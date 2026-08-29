Короткие мудрости недели: Мир тесен? Садись на диету

Содружество «СОКРАТ» представляет свои новые мудрые афоризмы.
Мир тесен? Садись на диету.
Не разрушайте чужих иллюзий, они могут вам еще пригодиться.
Уж сколько сорвано масок, а открытых лиц больше не стало.
Вадим Зверев
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Богато одетых женщин голыми руками не возьмешь.
Будешь вить верёвки из жены, получишь колючую проволоку.
В семейных грозах громоотводом становится муж.
Владимир Малёшин
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Концерт состоялся, а артист – нет.
Хуже сделанного на коленке может быть только сделанное на коленях.
По статистике каждая вторая женщина не желает быть: ни каждой, ни второй.
Станислав Овечкин
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Мы гордимся героическим прошлым, но не хотим такого будущего.
Женщина хочет выглядеть как подарок в дорогой упаковке.
Блондинок украшает скромность ума.
Александр Петрович-Сыров
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Красота возбуждает: аппетит, чувства к женщине, желание творить.
Автор отличается от соавтора одиночеством.
От тернового венка до нимба – всего одна Голгофа.
Сергей Сидоров
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Склонные легко зажигаться легко и прогорают.
Государству нужны не столько способные, сколько платежеспособные.
Чтобы достичь вершин, надо спуститься с небес.
Афанасий Смыслов