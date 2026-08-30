Правда ли, что «сахар кормит опухоли» - врач-онколог оценил новые данные ученых

Новое масштабное исследование пролило свет на долгосрочные риски употребления сахара Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ. Перейти в Фотобанк КП

«Сахар вреден для здоровья. Масло вредно для здоровья. Кофеин вреден для здоровья. Но ты не расстраивайся. Ведь это тоже вредно для здоровья», - к таким советам обычно сводятся рекомендации интернет-гуру, фанатично зацикленных на ЗОЖе. Особенно много в соцсетях «страшилок» о вреде сладкого. Врачи подтверждают: злоупотребление сахаром до добра не доведет. Но правда ли, что даже в небольших дозах это «белая смерть» и нужно стремиться к максимальному ограничению?

- Вопрос «сахар кормит опухоль?» пациенты задают почти так же часто, как вопрос про сахар и метастазы, - отмечает врач-онколог, химиотерапевт, руководитель онкологического отделения Дмитрий Олькин в своем медицинском канале «Не гептралом единым. Олькин об онкологии».

Недавнее крупное исследование внесло дополнительные прояснения в эту активно обсуждаемую тему, сообщает эксперт. Научная статья под названием «Связь между потреблением подслащенных сахаром и искусственно подслащенных напитков и заболеваемостью раком желудка» опубликована в журнале Gastro Hep Advances.

СЛАДКАЯ ГАЗИРОВКА И РАК ЖЕЛУДКА

Исследователи проанализировали данные 20-летнего наблюдения за 112 284 участников. Оценивали их питание и число диагностированных случаев рака желудка.

- У тех, кто выпивал хотя бы одну порцию сладкого напитка в день, риск рака желудка был в 2,45 раза выше, чем у тех, кто почти их не пил (употреблял менее одной порции в месяц. - Прим. Ред.). К сладким напиткам относили газировку, лимонады, пунши и спортивные напитки, - поясняет Дмитрий Олькин.

У тех, кто выпивал хотя бы одну порцию сладкого напитка в день, риск рака желудка был в 2,45 раза выше, чем у тех, кто почти их не пил. Фото: SurPixel/Shutterstock/Fotodom

Напитки с сахарозаменителями (низкокалорийная газировка) с повышенным риском рака желудка связаны не были.

Также исследователи проверили инфицирование участников бактерией H. Pylori (хеликобактер пилори), которая считается основным провокатором развития рака желудка. Связи с употреблением сладких напитков не обнаружилось.

ВОПРОС-РЕБРОМ

Как сахар связан с развитием опухолей

- Дело не в газировании напитков и не в «канцерогенности сахара» как такового, - подчеркивает в своем посте онколог Дмитрий Олькин. - А в хронически повышенных глюкозе и инсулине, инсулиноподобных факторах роста и сопутствующем воспалении.

Иными словами, сахар может стать пособником развития опухолей именно у тех, кто им злоупотребляет. Признаком этого является в первую очередь хроническое повышение уровня глюкозы в крови.

Напомним, по клиническим рекомендациям Минздрава показатели анализа трактуются так (при взятии крови из вены натощак):

< 6,1 ммоль/л - норма;

≥ 6,1, но < 7 ммоль/л - гипергликемия (это еще не диабет, но уже опасное повышение уровня глюкозы. Повод обратиться к врачу-эндокринологу);

≥ 7 ммоль/л - сахарный диабет.

- Сахар не «кормит опухоль» напрямую, - поясняет врач-онколог. - Литр газировки в день создает метаболический фон (состояние, связанное с нарушением обмена веществ. - Прим. Ред.), через который на онкологический риск работают ожирение и диабет второго типа.

То есть, при чрезмерном употреблении сахара и хроническом повышении уровня глюкозы в крови у человека могут развиться ожирение и сахарный диабет. И уже они способны внести весомый вклад в развитие опухолей.

При чрезмерном употреблении сахара и хроническом повышении уровня глюкозы в крови у человека могут развиться ожирение и сахарный диабет. Фото: New Africa/Shutterstock/Fotodom

КСТАТИ

Как отмечается в научной работе, предыдущие исследования связывали подслащенные сахаром напитки с повышенным риском рака толстой кишки, молочной железы и печени. Доказательства связи с риском рака желудка были ограничены. Теперь этот пробел восполнен.

Рак желудка является пятой по распространенности причиной смерти от онкозаболеваний во всем мире.

ВАЖНО

Какое питание помогает противостоять раку

Как рассказал ранее в интервью KP.RU доктор Олькин, исследования не раз подтверждали: риск развития рака достоверно снижается при питании по принципам средиземноморской диеты. Это упор на овощи, зелень, рыбу, орехи, цельнозерновые продукты. «В частности, статистически доказано, что соблюдение средиземноморской диеты снижает как риск заболевания раком молочной железы, так и вероятность рецидивов у тех, кто прошел лечение. Поэтому мы настоятельно рекомендуем своим пациенткам придерживаться такого стиля питания», - отметил врач.

Исследования не раз подтверждали: риск развития рака достоверно снижается при питании по принципам средиземноморской диеты. Фото: monticello/Shutterstock/Fotodom

Зав. отделом изучения молекулярных механизмов канцерогенеза НИИ экспериментальной онкологии и канцерогенеза НМИЦ им. Н.Н. Блохина Минздрава России Марианна Якубовская подтвердила KP.RU:

- Лучший вариант - питание свежеприготовленными продуктами, достаточное количество овощей и фруктов (по рекомендациям ВОЗ - не менее 400 г в день). Полифенолы из растительной пищи дают нам дополнительную защиту, доказанно снижают риск рака.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Лечили зубы по страховке, а пришлось перелечивать за свой счет»: что делать пациентам, пострадавшим от стоматологов по ДМС