Открылась регистрация на «День Бренда 2026»

Главной темой станет «Современная пирамида ценностей»

Ежегодная бизнес-конференция пройдет 19 октября, а главной темой станет «Современная пирамида ценностей». Мероприятие соберет топ-менеджеров, а также директоров и маркетологов крупных российских компаний для бизнес-нетворкинга и обсуждения актуальных вопросов индустрии маркетинга

Регистрация на «День Бренда 2026» уже открыта — успейте зарегистрироваться заранее и стать частью масштабного события, где лидеры рынка обсудят, насколько представления бизнеса о сильном бренде созвучны ожиданиям, которые формируются в обществе.

Тема и программа конференции

Сегодня актуально звучит разговор о ценностях, традициях, образе будущего и роли российских брендов. Сильные бренды строятся не только на характеристиках продукта, но и на доверии, репутации, эмоциях и долгосрочных отношениях с потребителями.

В текущей ситуации важно понять, какие ценности становятся фундаментом долгосрочного развития и какие смыслы действительно способны объединять людей вокруг брендов. Программа конференции будет состоять из 6 потоков и объединит более 150 спикеров, а пирамида ценностей российских брендов станет центральной темой «Дня Бренда».

Мероприятие включает шесть тематических направлений, каждое из которых охватит ключевую тему рынка: ценности брендов, медиамиксы, борьба за бюджеты, измерение брендинга, ИИ для ROI, кросс-канальность, атрибуция, PR-технологии, внимание, кросс-брендинг, диджитал-экосистемы, ретейл-медиа, инфлюенс, а также отдельный поток с отраслевыми кейсами и бизнес-результатами. В каждом зале соберутся эксперты — лидеры рынка и практики, чтобы разобрать конкретные задачи и модели.

Сцена для лидеров рынка

Мы приглашаем спикеров из числа маркетологов крупных брендов. Ваши заявки присылайте на рассмотрение в оргкомитет.