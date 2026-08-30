Люся Чеботина в образе Бритни Спирс и Севиль с вырезом до талии: Звезды на закрытии «Новой волны»

Люся Чеботина Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Казани завершился музыкальный конкурс «Новая волна». Ну, а мы по традиции подводим модные итоги музыкального смотра, обсудив со звездным дизайнером и стилистом Никитой Карстеном главные образы закрытия «Новой волны».

Никита Карстен Фото: Личный архив.

Люся Чеботина

Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Люся выбрала эстетику поп-дивы, которая одновременно собирается на сцену, на вечеринку и, возможно, сниматься в новом клипе Бритни Спирс образца 2003 года. Пастельный розовый, бахрома и кристаллический блеск работают на максимальную зрелищность, а высокие сапоги добавляют образу нужную дозу ностальгии. Сейчас мода действительно переживает любовь к театральности и гиперженственности, поэтому этот лук выглядит вполне в контексте времени.

Лолита

Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Лолита выходит в своём фирменном жанре: минимализм, но с характером человека, который может одной репликой уничтожить все светские соцсети. Длинное чёрное платье с асимметричным силуэтом выглядит современно именно благодаря архитектурной простоте и отсутствию лишнего декора. Это хороший пример того, как зрелый стиль сегодня работает не через попытку «омолодиться», а через силу личности и уверенность. Никаких страз ради страз, никаких перьев ради перьев, просто женщина, микрофон и ощущение, что остальным можно уже расходиться.

Регина Тодоренко и Влад Топалов

Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Парный выход построен на очевидной, но эффектной драматургии бордового бархата и классического чёрного. Регина выглядит почти как голливудская героиня старой школы: длинный шлейф, открытые плечи, насыщенный винный оттенок, всё работает на эффект кинодивы. Влад поддерживает историю бархатным жакетом, и вместе они выглядят гармонично, не превращаясь в свадебный дуэт «мы случайно пришли в одинаковых шторах». Очень грамотный пример парного стайлинга, где одежда разговаривает друг с другом, а не кричит одновременно.

Севиль

Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Севиль выбрала почти классическую формулу современной красной дорожки: чёрное платье, высокий разрез и один крупный декоративный акцент. Серебряная деталь на талии работает как ювелирная скульптура и собирает весь образ вокруг себя. Мне нравится, что здесь нет попытки усложнить силуэт двадцатью трендами одновременно, платье делает одну вещь, но делает её уверенно. Очень красиво, сексуально и без ощущения, что дизайнер перед выходом вспомнил про все материалы, лежащие в мастерской.

Победительницы «Новой волны» Флора

Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

У Флоры Бичахчян чёрная база, драматичные бордовые рукава и фактурные детали создают образ с хорошей долей театральности. Особенно удачно работает сочетание винного и чёрного, один из самых беспроигрышных цветовых дуэтов для вечернего выхода. Объёмные рукава здесь буквально живут собственной жизнью и занимают половину кадра, но в этом и заключается их модная функция. Образ получился смелым и сценичным.

Филипп Киркоров

Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Филипп Киркоров в красном, перьях и широкополой шляпе выглядит ровно так, как должен выглядеть Филипп Киркоров: если можно сделать громче, больше и краснее, зачем останавливаться? Монохромный красный сам по себе сейчас очень актуален, а фактуры и объёмный плащ превращают образ практически в сценический бурлеск.

Сосо Павлиашвили с женой

У пары получился очень живой и естественный сценический образ, построенный не столько на одежде, сколько на энергии между ними. Серое платье с мягкой драпировкой выглядит расслабленно и чувственно, а свободная посадка отлично работает в движении. Это не тот случай, когда хочется разбирать каждый шов под модной лупой, здесь важнее общая картинка и настроение. Иногда лучший аксессуар к платью действительно мужчина, который держит тебя за талию и явно не знает, куда девать руки во время фотосессии.

Алёна Блин

Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Алёна выбрала расслабленный мятный брючный костюм оверсайз, и это приятная альтернатива бесконечному параду платьев с разрезами на красной дорожке. Пастельный оттенок освежает, а свободный силуэт попадает в тренд, когда костюм уже не про офисную дисциплину, а про уверенность без галстука и нервного тика. Особенно нравится монохромность: никаких лишних аксессуаров, которые пытаются перекричать сам костюм. Получился современный, спокойный и очень выигрышный образ.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Лолита скопировала Лайзу Минелли, Лорак в провокационном комбинезоне и ковбой Басков: лучшие наряды гала-концерта «Новой волны»

«Нос делать не буду, он у меня идеальный!»: Николай Басков на «Новой волне» рассказал о планах на юбилей и даме сердца