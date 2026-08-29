KP.RU: убившие ребенка в Подмосковье девочки нанесли ему свыше 20 ударов ножом. Фото: Dasha Gerasimova/Shutterstock/Fotodom.

Когда со света заходишь, через заросли, в это разбитое здание - нужно немного времени, чтобы глаза привыкли к темноте. Слева, в бывшем фойе, по стене расползаются нарисованные деревья, цветы и стрекозы с птичками. А потом замечаешь и огромную надпись чем-то черным: «Вы все сдохните!»

Местные ребята теперь спорят - эти буквы были здесь уже давно или появились лишь несколько дней назад. В заброшенных корпусах бывшей общаги на окраине деревни хотя бы раз бывали почти все местные подростки. Но в последнее время, говорят, сюда мало кто-то заглядывает. Заброшки теперь не в моде.

Кто-то оставил в бывшем холле заброшенного общежития странную надпись. Фото: Александр РОГОЗА. Перейти в Фотобанк КП

Поворачиваешь в коридор и натыкаешься на полицейскую красно-белую ленту. Сейчас здесь никого уже нет - криминалисты отработали, собрав все улики. Но место, где произошло ужасное убийство 12-летнего мальчика, которого обожала вся деревня, видно сразу. В центре комнаты, среди обломков мебели и осколков штукатурки, - большое бурое пятно крови.

Два заброшенных корпуса бывшего общежития стоят на окраине Кабаново. Фото: Александр РОГОЗА. Перейти в Фотобанк КП

НОЧНЫЕ ПОИСКИ

В сентябре 12-летний Миша (имя изменено) должен был пойти в шестой класс. Мальчик пропал вечером.

По словам родителей, сына ждали домой к половине девятого, - рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах. - Но он не пришел и не отвечал на телефонные звонки. Родители забеспокоились.

На Мишу это не было похоже - он рос послушным и не хулиганистым. Деревня Кабаново неподалеку от подмосковного города Орехово-Зуево - большая, 2,5 тысячи жителей. Есть не только частный сектор, но и несколько дворов с кирпичными 4-5-этажками. Из одного конца Кабаново до другого минут за семь дойти можно. Поэтому родители и встревожились: пора было уже Мише прийти...

Подмосковные следователи выясняют детали жуткого убийства 12-летнего школьника в деревне Кабаново. Фото: Социальные сети.

Мама с папой быстро обзвонили друзей сына, но его с вечера никто не видел. Поэтому кинули клич по родне, друзьям и знакомым: «Помогите найти Мишу!» Собралось около двадцати человек.

- Сначала мы пошли к гаражам. У мальчика был скутер, он часто его чинил в гаражах, - рассказывает KP.RU один из жителей Кабаново. - Обошли территорию - никого. Решили разделиться на группы. Часть людей пошла в лес, часть - проверять заброшенную промзону на въезде.

Поиски затянулись на несколько часов. Всем уже было очевидно, что с Мишкой что-то случилось.

Тело мальчика обнаружили уже ранним утром, когда рассвело. Знакомая семьи, знавшая Мишу с ясельного возраста, увидела его лежащим в луже крови - на первом этаже заброшенного общежития местного техникума.

Тело мальчика нашли после ночи поисков - на рассвете. Фото: Александр РОГОЗА. Перейти в Фотобанк КП

Комната, где был убит 12-летний мальчик. Фото: Александр РОГОЗА. Перейти в Фотобанк КП

В центре помещения на первом этаже - бурые пятна. Фото: Александр РОГОЗА. Перейти в Фотобанк КП

В коридоре после ухода криминалистов осталась красно-белая лента. Фото: Александр РОГОЗА. Перейти в Фотобанк КП

По камерам видеонаблюдения удалось выяснить, с кем Миша накануне вечером шел к заброшке. Все удивились. 15-летняя Инга и 16-летняя Лика (имена девочек также изменены) учились на четыре класса старше, с «малышами» не тусовались.

- Год назад нашу школу закрыли на ремонт, поэтому «началку» временно перевели в здание детского сада, а всем остальным дали кабинеты в корпусе техникума, - рассказывают местные школьники. - Так что ребята разного возраста друг друга, конечно, визуально знали. Но Мишка с теми девчонками никогда не общался, не дружил. Это точно.

Когда оперативники утром приехали к девочкам и начали задавать вопросы, те «поплыли». А потом и признались: да, это мы мальчика убили...

«СНИМАЛИ НА КЛАДБИЩЕ РОЛИКИ»

- Они всегда были немного странные, всегда вдвоем, всегда на своей волне, - рассказывает KP.RU бывший одноклассник задержанных девочек. - Лика переехала в Кабанова из соседнего Ликино-Дулева три года назад. И Инга почти сразу стала ее лучшей и практически единственной подругой.

Говорят, девочки сошлись на увлечении аниме и корейскими сериалами. Хотя были у них и другие общие интересы.

Инга в соцсетях приписала себе 7 лет и указала городом проживания Санкт-Петербург. На первый взгляд, на страничках у обоих обычные девчачьи фотки - вот я в школе, вот я с подружками... Правда, у обоих статусы в виде корейских иероглифов. Надпись на страничке Инги переводится как «Я врач» (позже объясню, почему), а у Лики все сложней: «Пробудись от смерти и вернись к жизни».

- У них еще есть закрытый телеграм-канал, в который некоторых наших знакомых добавляли, а потом удалили, - продолжает одноклассник. - Эти двое в 2024-2025 году снимали ролики, которые всех шокировали. Например, несли на здешнее кладбище плюшевых мишек и зайцев, отрывали им на камеру головы. Снимали, как пьют алкоголь на чужих могилах и танцуют.

В том же 2024-м, утверждают ребята, Инга пыталась покончить с собой.

При этом семьи у девочек благополучные, приличные. В школе они тоже особых проблем учителям не доставляли - учились плюс-минус как все.

- Они рассказывали, что хотят поступать на медсестер, чтобы ассистировать во время операций, когда людей режут, - продолжает одноклассник. - Ну, мы думали, что это шутка такая. Знаете, они хоть и были странными, но никто и предположить не мог, что они способны на убийство...

Весной подруги закончили девятый класс. Инга действительно смогла сдать необходимые экзамены, она должны была с сентября начать учиться на медсестру (после этого у девушки появился новый статус в соцсетях - «Я врач»). А вот Лика баллов недобрала, поэтому пошла в техникум на специальность «Туризм и сфера обслуживания».

«ХОТЕЛИ ПОСМОТРЕТЬ, КАК УМИРАЕТ ЧЕЛОВЕК»

Сейчас с задержанными девочками работают следователи. Выясняют детали. По данным KP.RU, Инга и Лика, пряча глаза в пол, объясняют, что «просто хотели посмотреть, как умирает человек, как из него вытекает кровь».

Мишу как потенциальную жертву выбрали заранее. И заманили в бывшую общагу, которая находится вдали от жилых домов. Здесь в любое время кричи, не кричи - никто не услышит.

Заброшки разрушаются уже много лет - за это время на балконах успели вырасти 3-метровые деревья. Фото: Александр РОГОЗА. Перейти в Фотобанк КП

По информации KP.RU, мальчика ударили ножом больше двадцати раз - били в шею, грудь, живот. Он истек кровью на полу заброшки. А девочки отмыли от крови руки и ушли по домам, оставив тело на месте убийства.

- Мишка знаете какой был? - спрашивает у меня один из друзей мальчика. - Честный, добрый, хороший. И очень доверчивый. Они могли ему сказать: «Миша, помоги нам снять видео, пожалуйста». И он бы сразу согласился и пошел бы с ними в тот дом, как теленок.

С этим мальчишкой мы встретились на кладбище - в субботу Мишу похоронили. Могила утопает в букетах цветов. Когда все разошлись, школьник приехал на велике проститься с другом наедине, без никого.

- Мне так жаль, что его больше нет, - говорит. - Он был моим самым лучшим другом. Я ему должен был денег, но отдать не успел. Немного - всего сто рублей. Как думаете, ничего, если я на эти деньги свечи в храме куплю и поставлю за упокой?

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