Рыцари в доспехах сходятся в конных поединках под взглядами прекрасных дам: как в столице проходят битвы средневековых воинов

Рыцари, которые приезжают на турниры, постоянно тренируются Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

— Когда я первый раз отпросился у начальника на турнир, он подумал, что я головой ударился, — рассказывает Иван Егоров. — Пришлось показать ему фотки, как я фехтую на ИСБ. Самое смешное, что на тех кадрах меня лупили топором по голове…

ИСБ — это исторический средневековый бой. Одна из дисциплин, которой увлекаются тысячи по стране. С Иваном мы говорим на турнире Святого Георгия в Москве. Здесь парень в роли помогающего. Основные участники соревнуются в других видах исторического спорта.

Вспомните рыцарские фильмы и книги. Там обязательно будет турнир, где два всадника скачут друг на друга и сшибаются копьями. Это и есть главное состязание московского турнира. Оно называется джостинг.

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

НЕ ВАЛЕРА, А ПЕРСИВАЛЬ

Доспехи, которые носят участники, и сам джостинг возникли в XV веке. Нет, рыцари бились на турнирах и намного раньше. Но именно 600 лет назад появилась перегородка, вдоль которой скачут рыцари. Барьер нужен, чтобы лошади не столкнулись и копье оппонента не попало в животное.

Состязания открывает история, позаимствованная из саги про короля Артура. Зеленый рыцарь и его прихвостни заточили прекрасных дам в своем замке. Теперь воины Круглого стола сойдутся в поединке за право освободить леди из заточения. А могли бы просто единым отрядом пойти на штурм крепости злодея. Но разве тогда была бы драма?

Рыцари в доспехах сходятся в конных поединках под взглядами прекрасных дам Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Подобные обрамления для турниров делали и в Средние века. На арене начинается представление участников. Каждый, кроме ФИО по паспорту, носит еще и «сценическое имя». Был Дмитрий — стал сэр Кай, не Валера, а доблестный Персиваль.

Каждый рыцарь выходит на арену со своей свитой. Та несет герб, шлем и кубки спортсмена на шелковых подушечках. Как правило, рыцарем становится основатель школы исторического фехтования, коих сейчас немало. А его ученики исполняют роль слуг.

Историчность в ритуалах и правилах турнира блюдут свято. С совсем незначительными допущениями — в угоду безопасности.

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

СИЛА УДАРА — 1000 КИЛО

Начинаются сшибки — столкновения рыцарей. Ждешь, что будет как в кино: копье выбьет из седла бойца, тот вскочит на ноги, выхватит меч и пойдет сражаться на своих двоих… Врут все эти киношники! Не так бились рыцари в XV веке и не так они сражаются сейчас на турнирах.

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Всадники попадают копьями друг по дружке примерно через раз. Как-никак навык нужен: на скаку удержать копье и поразить им супостата. В идеале — метить в голову. Удары в нее разрешены и вообще одобряемы. Это тоже исторически. Но по шлему еще попади, ведь его прикрывает крупный щит. Напоминает принцип дартса: хорошо, если дротик попал в мишень, и здорово, если поразил яблочко. Здесь яблочком считается фигура на голове рыцаря: фантазийные рога, дракон или еще какой зверюга.

Всадники попадают копьями друг по дружке примерно через раз Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

За попадания начисляют очки, по ним определяют победителя. Больше всего баллов дают, если выбить противника из седла. Но даже за трехдневный турнир подобное случается в среднем лишь раз.

Сшибка, удар — и копья разлетаются в щепки. Причем если твое копье аннигилировано — это супер! Значит, удар был жестким и точным.

Исторически копья делали из твердых и упругих пород древесины. Наконечник (правильно называется коронель) был из стали. Задача — сделать врагу больнее и шибануть посильнее.

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Сейчас турнирное копье из мягкой пихты. Вся его конструкция работает на хрупкость: дабы при ударе оно разлетелось. Наконечник с острыми зубьями — чтобы впиваться в щит. После такого зацепа выше вероятность, что оружие развалится.

— Покалечить соперника современным копьем сложно. Турнир — это прежде всего демонстрация мастерства, — объясняет мне помощник рыцаря Константин. — Облачаться в доспехи 40+ кг, управлять конем в галопе и поразить оппонента — это и есть экстра-класс. При этом сила удара серьезная! Просто сам удар происходит в доли секунды. Две лошади по 400 кг и два рыцаря каждый под 150 кг скачут навстречу друг другу. В момент столкновения сила удара может достигать 1000 кг! Это как если тебя собьет «Дэу Матиз» (микролитражный городской автомобиль. — Ред.) на скорости 40 — 50 км/ч.

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Для пешехода подобный удар крайне опасен. Но тут на сцену выходят копье из пихты и доспехи из современных сплавов. Всадник чувствует очень сильный толчок, от которого перехватывает дыхание. Но дальше копье разлетается, энергия удара рассеивается. В Средневековье орудие могло пробить доспехи. Либо сильный удар ломал шею и разрывал внутренние органы.

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

КСТАТИ

Зачем они это делают

Рыцари, которые приезжают на турниры, постоянно тренируются: спортзал, верховая езда, единоборства. Ради чего этим занимаются? Участники любят рассказывать красивую историю. Семь лет назад на этих же состязаниях победил не рыцарь, а оруженосец Илья Савельев. Его «господин» получил травму, и тогда москвич облачился в доспехи босса, вышел на ристалище и одолел всех соперников. За проявленную доблесть Илью посвятили в рыцари прямо на арене.

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Куртуазных моментов на турнире хватает. Тут и прекрасные дамы, которые оказывают знаки внимания участникам (а за красивый жест можно получить очки). И автограф-сессии: к рыцарям бегут зрители с трибун, чтобы заполучить росчерк пера.

— А еще адреналин, спорт и любовь к истории. Только не называйте нас реконструкторами — мы другим занимаемся. В реконструкции бьются до одного символического удара. У нас — настоящие эффективные поединки, — рассказал мой гид по турниру.

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

ЦЕНА ВОПРОСА

Сегодня для участия в поединке нужно вложить около миллиона рублей. Считайте сами: доспех — 200 — 300 тысяч рублей. Столько же — конь. Плюс тренировки — и получается спорт для обеспеченных. Хотя в секциях ИСБ занятия дешевле, снаряжение дают. Месяц занятий (два-три раза в неделю) стоит 4000 — 6000 рублей.

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