново Фото: социальные сети.

Подмосковные следователи выясняют детали жуткого убийства 12-летнего школьника в деревне Кабаново – в четырех километрах от подмосковного города Орехово-Зуево.

УБИЙСТВО РЕБЕНКА В ПОДМОСКОВЬЕ, ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ НА 28 АВГУСТА 2026

Шестиклассник Миша (имя изменено) пропал вечером в среду, 26 августа. Последний раз он ответил на звонок около 19:00, а потом – тишина.

Мама забеспокоилась, побежала писать заявление в полицию. Затем обратилась к волонтерам. Кабаново – деревня большая, на 2,5 тысячи жителей. В паре остановок город Ликино-Дулево. Однако женщина была уверена, что ее сын не мог уехать из Кабаново. Поисковики обошли все улицы деревни, начали обход окрестностей, проверяли заброшенный здания. В одном из них утром 27-го и нашли тело.

- Первоначально пошли разговоры, якобы мальчик полез в заброшку, сорвался, упали разбился, - рассказал KP.RU один из жителей Кабаново. – Но потом стало известно, что на самом деле он убит.

По данным KP.RU, при просмотре записей с камер видеонаблюдения выяснилось, что к заброшке Миша шел не один, а с двумя старшеклассницами.

КАК И ПОЧЕМУ ШКОЛЬНИЦЫ УБИЛИ 12-ЛЕТНЕГО СОСЕДА

На данный момент известно, что 15-летняя Инга и ее 16-летняя подруга Лика (имена девочек изменены) специально заманили подростка в стоящее на отдалении от жилых домов здание, чтобы убить. Предложили ему «посидеть, как взрослые».

- Старшеклассницы знали младшего мальчика, как соседа – близко они никогда не общались, но в таком небольшом населенном пункте все друг друга так или иначе знают, - рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах. – Поэтому когда они его позвали с собой, никаких подозрений у мальчика не возникло. Настоящей целью девочек было убийство. Они заранее договорились, что будут убивать.

Зачем? По словам нашего собеседника, школьницы якобы хотели посмотреть, «как умирают люди»…

Шестикласснику нанесли множество ударов ножом, но его криков о помощи никто не услышал. После убийства девочки спокойно разошлись по домам.

ЧТО ИЗВЕСТНО О ШКОЛЬНИЦАХ, ЗАДЕРЖАННЫХ ЗА УБИЙСТВО МАЛЬЧИКА В КАБАНОВО

Обе школьницы задержаны. Сейчас с ним работают следователи. По информации KP.RU, Инга и Лика в школе всегда были на хорошем счету, из приличных семей.

- Следствием устанавливаются все обстоятельства произошедшего, в ближайшее время подозреваемым будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения, - сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК Росиси по Московской области Ольга Врадий. - Следствием выясняются причины и условия, способствовавшие совершению особо тяжкого преступления несовершеннолетними.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

35 ударов ножом за отказ встречаться: Студент из Южно-Сахалинска прилетел в Петербург и убил школьницу, с которой вместе играл в онлайн-игру

«Эти сроки – ни о чем!»: Мать 13-летней девочки, которую школьники-блогеры убили на камеру в лесу, резко высказалась о приговоре

После резни один исчез: В убийстве вдовы бывшего вице-премьера Дагестана подозревают ее 17-летнего сына