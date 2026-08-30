Сбер открыл ландшафтный парк «Экосистема» в Петропавловск-Камчатском

Фото: пресс-служба Сбера

30 августа в столице Камчатского края открыли современный ландшафтный парк «Экосистема». Он расположен на берегу Култучного озера в Петропавловске-Камчатском. В церемонии запуска нового объекта приняли участие Президент, Председатель Правления Сбербанка Герман Греф и губернатор Камчатского края Владимир Солодов. Проект создан при поддержке Сбера и Правительства региона. Мероприятие провели в преддверии XI Восточного экономического форума (ВЭФ-2026).

Парк построили менее чем за четыре месяца на месте бывшей этнодеревни у озера Култучное. Он занимает площадь в 2 гектар. Главным архитектурным объектом «Экосистемы» стал павильон со смотровой площадкой и прогулочным мостом. С площадки открывается вид на Авачинскую бухту, Вилючинский вулкан и Култучное озеро. В здании открыли кафе с локальной едой, а в ближайшее время здесь появится детская площадка и современная зона для молодежи. При входе в парк установлена скульптуру девочки с косаткой. Кроме нее на территории еще 15 арт-объектов: птиц, рыб и животных Камчатского края.

В парке также построили панорамный пирс, прогулочный мост, амфитеатр для городских событий и игровые площадки. Есть зоны с беседками и «зеленые карманы», откуда можно любоваться местными видами.

Фото: пресс-служба Сбера

В рамках благоустройства в парке высажено 1700 деревьев и больше 15 тысяч кустарников и трав Дальнего Востока. Ландшафтные дизайнеры подобрали ель сизую (одно из деревьев в высоту восемь метров), березу повислую, иву пендула, клен, рябину, очиток и спиреи. Вся флора подходит для сурового камчатского климата, чтобы парк оставался ухоженным в любое время года.

— На Дальнем Востоке начинается каждый новый день нашей страны. А с появлением парка «Экосистема» начинается новая глава для городской среды Петропавловска-Камчатского. Здесь, на берегу Култучного озера, всегда кипела жизнь, но теперь она получила новое воплощение — современный зелёный парк для жителей, который, уверен, станет одним из ключевых мест силы города. Все обновления в Петропавловске-Камчатском происходят в знаковый для нас год 185-летия Сбера. Хочу поблагодарить правительство края за совместную работу — вместе нам удается сделать Петропавловск-Камчатский комфортнее для жителей и привлекательнее для гостей, — прокомментировал открытие объекта Герман Греф.

Глава региона Владимир Солодов назвал парк современным, красивым и многофункциональным пространством, где комфортно каждому – молодым людям, семьям с детьми и старшему поколению.

— Уверен, парк станет новой точкой притяжения для всех горожан, — сказал губернатор.

На открытии выступили ансамбль «Коритэв», солисты Академии танца Бориса Эйфмана, национальный ансамбль «Нулгур», студия танца «Альфа», артисты Центра циркового искусства «Барбарики» и специальный гость — музыкант Юрий Николаенко (NЮ), а завершился вечер грандиозным праздничным салютом.

Территория парка была искусственно отсыпана на берегу Култучного озера в середине прошлого века. Сюда исторически приходили проводить досуг горожане. Но локации не хватало современной всесезонной инфраструктуры и разнообразных сценариев для отдыха. Парк «Экосистема» исправил этот пробел, став символическим перезапуском всего городского центра.

Фото: пресс-служба Сбера

Системное преображение краевой столицы банк и Правительство Камчатского края начали в 2024 году. В прошлом году современный облик приобрел стадион «Спартак». Теперь это «зеленый остров», где можно болеть за любимую команду, заниматься спортом или просто гулять. Модернизация таких знаковых мест — вклад в повышение качества жизни каждого.