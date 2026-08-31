Выбираем правильную канцелярию для первоклашки: Чек-лист от эксперта

Выбор канцтоваров - самая важная часть подготовки к школе Фото: Юлия ПЫХАЛОВА. Перейти в Фотобанк КП

Главная ошибка родителей - покупать школьные принадлежности по принципу “яркое, красивое, точно понравится ребенку”.

Многие школы размещают на своих сайтах накануне 1 сентября список необходимого для первого класса - как ориентир. Однако и такие “шпаргалки” на деле не очень-то информативны. Потому что ручки, карандаши, ластики бывают разными. Некоторые разновидности вообще не годятся для учебы в школе.

- Подбор канцелярии считаю важным пунктом при сборе ребенка в школу. Настолько важным, что на августовском родительском собрании под запись диктую перечень рекомендуемого и нежелательного на парте во время школьных занятий, - рассказала “КП” Марина Енжевская, учитель начальных классов московской общеобразовательной школы с 34-летним стажем, доцент МГППУ. - Для первоклассников школьные принадлежности являются символами новой жизни, но сделать правильный выбор в канцелярском отделе современного ТЦ или маркетплейса сложно. Мамы ищут простое решение, а получают когнитивную перегрузку у детей.

Эксперт поделилась с мамами и учителями первоклассников собственным чек-листом.

Чек-лист к школе

Для обучающихся постарше, когда учебная деятельность будет более сформирована, эти правила станут привычными и понятными.

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