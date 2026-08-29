Президент России Владимир Путин на встрече с преподавателями во время посещения Московского педагогического государственного университета. Фото: Владимир Астапкович/POOL/ТАСС

Первый за четверть века визит президента в главный педагогический вуз страны обернулся редким по откровенности разговором — о том, кто на самом деле лепит Россию, зачем учителю авторитет в эпоху искусственного интеллекта и какой урок о мире, по мнению Путина, школа обязана преподать каждому ребёнку: на примере белого медведя и стаи косаток.

В субботу, за три дня до первого звонка, Владимир Путин переступил порог здания на Малой Пироговской, в которое не заходил без малого двадцать пять лет - с 1 сентября 2001 года, когда в библиотеке Московского педагогического беседовал с авторами школьных учебников. Учебники ему показали и теперь - новые, по обществознанию, под главной редакцией Дмитрия Медведева. Но разговор на этот раз был не об учебниках.

Владимир Путин во время посещения МПГУ 1 сентября 2001 года. Фото: Владимир Родионов/Сергей Величкин/ИТАР-ТАСС

«Что может быть интереснее, чем ваять душу человека? Ничего. Ведь педагог, как скульптор, создаёт человека», - сказал президент. Семнадцать миллионов шестьсот тысяч детей, которые во вторник сядут за парты, полтора миллиона первоклассников, для которых это случится впервые, больше тысячи семисот школ, построенных с нуля, и семь с лишним тысяч, капитально отремонтированных, - итого, по подсчёту самого президента, «до восьми тысяч фактически новых школ, и это из тридцати шести тысяч». Пять новых и обновлённых зданий, открытых в этот день по видеосвязи от Бескудниковского бульвара до дагестанского Байрамаула. Июльский указ, впервые на бумаге признавший за учителем особый статус. Доклад министра с новостью, которой российская школа ждала много лет: третьей смены больше нет - нигде в стране дети не учатся по вечерам.

Двадцать пять лет спустя

Московский педагогический государственный университет ведёт родословную от 1 ноября 1872 года, от Московских высших женских курсов, - тех самых, куда шли учиться девушки, которым в императорские университеты дорога была закрыта. В 1930-м их наследник стал МГПИ, в 1990-м - первым в стране педагогическим университетом, в 2022-м отметили стопятидесятилетие. За полтора века отсюда вышло больше четверти миллиона учителей. Сегодня здесь учатся десятки тысяч студентов, и именно МПГУ разрабатывает «ядро высшего педагогического образования» - единый каркас, по которому теперь готовят учителей по всей стране. Вуз входит в шестёрку университетов, где идёт федеральный эксперимент по обновлению высшей школы, и пишет программы для многопрофильных педагогов малокомплектных сельских школ - тех самых, о которых президент в этот день скажет отдельно.

В 2022 году МГПУ исполнилось 150 лет. Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Путин сказал об этом месте так: «Здесь свои традиции, и всё новое, что появляется в педагогической сфере, в сфере образования, здесь внедряется». И добавил - о профессорско-преподавательском составе и о студентах, которых назвал замечательными, - что говорит это «в прямом смысле, не в переносном».

Дмитрий Песков накануне обещал, что президент «пообщается и с педагогами, пообщается и с победителями олимпиад». В зале собрались учителя, студенты и учащиеся педагогических классов - те, кому ещё только предстоит решить, идти ли в профессию. Разговор с ними, судя по всему, и был главной целью поездки.

«Единая школа - единая страна»

Выставка, которую президенту показали в университете, называлась «Единая школа - единая страна», и это название очень точно описывает философию, с которой государство последние годы подходит к образованию. Единые федеральные программы. Единые государственные учебники. Единое образовательное пространство - от Калининграда до Донбасса, эти слова в субботу прозвучат не раз, и от министра, и от президента.

Помощник президента РФ Андрей Фурсенко и заместитель министра просвещения РФ Ольга Колударова. Фото: Сергей Савостьянов/ТАСС

Заместитель министра просвещения Ольга Колударова показывала цифры. Интегральный средний балл ЕГЭ вырос с 61,6 в 2019 году до 62,8 в нынешнем. По естественно-научным предметам скачок ещё резче: с 56,9 до 64,4. Доля высокобалльников по химии, физике и биологии увеличилась с 9,3 до 23,3 процента - то есть больше чем вдвое. Замминистра связала это с запуском массового углублённого изучения этих предметов. Участие во Всероссийской олимпиаде школьников поднялось с 57 до 65 процентов, а доля отстающих упала с четверти до 15 процентов.

Потом были учебники. «Новые государственные учебники "Обществознание", 9 и 10 классы. Полностью меняется курс преподавания данного предмета. Главным редактором выступил Дмитрий Анатольевич Медведев», - представила Колударова. Обществознание теперь начинается не с шестого класса, а с девятого, освободившиеся часы отданы истории - минимум три в неделю плюс час на историю родного края. Отдельная линейка так и называется: «История нашего края. Донбасс и Новороссия» - для пятых-шестых и шестых-седьмых классов. Весной учебники по обществознанию вошли в федеральный перечень, в июле к ним добавились учебники по истории тридцати двух регионов.

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов пришел с докладом к Владимиру Путину

Из тридцати шести тысяч

Пять школ президент открыл по видеосвязи, и география этого списка сама по себе - карта страны. Москва: школа № 656 на Бескудниковском бульваре, после масштабной реконструкции, с новыми лабораториями, спортивными залами и мастерскими. Уфа: второй корпус школы № 88 на 1225 мест. Черкесск: корпус на четыреста мест для младших классов. Село Байрамаул в Дагестане: новое здание на 604 места - в республике, которую этой весной били паводки. Село Бокино под Тамбовом: школа на 1100 мест, встроенная в цепочку «школа - колледж - вуз - предприятие», где ребёнка ведут к профессии с первого класса.

«Поздравляю вас всех и с новыми объектами, и с приближающимся первым сентября», - сказал Путин. Каждое из этих зданий он назвал важным шагом к единому образовательному пространству страны.

Сергей Собянин по видеосвязи доложил, что этой осенью в столице откроют двадцать новых школ, а ещё сто реконструированных зданий примут учеников, - в новые стены пойдёт больше десятой части московских школьников. И - то, что мэр сказал с особым нажимом: «Мы не забываем своих городов-побратимов, Донецк и Луганск. В целом мы провели реконструкцию полную, комплексную тридцати образовательных учреждений. В этом году запускаем пять школ». Президент назвал московский опыт хорошим примером для регионов.

«Система образования готова к началу учебного года. Завершены все необходимые мероприятия. Также выстроено единое образовательное пространство», - начал свой доклад министр Сергей Кравцов. «В школы пойдут 17 миллионов 600 тысяч школьников, ребят, из них 1,5 миллиона - первоклассники». По поручению президента построено более 1700 новых школ на миллион с лишним мест. Свыше семи тысяч прошли капитальный ремонт, причём две трети из них - сельские и поселковые. «У нас ликвидирована третья смена, и мы остановили рост второй смены», - доложил Кравцов

Министр Сергей Кравцов: «Система образования готова к началу учебного года» Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Министр также назвал цифру, которую сам выделил особо: «На мой взгляд, очень важно, что 65 процентов высокобалльников, ребята, которые набрали максимальное количество баллов, не из специализированных школ, а именно из таких школ - из сельских школ, общеобразовательных школ». Это, пожалуй, главный аргумент в старом споре о том, стоит ли вкладываться в село: стоит, и вот доказательство в баллах.

«Ваять душу»

Двадцатого июля Путин подписал документ, в котором государство впервые записало: «В Российской Федерации признаются особый статус учителя и общественная значимость профессии учителя». Учитель с двадцатипятилетним стажем получает звание «Ветеран труда» без обязательных наград, начинающий педагог - наставника на первый год, каждый - бесплатную юридическую помощь по профессиональным вопросам, защиту от угроз, бесплатный доступ к государственным образовательным платформам, право раз в месяц бесплатно ходить в музеи. Правительству поручено за полгода пересмотреть нормы учебной нагрузки.

«Внимание к педагогическим профессиям увеличивается, и престиж повышается. Вы знаете, что в июле этого года был мною подписан указ о статусе преподавателя», - сказал президент, но тут же, с характерной для него неохотой к громким словам, оговорился: «Не могу сказать, что здесь что-то такое совсем революционное предлагается. Но всё-таки мы хотели - когда я говорю "мы", это не как "мы - Николай II", а "мы" - это все, кто со мной работает…» И - о том, что для учителя часто важнее любых льгот: «Ведь во всякой профессии есть много рутины, и мы стараемся избавить преподавателей от этой рутины. Вы это знаете. Может быть, не всё получается, потому что бюрократы - народ такой, твёрдый в своих принципах: и что нужно, и как надо писать, и как отчитываться. Но, тем не менее, мы стараемся, чтобы сфера разбюрокрачивалась по максимуму».

20 июля Путин подписал документ, в котором государство впервые записало: «В Российской Федерации признаются особый статус учителя и общественная значимость профессии учителя» Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Революций и не требовалось. Требовалось, чтобы государство произнесло вслух то, что и так знает каждый, кто хоть раз сидел за партой: без этого человека ничего не работает. Цифры это подтверждают: конкурс в педагогические вузы растёт, растут и баллы поступающих, по подсчётам, которые приводились этим летом, абитуриенты подали в педвузы почти 585 тысяч заявлений против 455 тысяч годом раньше.

Дальше президент заговорил о том, что, судя по всему, занимает его всерьёз, - о том, зачем нужен учитель, когда любой ответ можно получить за секунду.

«Сейчас вот интернет, искусственный интеллект и так далее. Но научить человека, тем более молодого человека, ребёнка, самостоятельно мыслить - это отдельная миссия учителя», - сказал он. Ещё с появлением книги, напомнил Путин, можно было утверждать, что учитель стал не нужен, - и всякий раз, добавим от себя, это оказывалось неправдой. Информации стало больше, чем когда-либо, и вместе с ней - того, что президент назвал инфомусором, научить ребёнка «отделять зёрна от плевел» и есть работа, которую не переложишь на алгоритм.

«Только авторитетный человек может полностью осуществить ещё одну функцию - воспитательного характера, воспитывать самые лучшие качества человеческие в ребёнке», - сказал Путин. Дети восприимчивы к тем, кто пользуется у них авторитетом, - и только через такого человека в ребёнка входят, по словам президента, «уважение к себе, к окружающим людям, уважение к Родине и желание сделать её ещё лучше». «Это исключительно интересный, очень востребованный, важнейший творческий процесс», - подчеркнул президент.

Учитель пригласил Владимира Путина на свою свадьбу Владимир Путин провёл встречу с преподавателями и со студентами Московского педагогического госуниверситета. Президент пообщался с учителем, который собирается жениться в 2027 году. Молодой человек пригласил лидера РФ на свою свадьбу.

«Нет ничего более интересного в жизни человека, как заниматься творчеством. Поэтому люди, которые творчеством занимаются, они и живут дольше, потому что серое вещество используется постоянно, оно всегда в работе. Это касается художников и скульпторов», - сказал Путин, и было ясно, что это относится и к сидящим в зале: учитель - из той же породы долгожителей, у которых голова никогда не бывает без дела.

О традициях он сказал так: «У нас и традиции замечательные, не все страны могут похвастаться такими традициями и достижениями в сфере педагогики, и инновации мы стараемся внедрять пошире и с максимальной эффективностью».

«Нихао», Джек Лондон и Тамара Павловна

С Дмитрием Баланчуковым, учителем китайского языка из Белгородской области и «Учителем года России - 2025», президент поздоровался на языке его предмета - «Нихао» - и услышал то же в ответ. Этим летом Баланчуков ходил к Северному полюсу на «Ледоколе знаний»: седьмая экспедиция «Росатома» и Минпросвещения вышла из Мурманска 4 августа, и на борту были школьники из всех 89 регионов страны и двадцати двух государств. Из этого путешествия учитель привёз предложение - совместные экспедиции ветеранов педагогического труда и молодых учителей на высокотехнологичные производства и большие объекты страны, чтобы опыт передавался не в кабинете, а в дороге».

Преподаватель китайского и английского языков из Белгородской области, победитель всероссийского конкурса «Учитель года - 2025» Дмитрий Баланчуков. Фото: Антон Вергун/ТАСС

«Вы сейчас говорили про ветеранов педагогической деятельности... Я сразу вспомнил Джека Лондона, когда аборигены на севере оставляли своих стариков на съедение волкам, потому что племя не могло их таскать с собой», - сказал Путин. Кто читал «Закон жизни» - рассказ про старого Коскуша, которого племя оставляет у костра с горсткой хвороста, - тот оценил и точность отсылки, и жёсткость контраста. Потому что вывод у президента был обратный: задача - «относиться к нашим ветеранам педагогической деятельности с огромным уважением». Не оставлять у догорающего костра, а брать с собой.

Максим Астраханцев, учитель географии и директор образовательного комплекса из Иркутска, напомнил президенту о его собственной учительнице - Вере Дмитриевне Гуревич, которой сейчас девяносто два, и о том, как внимательно он к ней относится: в мае Путин пригласил её на парад Победы, сам заехал за ней в гостиницу, а 11 мая они ужинали в Кремле. «Вот представляете, я до сих пор помню - Чижова Тамара Павловна, мой первый учитель в первом классе», - сказал президент.

Учительница Владимира Путина — Вера Дмитриевна Гуревич. Фото: Гавриил Григоров/ТАСС

Медведь и косатки

Арктика, откуда только что вернулся Баланчуков, в этот день всплыла в разговоре ещё раз и вывела президента к теме, которой от встречи с педагогами не ждал никто.

Белый медведь - самый крупный сухопутный хищник планеты, хозяин льдов, зверь, к которому Путин относится с особым чувством ещё с 2010 года, когда на Земле Франца-Иосифа вместе с полярными биологами надевал на медведя спутниковый ошейник - по таким ошейникам учёные следят, куда уходят звери по льдам». Но и у хозяина, оказывается, есть тот, кто сильнее. «Представляете, вот там рядышком косатки обитают. Они едят этих медведей, как мелюзгу. Они просто набрасываются стаей и на части их разрывают. Это всё очень интересно. Такая пищевая цепочка», - рассказал президент. «И об этом тоже детям нужно рассказывать, чтобы они понимали, в каком мире мы живём и почему мы проводим специальную военную операцию». Пожалуй, никогда ещё логика самого трудного решения последних лет не была изложена так коротко - и так, чтобы её понял и пятиклассник.

Владимир Путин (в центре) на встрече в МПГУ. Фото: Владимир Астапкович/POOL/ТАСС

«Благородная миссия»

Ближе к концу зал вернул президента к теме, которая сегодня есть в каждой школе страны, - к памяти о тех, кто воюет. Педагоги рассказали, как школы хранят память об участниках специальной военной операции, и предложили создать координационный центр, который свёл бы эту разрозненную по всей стране работу воедино.

«Благородная миссия, и очень важная, нужная и полезная», - сказал Путин. И тут же поднял планку: нужен не центр, а федеральный координирующий фонд, и заниматься этим должна вся система государственной власти, а не только энтузиасты на местах. «Хочу вас поблагодарить за вашу волонтёрскую работу и всех, кто этим занимается», - сказал президент. «Вы наверняка видите это, наблюдая за реакцией наших бойцов и командиров в зоне специальной операции, когда они с вами контактируют», - добавил он, обращаясь к учителям, и это была, по сути, констатация: школа и фронт давно разговаривают напрямую, без посредников.

Александр Лукашенко и Владимир Путин во время встречи в резиденции Ново-Огарево. Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

К половине четвёртого президент уже был в Ново-Огарёве, где его ждал Александр Лукашенко, - суббота у главы государства была рабочей до конца. Но главное в этот день случилось раньше, в аудитории на Малой Пироговской, и сказано было не генералам и не дипломатам, а учителям.

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