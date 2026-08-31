«Здесь живут дельфины»: имена, шторм и 56 белобочек

Фото предоставлено Пресс-службой Фонда «Чистые моря»

Нынешним летом черноморские пляжи Кубани превратились в научный полигон. С 22 июля по 13 августа здесь проходил полевой этап программы «Дельфины Чёрного моря: изучить, чтобы сохранить», совместного проекта фонда «Чистые моря» и Института Северцова РАН, который существует на грант Президентского фонда природы и рассчитан до весны 2028-го.

Старт экспедиции пришёлся на Всемирный день китов и дельфинов - 23 июля. Прибыв на место, учёные разделились: одни отправились в детский центр «Орлёнок» просвещать молодёжь, другие разъехались по пяти береговым постам: от Малого Утриша до Сочи, включая Анапу, Геленджик и Архипо-Осиповку.

В «Орлёнке» команда задержалась на два дня. Сначала провели для вожатых и детей курс «Стань наблюдателем за черноморскими китообразными», а на следующий день проверили, как усвоен материал на практике.

«Мы не прогадали, доверив это дело орлятам, - записали потом в дневнике. - Педагоги несли вахту с пяти утра, затем их сменяли ребята из отрядов. Настоящие юннаты! Кто знает, может, среди них растут будущие морские биологи».

Фото предоставлено Пресс-службой Фонда «Чистые моря»

Через несколько дней учёные нагрянули в лагерь «Форватер» под Анапой. Здесь тоже устроили погружение в тему: лекция вызвала шквал вопросов - есть ли в Чёрном море киты, как спят дельфины. А затем перешли к практике: показывали, как работать с биноклем, навигатором и фотокамерой. Настройка диафрагмы и выдержки стала для многих откровением, а попытка сфокусироваться на движущейся мишени убедила - это настоящее искусство. Несколько воспитанников уже задумались о собственных исследованиях. Очередное доказательство: будущее науки куётся на грамотно организованных каникулах.

Однако первое же утро профессиональных наблюдателей омрачила находка - на анапский берег выбросило мёртвого дельфина. Это лишний раз показало, насколько своевременна и необходима такая работа.

ВЕРХУШКА АЙСБЕРГА

Мы спросили научного руководителя Дмитрия Глазова – сколько всего дельфинов? И услышали неожиданный ответ: точной цифры не знает никто.

- Мы видим только верхушку айсберга, - пояснил он. - Приходится оперировать формулами и поправками, выведенными ещё со спутниковых меток, которые показывают, сколько времени животные проводят у поверхности». Так что любая оценка численности - по сути, математическая абстракция.

БЕРЕГОВОЙ ПАТРУЛЬ

Погода в первые дни экспедиции была переменчивой. Условия - контрастными: если на биостанции в Малом Утрише можно было вести наблюдения прямо с балкона, то в палаточном лагере под Архипо-Осиповкой дожди порой не давали даже высунуть нос наружу. А когда непогода стихала, активность проявляла местная фауна. Однажды ночную вахту едва не сорвали еноты - они рвались в палатку, невзирая на трёх сторожевых собак.

- Всю ночь не дали сомкнуть глаз, - вспоминали исследователи. - Собаки потом отсыпались, а мы в шесть утра уже стояли с биноклями.

Самое зрелищное происходило в Анапе. Там перед глазами учёных разворачивались сцены, достойные театра: то всадник на коне бежал по кромке воды, буксируя человека на сапборде, то афалины на глубине менее метра устраивали коллективную охоту, игнорируя остолбеневших купальщиков. Но были и грустные эпизоды: однажды отдыхающие на гидроциклах бросились наперерез стае с детёнышем, и животным пришлось спасаться бегством.

Не обошлось без форс-мажоров. Руководитель проекта Анна Субботина сообщила, что из-за нестабильной обстановки в крае пришлось досрочно свернуть посты в Геленджике и Архипо-Осиповке. Теперь задача - продумать, как обеспечить безопасность коллег в будущих сезонах.

Но жизнь в Анапе не ограничивалась только наблюдениями. 28 июля там прошёл круглый стол с участием ведущих черноморских специалистов. Почти три часа они обсуждали консолидацию данных и создание общей системы мониторинга. Представители центра «Дельфа» били тревогу: в этом году необычно высокая смертность афалин, а азовки попадаются истощёнными, как никогда. Прозвучала и неожиданная гипотеза: разрушение Каховской дамбы в 2023-м могло навредить экосистеме сильнее, чем разлив мазута в 2024-м, но окончательные выводы ещё впереди.

Участники сошлись на том, что нужна не только широкая сеть волонтёров-наблюдателей, но и учебная база для них. Возможно, ей станет Утришская биостанция, где уже действует постоянный пост проекта.

- Информации, прозвучавшей за столом, хватило бы на целую монографию, - заметили организаторы. Главный итог дискуссии: пора переходить от разрозненных действий к единой системе.

Фото предоставлено Пресс-службой Фонда «Чистые моря»

МОРСКАЯ ВАХТА

Для работы в море выбрали яхту с говорящим названием «Маэстро» (капитан, строивший её 13 лет, пояснил, что это не только музыкальный термин, но и звание мастера). Держались строгого хода - 8 узлов, оптимальная скорость, чтобы не распугать дельфинов и вести учёт.

Всего выполнили девять маршрутов - зигзагами, как требуют методики морских учётов. Самый длительный занял 14 часов. Обычно выходили на рассвете и возвращались к середине дня. Ночевали прямо на судне, в спартанских условиях - пять человек в двух каютах. Успели застать и шторм, и грозу. Судовой наблюдатель Александра Семёнова записала в дневнике: «Грозу лучше переспать, как сделала большая часть команды. Капитан нёс вахту с ледяным спокойствием. Мы лавировали у берега, пытаясь уйти от туч. Мрачное небо подарило радугу, а потом - молнии, ливень… В море чувствуешь себя беззащитным. Как грозу переносят дельфины - загадка, в такую погоду наблюдения не ведутся. Решили отдохнуть, пока капитан не объявил: «А мы грозу обогнали!»

Судовые учёты стартовали 30 июля - на пару дней позже береговых. Пятеро исследователей, включая представителя «Дельфы», отправились на первую линию. Сразу началось дельфинье представление: яхту от Большого Утриша до Геленджика сопровождали поочерёдно афалины и белобочки, словно сменяя друг друга по графику. Учёные пошутили: дельфины - поклонники любого судна, которое не лезет наперерез, а идёт ровно по курсу, особенно любят кататься на волне от кормы.

Распознавать виды в открытом море - отдельная наука. У каждого своя манера: азовка мелькает и пропадает, оставляя лишь плавник с характерным бугорком; белобочка - стремительная, носится стаями; афалину же можно спутать с белобочкой на дистанции, но в группе наблюдателей с фотоаппаратами ошибки исключают.

Отрадные моменты: встретили детёнышей всех трёх видов и, что особенно важно, за всё время плавания не увидели ни одного мёртвого животного.

Апофеозом стал финал 10 августа. Когда «Маэстро» взял курс в Геленджик, дельфины устроили грандиозные проводы. Целых 40 минут сменяющие друг друга группы белобочек сопровождали судно - насчитали 56 особей! Такое ощущение, что они понимали: важный этап позади.

МАСТЕР-КЛАСС ОТ АМБАССАДОРА

На курорте Alean Collection развернулся настоящий праздник. Прилетела амбассадор проекта - актриса Алёна Бабенко. Она провела мастер-класс по росписи экосумок (и, несмотря на скромность, так убедительно изобразила белобочку, что никто не поверил в её «неумение» рисовать). Дмитрий Глазов в игровой форме читал лекцию, а вечером дети сами устроили семинар для родителей. Завершил программу благотворительный аукцион. На следующий день Алёна вышла в море уже в роли волонтёра-наблюдателя: осваивала бинокль, фотоаппарат, училась определять азимут и различать виды.

Фото предоставлено Пресс-службой Фонда «Чистые моря»

ИТОГИ СЕЗОНА

Собран огромный материал по распределению, поведению и антропогенному воздействию. Особенно огорчил Сочи и Лазаревское - мусор в воде был виден даже с яхты. Рыболовецких судов почти не встречалось: «то ли рыбы нет, то лов не ведётся», - предположил Глазов. Животным приходится добывать корм самостоятельно, и, судя по всему, справляются они неплохо.

Полевой сезон-2026 завершён. Учёные разъехались для камеральной обработки. «Не ждите выводов завтра, наука любит точность», - предупреждают они. Руководитель Анна Субботина довольна проделанной работой, но называет её лишь началом долгого пути. Дмитрий Глазов добавляет: для достоверности такие учёты нужно проводить 3–5 лет подряд, а пока грант рассчитан на 2,5 года. Осенью возобновятся береговые наблюдения, в следующем году - морские.

Легендарный дельфин-альбинос, о котором так мечтали, так и не появился. Но очевидцы подтвердили: он реален. Значит, всё ещё возможно.