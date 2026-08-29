Почему в Британии потеряли страх перед войной и на какие ответные меры готова пойти Россия: отвечают эксперты Бут и Любимов

Британия прагматично ведет войну против РФ руками Украины Фото: REUTERS.

В пятницу, 28 августа, в прямой эфир Радио «Комсомольская правда» вышла очередная программа из цикла «Русский дозор Бута и Гамова».

В первой части передачи наши уважаемые эксперты - Виктор Бут и Михаил Любимов - всесторонне обсудили такую тему: зачем директор ЦРУ Джон Рэтклифф прилетал в Москву.

А сейчас - содержание не менее важного разговора…

Александр Гамов, ведущий Радио «Комсомольская правда», журналист Кремлевского пула:

- Михаил Петрович, ваши книги в чем уникальны? В том, что там очень много между строк читается. Поэтому, если можно, какие-то прогнозы, которые вы там спрятали, нам потом расскажете. Виктор, вы согласны с тем, что у меня наивные вопросы, как сказал Михаил Петрович? И как вы оцениваете его заявление по поводу поведения британских властей сегодня? В отношении России, конечно.

Виктор Бут, известный предприниматель и общественный деятель:

- Все становится с каждым днем яснее. По крайней мере, позиция, которую заняла Россия… Она всегда была прямолинейной, без всяких таких, условно говоря, заигрываний или каких-то провокаций.

Другой вопрос, опять же, что я конкретно хотел спросить у Михаила Петровича. Это про то, неужели английские спецслужбы не боятся того, что мы, во-первых, начнем также - симметрично - отвечать? И - устраивать разные провокации, находить и спонсировать различные организации, которые бы действовали и реализовывали провокации, подрывные акции в самой Великобритании? И, естественно, неужели они не понимают, что мы с ними просто так - конвенционально - воевать не будем? Будет применено какое-то довольно сильное оружие. А ведь и сейчас у нас есть преимущество в гиперзвуке, в других совершенно передовых системах вооружения. Почему в Британии потеряли страх этой прямой войны с нами?

А. Гамов:

- Очень хороший вопрос.

Михаил Любимов, легендарный ветеран СВР, полковник, знаменитый писатель:

- Вопрос достаточно сложный, конечно. Я думаю, они не потеряли страх. Но они думают, что мы не будем применять какие-то острые меры. Я уж не знаю, какие, но они надеются.

Потом - спецслужбы, они ведь играют подчиненную роль в английской политике. Основное, конечно, решают политические деятели - премьер-министр, министр обороны и так далее.

Но они сейчас считают, что Украина – это главная их защита вообще.

А. Гамов:

- Тоже мне - защита.

М. Любимов:

- А я вам скажу - почему. Потому что они считают, что им очень сложно поднять до 5% расходы на вооружение, которые требует Трамп. Понимаете?

А.Гамов:

- Ну, в общем, да…

М.Любимов:

- А украинская армия сильнее английской, я думаю.

А.Гамов:

- Даже вот так?

М.Любимов:

- И тут огромная экономия. Они очень прагматичны. Все европейцы, включая англичан.

Поэтому, с одной стороны, обещание, требование Трампа поднять до 5% и ослабить американскую помощь, оно нам на руку. С другой стороны, оно подогревает настроения - надо защищаться. Вся пропаганда на этот работает. Понимаете?

А.Гамов:

- Теперь - да.

М.Любимов:

- А как защищаться? Нужна Украина.

Тут логика простая - сэкономить деньги. Потому что до 5% ни одна из стран не сможет поднять расходы. Потому что будет восстание населения. Во всяком случае, сильное недовольство и так далее.

У британцев очень прагматичная политика, в надежде, что они спровоцируют нас на какой-то удар…

А.Гамов:

- А тут уже Америка выйдет из НАТО…

М.Любимов:

- Александр, этим и не пахнет - пока и, думаю, в ближайшее время такое вряд ли возможно. Короче говоря, будет большая буча. А чем она кончится?

А.Гамов:

- Вот!

М.Любимов:

- Вы знаете, во время войны об этом не думают. Вспомните, как начиналась Первая мировая, Вторая мировая? Стихия!

В. Бут:

- Мне хотелось бы тогда сказать следующее… Смотрите, мы же можем теперь вполне официально после всех заявлений начать атаковать те фабрики, которые производят в Великобритании дроны, которые по нам прилетают.

Великобритания стала стороной конфликта, и по любому международному праву это вполне допустимо и возможно.

В этой связи, если мы ударим по этим производствам, которые изготавливают вооружение, используемое против нас, сейчас очень многие говорят, я читаю, слежу, в том числе за американской прессой… И мнение есть такое, что Америка не вступит в этот конфликт, не пойдет по пути эскалации, попытается это как-то загасить. И, может быть, это будет таким холодным душем на головы этих ястребов из Лондона.

А. Гамов:

- Очень интересный вопрос. Михаил Петрович, у вас есть ответ?

М. Любимов:

- Есть. Это будет начало войны, если мы ударим по английским заводам…

А.Гамов:

- Причем - не на Украине.

М.Любимов:

- В Англии. Понимаете? Это очень тонкие вопросы. Я думаю, наше руководство это прекрасно понимает. Недаром мы назвали войну специальной военной операцией. Поскольку у нас президент юрист, он все эти тонкости знает.

Поэтому я бы не стал, понимаете, так - ударили по заводам. Я понимаю, тут должна быть «сходка» юристов, чтобы это решить.

И я уверен, что мы решительно ответим и продолжим наше наступление.

Но насчет ударов по английским заводам не знаю… Это должно решать наше руководство, потому что это серьезный шаг.

Это будет означать, что начинается уже фаза не специальной военной операции, а - война. Понимаете? Такое мое непосвященное мнение.

А. Гамов:

- Еще какое-то возражение есть, Виктор?

В. Бут:

- По-любому ведь получается так, сейчас фактически через Украину Англия с нами воюет… Посылает своих специалистов, свое вооружение, помогает и наводит все эти удары на нас.

Потому что это не секрет, что спецслужбы Великобритании руководят планированием всех этих операций вместе с американцами. И теперь получается, что мы воюем только лишь с Украиной, а с нами воюет и Англия, и весь остальной коллективный Запад.

В общем-то, немножечко получается странная картинка. Если мы хотим добиться мира, мы должны также нанести такие удары. Пример Ирана нам хорошо показал, что он стал очень асимметрично действовать и не только отвечать - по Израилю и по, условно говоря, базам США… Но и ударять по всем их интересам в Персидском заливе. И это быстро изменило бы ситуацию, если такое решение будет принято.

А. Гамов:

- Это — позиция Виктора Бута, которую я - в целом - не разделяю… Теперь Михаил Петрович комментирует заявление Виктора Анатольевича.

М. Любимов:

- Что я могу сказать? Достаточно интересное вы сделали заявление, товарищ Бут.

В. Бут (кивает в знак благодарности)

М.Любимов:

- Но, я думаю, это - повторю - очень сложный юридический вопрос. Это вопрос к товарищу Лаврову. Это большой дипломатии вопрос, как все это дело обстоит.

Я же, Виктор, прекрасно тоже понимаю, что по нам лупит вся Европа. Но там же есть все эти юридические тонкости.

Поставлять оружие-то можно, верно?

А.Гамов:

- Насчет «можно» - я вот не согласен.

М.Любимов:

- Вроде международным правом не запрещено. Американцы уже давно против нас используют все, и Starlink, и прочее. Верно?

А.Гамов:

- Не совсем.

М.Любимов:

- Но как все это, так сказать, выглядит юридически, с точки зрения международного права?..(Речь - о возможных ответах России. - А.Г.) Боюсь, уважаемый Виктор, я тут, как всего лишь - офицер разведки…

А.Гамов:

- Ничего себе - всего лишь.

М.Любимов:

-… и боюсь, я не могу дать квалифицированный юридический ответ.

А. Гамов:

- Но обсуждать эту важную тему - можно и нужно. И, я полагаю, в «Русском дозоре Бута и Гамова» это обсуждение - благодаря вам, Михаил Петрович, состоялось. В смысле - получилось.

М. Любимов:

- Спасибо.

В.Бут, А.Гамов:

- Спасибо вам.

Читайте также:

«Трампу нужен козырь»: полковник СВР объяснил, зачем глава ЦРУ прилетал в Москву

Юрий Скуратов: У тех, кто покушается на наши активы за рубежом, номер не пройдет