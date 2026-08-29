Короткие мудрости недели: Мир тесен? Садись на диету

Мир тесен? Садись на диету. Фото: Ljupco Smokovski/Shutterstock/Fotodom

Содружество «СОКРАТ» представляет свои новые мудрые афоризмы.

Мир тесен? Садись на диету.

Не разрушайте чужих иллюзий, они могут вам еще пригодиться.

Уж сколько сорвано масок, а открытых лиц больше не стало.

Вадим Зверев

***

Богато одетых женщин голыми руками не возьмешь.

Будешь вить верёвки из жены, получишь колючую проволоку.

В семейных грозах громоотводом становится муж.

Владимир Малёшин

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Концерт состоялся, а артист – нет.

Хуже сделанного на коленке может быть только сделанное на коленях.

По статистике каждая вторая женщина не желает быть: ни каждой, ни второй.

Станислав Овечкин

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Мы гордимся героическим прошлым, но не хотим такого будущего.

Женщина хочет выглядеть как подарок в дорогой упаковке.

Блондинок украшает скромность ума.

Александр Петрович-Сыров

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Красота возбуждает: аппетит, чувства к женщине, желание творить.

Автор отличается от соавтора одиночеством.

От тернового венка до нимба – всего одна Голгофа.

Сергей Сидоров

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Склонные легко зажигаться легко и прогорают.

Государству нужны не столько способные, сколько платежеспособные.

Чтобы достичь вершин, надо спуститься с небес.

Афанасий Смыслов