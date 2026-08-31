Учат не только в школе: когда ребенку пора нанять репетитора — отвечает опытный педагог

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В начале учебного года у многих родителей школьников появляется вопрос: «Зачем нанимать репетитора, когда есть школа?Может быть, пусть там и учат?». И вроде бы логично доверить образование только учителям, но с другой стороны, мы хотим сделать образование для ребенка максимально простым и удобным: чтобы он проще усваивал материал на занятиях, уверенно чувствовал себя в школе, участвовал в олимпиадах, получал только «пятёрки» и обязательно набрал 100 баллов на ЕГЭ по всем предметам.

Когда начинают искать репетитора

Как показывает аналитика, спрос на услуги репетиторов растет уже в середине лета. Многие семьи стараются как можно раньше закрыть все потребности в допобразовании для ребенка и нанять педагога уже в начале учебного года. Например, по данным «Авито Услуг», в среднем по России интерес к объявлениям по подготовке к ОГЭ вырос на 7% за месяц, к ЕГЭ — на 5%. Заметный рост показывают отдельные предметы и направления: так, по данным аналитики платформы, спрос на подготовку к ЕГЭ по базовой математике вырос на 21%, по профильной — на 13%, на подготовительные занятия перед поступлением в школу, лицей или гимназию — на 7%. Уже летом школьники начинают готовиться к будущим олимпиадам, а также к внутренним экзаменам в вузе: спрос на такие задачи для репетиторов вырос на 6% за месяц.

По некоторым предметам интерес к допзанятиям растет год к году. В середине лета спрос на уроки истории увеличился на 14%, по физике — на 10%, биологии, математике и химии — на 7%, русскому языку — на 4%.

Беседуем с руководителем лицензированной языковой онлайн-школы, специалистом по продвижению репетиторов и онлайн-школ и экспертом «Авито Услуг» Татьяной Мишиной.

Зачем вообще нанимать репетитора?

Как отмечает Татьяна Мишина, репетитор нужен, чтобы решать конкретную образовательную проблему ребенка. Репетитор — это не специалист широкого профиля, а профессионал узкой специализации, который помогает с точечной задачей, он не альтернатива школе. Учитель решает массовую образовательную задачу для всех в классе, а значит, если кто-то отстает, пропускает занятия или просто не успевает за темпом, то появляется потребность в дополнительной отработке программы. Поэтому идеальное решение для отработки точечных моментов — репетитор.

И еще раз стоит подчеркнуть: репетитор работает именно с уровнем конкретного ребёнка. Определяет точку А и движется к точке Б вне зависимости от того, каковы успехи ученика в классе. Репетитор составляет индивидуальную программу обучения, которая отвечает целям родителей, интересам и темпераменту ученика.

— Кто то решил сдавать экзамен, готовиться к олимпиаде или нагнать программу в новой школе, и трех уроков в классе ему уже недостаточно, а нужно заниматься пять раз в неделю, разбирать темы более предметно, больше практиковаться. И здесь родители могут подключить репетитора для дополнительной практики.

3 мифа о занятиях с репетитором

Стоит ли искать репетитора уже в начальной школе или подождать до 11 класса? Допуроки нужны, когда оценки начали портиться, или «поймать» момент пробела в знаниях можно раньше? Итак, разбираем популярные мифы.

Миф 1: репетитор нужен только в выпускных классах

И в пятом, и в седьмом, и в десятом классе репетитор может принести пользу. Но сколько бы лет ни было ребенку, важно чётко поставить цели и задачи перед преподавателем. Так, запрос «Нам нужен репетитор по английскому» слишком общий и размытый. Конкретное пожелание позволит специалисту лучше найти подход и сформировать инструментарий для занятий. Например, если задача подготовить школьника к ЕГЭ, то фокус будет в большей степени на разборе стратегий выполнения заданий и подводных камней в них, грамматики, решении экзаменационных КИМов, отработке аудирования, написании эссе. Когда родитель и ребенок хотят развить навык свободного английского, тогда репетитор закладывает больше времени на общение, освоение разных лексических тем, подключает интерактивные форматы: просмотр и обсуждение видео и сериалов, разбор текстов песен.

Миф 2: без репетитора хорошо сдать ЕГЭ нельзя

Все зависит от конкретного ребенка, его накопленной базы знаний и мотивации.

— Вопрос в том, хорошо ли учится ребёнок в целом. Если ответ «да», то и без репетитора он может сдать экзамен на высокие баллы. Но если родители или даже сам ребенок понимают, что есть пробелы в знаниях, а подготовиться к ЕГЭ нужно хорошо и поступить в вуз, на бюджет, то, конечно, здесь стоит обратиться за помощью к профессионалу. И вновь мы приходим к тому, что репетитор решает узкую задачу конкретного ученика и отталкивается от конкретной ситуации, — говорит эксперт Татьяна Мишина.

Миф 3: обращаться к репетитору нужно накануне экзаменов, чтобы знания были свежими

Первый ажиотажный спрос на услуги зреет в конце августа и продолжается весь сентябрь-октябрь, далее второй всплеск наступает после Нового года. На пике он в апреле - мае, то есть всего за несколько недель до экзаменов.

— Самый дорогой репетитор — тот, кого родители нанимают в панике за два–три месяца до экзамена. Выгоднее вложиться в устранение пробелов заранее, а не стараться освоить программу нескольких лет в последние недели перед ЕГЭ, — предупреждает Татьяна Мишина.

Эксперт подчеркивает, что пробелы в знаниях копятся снежным комом. Сегодня ребенок не понял, как извлекать дискриминант, а через месяц уже не умеет решать задания с ним. Или другой пример: школьник пропустил тему или недоучил лексику по английскому, а в итоге словарный запас не растет, понимать тексты из учебника все сложнее и труднее общаться на языке.

— Интерес к учёбе пропадает, появляются плохие оценки, и ребёнок говорит: «Я вообще ничего не способен» или «Я не хочу этим заниматься». Репетитор как раз помогает устранить все пробелы, нагнать программу или даже перегнать её и предотвратить будущие проблемы на контрольных и экзаменах еще на старте их появления, — отмечает педагог.

Итак, каждый вложенный в знания рубль окупится эффективнее, если подготовка была системной и если действовать на опережение. Выступить в роли экстренной пожарной команды накануне ЕГЭ репетитор может, но вы переплатите, а эффективность будет сильно ниже.

И все же всем ли нужен репетитор?

Дополнительные знания и практика — это всегда плюс, но есть ситуации, когда школьник может обойтись и без дополнительных уроков. И вот несколько ситуаций, когда родителям стоит повременить с поиском репетитора.

Ребёнок прекрасно справляется сам: сам делает домашнее задание, проявляет интерес к урокам и получению новых знаний, высоко замотивирован. Учеба конвертируется не только в хорошие оценки, но и качественные регулярно применяемые на уроках или олимпиадах знания.

Ребёнок устал, постоянно тревожится, конфликтует с родителями. В жизни бывает разное: переезд в другой город, переход в новую школу, личные переживания, да и просто подростковый возраст. Все это может сказаться на учебе, но не стоит сразу искать репетитора, если школьник просто перегружен эмоционально. Сначала исправляем жизненную ситуацию и только потом налегаем на учёбу. Если же ситуация изменилась, а пробелы в знаниях никуда не исчезли, влияют на оценки и самооценку ребенка, то лучше обратиться к репетитору хотя бы в профилактических целях.

Ребёнок перегружен дополнительными занятиями: кружками, спортивными секциями, прочими репетиторами. Ещё один репетитор счастливее его не сделает. В этом случае нужно постараться облегчить расписание ребёнка, найти больше времени для отдыха, определить приоритеты и только потом решать, нужен ли вам репетитор по еще одному предмету.

Стоит ли родителю быть на пробном занятии с репетитором?

Семья все-таки решила, что ребенку стоит заниматься дополнительно. Репетитор найден, и впереди пробный урок. И возникает вопрос «Стоит ли родителям присутствовать на занятии?». Татьяна Мишина считает, что к первому уроку хотя бы кому-то из взрослых лучше присоединиться.

— Это повышает доверие ребёнка к педагогу. Кроме того, и родителям важно оценить образование, опыт, программу, подход репетитора. После пробного урока стоит поговорить с ребёнком: было ли ему комфортно, понравился ли стиль общения учителя, хочет ли он продолжать занятия. По итогу родитель выбирает специалиста, а ребёнок уже делает вывод и помогает определиться с выбором финально, — комментирует преподаватель.

Важно: не спрашивать у ребёнка: «Тебе нравится репетитор?» Ведь ответ, скорее всего, будет: «Ну, нормально», особенно если вы общаетесь с подростком. Ставьте вопросы иначе:

«Что тебе сегодня было самым интересным на уроке?»

«Что было сложного?»

«Какая активность или задание понравились больше всего?»

«Есть ли что то, что тебе не нравится?»

НА ЗАМЕТКУ

Как правильно определить прогресс ребёнка от занятий с репетитором?

1. Первый контрольный срез проводится через пару занятий. Родители и репетитор «сверяют часы» и обсуждают, есть ли контакт с ребёнком, получится ли решить поставленную задачу по итогу курса занятий, укладываетесь ли вы в заданные временные рамки.

2. Повторный чекап делаем через три–четыре недели занятий. Посмотрите на подход к допзанятиям у своего ребёнка и ответьте себе честно на четыре вопроса:

- он регулярно выполняет домашнее задание;

- какие у него произошли изменения в оценках;

- что по предмету стало получаться лучше;

- стал ли он меньше бояться предмета

3. Следующий этап оценки эффективности планируем через два–три месяца занятий. На этот момент гарантированно должна быть видна динамика: повысился средний балл, выросли оценки, ребенок стал чаще вызываться к доске в школе, сам выполняет домашнюю работу.

Конечно, сроки «сверки часов» могут в каждом конкретном случае варьироваться. Не бойтесь уточнить у репетитора, когда и как будет достигнут хотя бы промежуточный результат поставленной цели. Отталкиваясь от своих наблюдений, хороший репетитор после первых занятий даст якорные точки: «Исходя из вашего уровня, через две недели ребёнок будет уметь X, через месяц — Y, через три месяца — Z». Как раз подобный метод контроля прогресса мои педагоги используют на занятиях с учениками в моей онлайн-школе.

ВОПРОС РЕБРОМ

Ребёнок отказывается заниматься с репетитором, ему не интересна учёба. Как быть?

— Заставлять бесполезно. Сначала нужно определить корень проблемы. Иногда я вижу, что мои студенты не делают «домашку», опаздывают на занятия, ходят на занятия из под палки. Тогда я иду к родителям и прошу разобраться, что происходит. Может, ребёнок устал, у него большая нагрузка. А может, подростковый период. Или он не хочет учить предмет, а его заставляют родители. Грамотный репетитор найдёт подход к ребёнку, завоюет его доверие и мотивирует учиться, если он понимает, в чем заключается проблема неуспеваемости или лени, — отвечает Татьяна Мишина.