Супруга нового короля Метте-Марит была подругой финансиста-педофила Джеффри Эпштейна Фото: REUTERS.

Король умер — да здравствует король: в пятницу скончался 89-летний монарх Норвегии Харальд V. Престол занял его 53-летний сын, ставший королем Хоконом VIII.

Норвежская королевская семья из династии Глюксбургов может оспаривать звание самой скандальной у британских монархов. Супруга нового короля Метте-Марит была подругой финансиста-педофила Джеффри Эпштейна. Ее сын осужден за изнасилования и причастность к наркотрафику. А сестра Хокона вышла замуж за шамана и занимается эзотерикой, утверждая, что говорит с ангелами и телепатически общается с лошадьми.

Норвегия именуется королевством, но реальная власть принадлежит парламенту, а монарх играет роль «символа единства нации».

Харальд, как рассказал посол России в Норвегии Николай Корчунов, благодарил Россию за освобождение северной части своей страны от фашистов Красной Армией и называл советских участников этой операции «норвежскими героями». В октябре 2014-го, уже после возвращения Крыма в РФ, а затем и в 2019 году норвежский король стоял в Киркенесе рядом с Сергеем Лавровым на церемониях в честь освобождения советской армией норвежского региона Восточный Финнмарк. И говорил, что Норвегия никогда не забудет подвигов наших солдат.

В пятницу скончался 89-летний монарх Норвегии Харальд V Фото: REUTERS.

Но когда началась СВО на Украине, Харальд ее осудил. А принц Хокон даже ездил в Киев выразить поддержку Зеленскому.

«Норвегия действует в русле общеевропейской политики. Хотя она не член Евросоюза, все равно тесно с ним связана», — заметил в беседе с KP.RU ведущий научный сотрудник Института всеобщей истории РАН Алексей Комаров. Однако украинский конфликт сейчас — явно не главная проблема норвежской монархии. Ей бы с собственными разобраться.

ПРИНЦЕССА С ТЯЖЕЛЫМ ПРОШЛЫМ

Кто знает, может, Харальд V прожил бы дольше, если бы не вал связанных с его детьми неприятностей. В больнице он находился с 17 августа, проходя лечение от гемолитической анемии, при которой эритроциты разрушаются быстрее, чем костный мозг успевает их производить. Исход стал фатальным.

Первым нервную систему отца подкосил принц Хокон — романом с Метте-Марит, которая теперь стала королевой-консортом (это значит, что она не может наследовать трон). Хокон вообще мятущаяся натура, в мемуарах признавался, что статус наследника престола его тяготил: «В школе мне было не по себе. Я старался держаться в тени». Чтобы пожить жизнью обычного человека, принц отправился учиться на политолога подальше от дома, в Калифорнийский университет. Он увлекался серфингом и тусовался на музыкальных фестивалях.

На одном из них он познакомился с будущей женой. Метте-Марит была клубной тусовщицей без высшего образования, матерью-одиночкой с четырехлетним сыном Мариусом, чьего отца осудили за хранение кокаина. Ее неоднозначное прошлое вызвало негодование в норвежском обществе. Но Метте-Марит переломила ситуацию, дав покаянную пресс-конференцию: «Мой юношеский бунт был сильнее, чем у многих… Я безоговорочно осуждаю наркотики». После этого пресса заговорила об ее «искренности» и «незащищенности».

Первым нервную систему отца подкосил принц Хокон — романом с Метте-Марит Фото: EAST NEWS.

Хотя сам король-отец Харальд женился не на ровне — дочери торговца одеждой Соне Харальдсен, — было понятно, что брачные планы сына он не одобряет. Но Хокон поставил ультиматум: если родители не примут его выбор, он откажется от престола. В итоге свадьба прошла в 2001 году в Осло. У пары родились дочь Ингрид Александра (сейчас ей 22 года), она наследница престола) и сын Сверре Магнус (20 лет).

А Я ЛЮБЛЮ ШАМАНА!

Старшая дочь Харальда Мария Луиза в 2024-м вышла замуж за чернокожего шамана из Америки Дурека Верретта, который торговал амулетами от коронавируса и называл себя «гибридом космической ящерицы». Вдобавок бывшие клиентки шамана обвиняли его в домогательствах. Но Дурек с Марией Луизой отбилась от нападок, обвинив критиков в расизме.

Из-за того, что пара рьяно занялась коммерцией с эзотерическим уклоном, отец отстранил принцессу от исполнения королевских обязанностей. Но зятя король политкорректно называл «отличным парнем».

Старшая дочь Харальда Мария Луиза в 2024-м вышла замуж за чернокожего шамана Фото: REUTERS.

«ВОТКНУЛ НОЖ В СТЕНУ»

Сына кронпринцессы Мариуса Борга Хёйби заподозрили в изнасиловании нескольких девушек. Сперва полицию вызвала его любовница: Мариус избил несчастную, устроил погром в ее жилье и в ярости воткнул в стену нож.

Затем экс-подруги Мариуса обвинили его в насилии. Проявились и другие жертвы, которые раньше боялись обращаться в полицию. Один из эпизодов насилия произошел в подвале Скаугума — официальной резиденции кронпринца в 19 км к юго-западу от Осло. Ключевыми уликами стали видео, найденные в телефоне Мариуса: жертвы были в бессознательном состоянии.

Сына Метте-Марит Мариуса Борга Хёйби обвинили в изнасиловании нескольких девушек. Фото: IMAGO/Lise Aserud/www.imago-images.de/Global Look Press Фото: другой источник..

В июне этого года суд признал Мариуса виновным по нескольким статьям — от изнасилований до хранения запрещенных веществ — и приговорил к четырем годам тюрьмы. Пасынок Хокона подал апелляцию, сейчас он под домашним арестом в Скаугуме.

Королевский дом выпустил лишь короткое заявление: «Мариус не является официальным членом королевской семьи». А критики норвежской монархии винят в случившемся Метте-Марит: мол, она покрывала хулиганства сына с его малых лет, пользуясь статусом принцессы.

С ЛЮБОВЬЮ К ДЖЕФФРИ

В январе этого года Минюст США опубликовал файлы с перепиской Метте-Марит и Джеффри Эпштейна. Уже после того, как Эпштейн отсидел в тюрьме первый раз за вовлечение несовершеннолетних в проституцию, кронпринцесса посылала ему смайлики и фразы вроде «Ты заставляешь меня улыбаться, потому что будоражишь мой мозг». А к своей подписи добавляла: «С любовью…» В одном из писем принцесса задала Эпштейну вопрос: «Уместно ли матери предложить своему 15-летнему сыну обои с двумя голыми женщинами, несущими доску для серфинга?»

Несмотря на то, что Хокон и Метте-Марит повинились в интервью (принцесса даже плакала), пытаясь объяснить, что Эпштейн их запутал, почти половина опрошенных граждан Норвегии тогда заявила: они не хотят видеть Метте-Марит королевой. Ее проблемы усугубила болезнь: принцесса страдает фиброзом легких, их эластичная ткань заменяется рубцовой. Легкие теряют способность нормально расширяться, организму становится все сложней получать кислород. Причины могут быть разными: от последствий тяжелых инфекций до аутоиммунных заболеваний и возрастных изменений.

Хокон и Метте-Марит повинились Фото: REUTERS.

В июне Метте-Марит пересадили легкие. Без этой операции, по оценкам врачей, ей оставалось бы жить меньше года.

Кстати, если норвежские подданные, оценивая королевских особ по 10-балльной шкале, сейчас дают Метте-Марит 3,7 балла, то Хокону — аж 7,9. Видимо, без хоть какого-то символа единства нации норвежцы рискуют совсем потеряться в реальности, где расстрелявший 77 человек праворадикальный террорист Андерс Брейвик отбывает срок в комфортных апартаментах с кухней, столовой, спальней, тренажерной зоной, игровой приставкой, ТВ и ручными попугаями.

ИЗ ДОСЬЕ KP.RU

Откуда взялись Глюксбурги?

С IX века Норвегией правила династия Хофагеров, объединивших местные земли в единое государство. Но в XIV веке очередной монарх умер, не оставив сыновей, и она прервалась.

После эпидемии чумы, которая выкосила половину населения, Норвегия стала провинцией Дании. А после наполеоновских войн Данию, которая поддерживала Наполеона, обязали уступить Норвегию шведскому королю.

Образовалась так называемая уния — шведский монарх одновременно управлял и Норвегией.

В 1905 году норвежцам удалось снова обрести независимость. За неимением своих аристократов королевской крови парламент призвал на трон принца Карла Датского из династии Глюксбургов, который был женат на дочери британского короля. Это позволило стране получить поддержку Британии.

У Глюксбургов немецкие корни, идущие от рода Ольденбургов с северо-запада Германии. Потомки этого рода, от Петра III (его мать, дочь Петра I Анна, вышла замуж за немецкого герцога) до Николая II, правили Россией. Карл Датский, ставший королем Хоконом VII, был двоюродным братом Николая II.

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