Точный «выстрел» в сторону Земли: спящая группа солнечных пятен внезапно разразилась вспышками

Нежданно-негаданно на Солнце вновь заполыхали мощные вспышки, потенциально угрожающие Земле магнитными бурями. Фото: Artsiom/Shutterstock/Fotodom

Нежданно-негаданно на Солнце вновь заполыхали мощные вспышки, потенциально угрожающие Земле магнитными бурями. Возмутителем спокойствия стала группа пятен, которая полыхала несколько дней назад на краю дневной звезды, и должна была уже полностью израсходовать свою энергию, сообщила Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований РАН. Отвечаем на главный вопрос: будет ли магнитная буря, какая и когда.

Активная группа пятен под номером 4513 на прошлой неделе уже была в центре внимания. Фото: Alones/Shutterstock/Fotodom

ОТКУДА ЧТО ВЗЯЛОСЬ

Активная группа пятен под номером 4513 на прошлой неделе уже была в центре внимания. Находясь на солнечном краю, она показывала невероятную вспышечную прыть. Впрочем, полыхая с краю, Земли не достать. И, по всем прикидкам, энергия в ней заканчивалась.

Но в ночь на вторник, 25 августа, вспышки заполыхали снова. Теперь группа находится в самом центре видимого диска Солнца, и такое впечатление, что она специально копила остатки сил, чтобы «выстрелить» в нас.

— Считалось, что этот центр активности является мёртвым, потратившим всю свою энергию. Начавшаяся сегодня серия сильных взрывов опровергла это утверждение, — говорится в сообщении Лаборатории.

О чуде, конечно, и тем более о «замысле» против нас речи не идет. Энергия, как обычно, взялась из глубин Солнца, рассказал KP.RU руководитель Лаборатории Сергей Богачев:

— Другого источника нет. Активная область это как машина, механизм. Она всегда готова ко взрывам, только топливо надо залить. Таким топливом являются электрические поля. Условно, область включили в розетку, — сказал он.

Возможно, нас ждет довольно мощная буря, впрочем, без чего-либо экстремального. Фото: Triff/Shutterstock/Fotodom

БУДЕТ ЛИ БУРЯ

Почти весь день оставался подвешенным вопрос, каковы будут последствия для Земли. Было неясно, сопровождаются ли вспышки (взрывы) выбросами плазмы. Без плазмы магнитной бури на Земле не будет.

К вечеру стало понятно, что, похоже, бури не миновать. Хотя ни одна из вспышек не достигла экстремального уровня, как минимум одна из них сопровождалась выбросом плазмы в сторону Земли.

— Как минимум край плазменного облака бьёт по Земле, хотя фронт, возможно, всё же пройдёт в стороне от планеты, — сказано в сообщении Лаборатории.

Возможно, нас ждет довольно мощная буря, впрочем, без чего-либо экстремального:

— Последствия удара не должны превысить уровня G3 (сильная буря третьего уровня по 5-балльной шкале). Это может стать самой сильной магнитной бурей за 1–2 месяца, но не более того, — сообщает Лаборатория.

Впрочем, пока точных математических моделей нет, как и непонятно, пробьют ли вспышки порог экстремального уровня.

На сайте Лаборатории прогнозируются бури 27—28 августа,. Итак, ожидаем в четверг-пятницу, впрочем, это неточно.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Магнитные бури с 24 по 30 августа 2026 года: резкая активизация Солнца

Магнитная буря с ясного неба: как Солнце наносит скрытый удар по Земле