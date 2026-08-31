Готовиться нужно не только детям, но и родителям: как пережить День знаний без стресса

Родителям, очень важно поддерживать своих детей и понимать, что ребенку в школьном процессе сложнее, чем вам Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

До нового учебного года осталось всего ничего. Дети ноют, что не хотят в школу, или радуются, что хотят. А многие родители впадают в тревожное ожидание. Порой напряжение у них сильнее, чем у школьников. Почему так?

- Дети, думая о школе, иногда ждут 1 сентября, мечтая встретиться со своими друзьями. Часто школа ассоциируется у ребят не только с учебным процессом, но и с эмоциональными связями с одноклассниками, - объясняет психолог, гештальт-терапевт Елена Масолова. - Они скучают по школьным друзьям в течение лета, и поэтому напряжение, связанное с началом учебного года, бывает гораздо меньше, чем у их родителей.

У мам и пап в голове уроки, кружки, репетиторы, ранние подъемы. И домашки, боже, опять эти домашки!

- Часто именно родители подпитывают негативное отношение детей к учебному процессу, даже если вы не говорите о чувствах вслух, - объясняет психолог. – Ребенок считывает эмоциональное состояние. И тоже напрягается. Даже если на словах вы говорите, что школа – это прекрасно, но в душе считаете, что это ужас-ужас, ребенок все равно поймет ваш истинный эмоциональный настрой. И для него это будет двойное послание, что мама говорит одно, а своей невербаликой демонстрируют совершенно противоположное. А уж если родители говорят вслух: «Опять эта школа!», то они испортят даже идеальный настрой ученика.

Готовиться нужно не только детям, но и родителям Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Что же делать?

1. Разберитесь со своим отношением к учебному году.

- Для этого необходимо прописать всё, что «я не хочу»,- подсказывает Елена Масолова. - Понимаете, что надо, но не хотите. Это не значит, что вы не будете это делать. Это значит, что вы просто сделаете для себя осознанным. Например, не хочу снова проверять домашнее задание» или «не хочу слышать истерики ребенка, потому что опять нужно рано вставать» и так далее.

Запишите все «не хочу», которые у вас есть. И как только вы это увидите, уже станет гораздо легче. То, что нами осознано - уже нами признано. Оно не растет в размерах, а становится частью нашей реальности и эмоциональное напряжение начнет уходить.

2. Спросите ребенка об ожиданиях и переживаниях, связанных со школой.

Попросите его проговорить, чего «он не хочет». Сделав это, он точно почувствует облегчение. Вы не должны опровергать, просто послушайте и разделите его чувства. Признайте, что они есть.

- Родителям, очень важно поддерживать своих детей и понимать, что ребенку в школьном процессе сложнее, чем вам, - напоминает психолог. - И иногда родители, преувеличивая свое эмоциональное состояние, не могут оказывать реальную поддержку школьнику, преуменьшая его переживания. Взрослые больше концентрируются на том, что дети должны делать, и совершенно не обращают внимание на эмоциональный контекст. Например, забывая, что ребенок может чего-то опасаться или переживать по поводу оценок или влюбиться и так далее.

До нового учебного года осталось всего ничего Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

3. Начните вместе искать то положительное, что будет в учебном процессе.

Проговорив (или прописав) все свои страхи и «нехочухи», не опровергайте и не обесценивайте их, а поищете то, что «хочу» и нравится.

И это тоже список. В него, в том числе, должны войти пункты, не относящиеся к учебе, но происходящие в школе. Например, общение с друзьями, обеды в столовой, занятия внеурочными делами.

- Ваша совместная задача - составить не менее 10 пунктов того, что ребенку нравится в школе, - подсказывает Елена Масолова. - Если это сделать сразу сложно, то список можно сделать открытым и постепенно добавлять положительное из восприятия школы. Найдете плюсы и для себя. И тогда вам гораздо легче будет справляться со всеми трудностями, а не накручивать себя заранее и не рисовать себе негативную картинку будущего учебного года.

И пусть новый учебный год будет комфортным для всей семьи - помните, что любые трудности временны и преодолимы!

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