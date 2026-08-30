Иностранные исследователи обнаружили тайные дороги, по которым перемещается солнечная плазма, чтобы незаметно атаковать Фото: REUTERS.

Минувшая неделя выдалась, вопреки прогнозу, неспокойной. Активная область на Солнце, которую уверенно списали со счетов, выдала мощные вспышки прямо в сторону Земли. И магнитные бури — произошли. Что будет дальше? Заглянем в прогноз космической погоды от Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН.

В ЧЕМ СУТЬ МАГНИТНЫХ БУРЬ

Утром в минувшую пятницу произошло лунное затмение. И одновременно с ним — нежданная магнитная буря. Совпадение, заслуживающее пристального внимания.

Это совпадение кажется еще более странным, если принять во внимание источник магнитной бури. Активная область на Солнце, которая, по всем прикидкам, должна исчерпать все запасы энергии, выдала серию сильных вспышек, причем так, чтобы волны плазмы достигли нашей планеты прямо во время лунного затмения. Хотя связи бурь и затмений наука не видит, здесь живой пример, когда у Природы иное, в отличие от науки, мнение.

Минувшая неделя вообще была богата на новости солнечно-земной физики. Иностранные исследователи обнаружили тайные дороги, по которым перемещается солнечная плазма, чтобы незаметно атаковать Землю. А российские ученые предложили прототип радиотелескопа, который видит эту скрытую плазму и прогнозирует ее приход с точностью до часа. Но пока лишь прототип.

Плазма, попадая на силовые линии земного магнитного поля, как бы раскачивает ее. Стрелки компасов мечутся, загораются полярные сияния, у метеочувствительных людей болит голова. В этом и есть суть магнитных бурь.

Утром в минувшую пятницу произошло лунное затмение. И одновременно с ним — нежданная магнитная буря Фото: REUTERS.

МАГНИТНЫЕ БУРИ ПО ДНЯМ И ЧАСАМ

На следующей неделе мы наблюдаем ту же картину, что и всю вторую половину лета. С понедельника по воскресенье прогноз абсолютно зеленый. Ни одной магнитной бури в прогнозе нет.

Но мы, наученные горьким опытом, знаем, что верить этому можно только отчасти. Взять минувшую неделю, где также в прогнозах не было бури. Взять почти любую неделю со второй половины июля. Объективные факты, предоставляемые математическими моделями, не видят предпосылок для солнечной активности. А Солнце — видит.

Не забудем также, что мы приближаемся к осеннему равноденствию. Времени особо интенсивных магнитных бурь. Ведь в равноденствие Земля встает «ребром» (экватором) к Солнцу и оказывается наиболее уязвимой.

Так что будем бдеть и следить. А «зеленый» прогноз — это даже хорошо. А вдруг сбудется.

Прием назначенных врачом препаратов и соблюдение режима — для ослабленных людей это становится критически важным Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

КАК ВЛИЯЮТ МАГНИТНЫЕ БУРИ НА ЗДОРОВЬЕ

По мере того, как кончается лето, воздействие магнитных бурь на организм становится интенсивнее. Так говорит статистика.

Причины могут быть в ухудшении погоды, в стрессе, вызванном работой и учебой — иммунитет страдает, организм становится уязвимее. Так что благодарная летняя поpа, когда, по статистике, что буря, что не буря, мы ее почти не чувствуем — закончилась.

Так что аккуратный прием назначенных врачом препаратов и соблюдение режима — для ослабленных людей это становится критически важным.

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