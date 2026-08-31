Иран и США впервые за месяц обменялись ударами Фото: REUTERS.

Иран и США впервые за месяц обменялись ударами. Американские военные атаковали остров Ларак в центре Ормузского пролива недалеко порта Бандар-Аббас. Целью американцев стали два ракетных комплекса. По данным иранского агентства Tasnim, погибли два человека.

В Центральном командовании США (CENTCOM) характеризовали операцию как «ограниченную», направленную против иранских военных, якобы готовившихся установить новые морские мины в проливе. Тегеран ответил атакой на военные базы Штатов - операция получила названия «Наказание агрессора».

Что означает новый виток противостояния, KP.RU объяснил востоковед Олег Макаренко.

Корпус стражей исламской революции атаковал баллистическими ракетами американские базы имени короля Хусейна и Аль-Азрак в Иордании. Нанесен значительный ущерб местам дислокации американских истребителей.

Иранцы ударили беспилотниками и по авиабазе Аль-Минхад в ОАЭ. Позже КСИР заявил об уничтожении американского дрона MQ-9 Reaper над Ормузским проливом.

Военнослужащие ВВС США загружают высокоточную управляемую планирующую бомбу GBU-39 на беспилотный летательный аппарат MQ-9 Reaper. Фото: Sra Ariel O'Shea/Us Air/Keystone Press Agency/Global Look Press

В конце июля президент США Дональд Трамп поставил на паузу военную кампанию в регионе. Но, как видим, долго это затишье не продержалось.

«ХАОС ТРАМПУ НЕВЫГОДЕН»

Подполковник запаса, доцент МПГУ Олег Макаренко усомнился в разговоре с KP.RU, что американская атака на Ларак перерастет в широкомасштабные боевые действия. Хаос в Ближневосточном регионе невыгоден Вашингтону.

- Активная игра вдолгую республиканцам не нужна. Она грозит им перенапряжением ВПК и внутренними проблемами с демократами, которые обязательно будут использовать этот фактор в предстоящих ноябрьских выборах в Конгресс.

Находясь в активной военной фазе с Ираном на этих выборах, республиканцам не победить, и Трамп прекрасно это понимает.

Значит, чтобы давить на Иран, надо прибегать к экономическим санкциям и разовым ударам с целью показать всем союзникам в регионе: Америка еще «жива» и в состоянии вести боевые действия.

Сильное обострение конфликта может спровоцировать очередной скачок цен на нефть, что ударит по имиджу администрации Трампа. Пока же, несмотря на все опасности, через Ормузский пролив все-таки в небольшом количестве проходят танкеры.

Сильное обострение конфликта может спровоцировать очередной скачок цен на нефть, что ударит по имиджу администрации Трампа. Фото: Steve Bruckmann/Shutterstock/Fotodom

АМЕРИКАНЦЫ НЕ КОНТРОЛИРУЮТ ОРМУЗ

Ранее Трамп заявил, что все иранские мины в Ормузе уничтожены или обезврежены, а любого нового установщика мин американцы немедленно уничтожат. Между тем КСИР сообщил: супертанкер (под каким флагом он шел, не уточнили) подорвался в южной части пролива на двух минах, пытаясь пройти в обход контролируемых иранцами маршрутов.

- Что касается мин в Ормузском проливе, то здесь доверять заявлениям Трампа бесполезно. Американцы не контролируют Ормуз, — говорит Олег Макаренко. — Для его разминирования необходимо там держать военные корабли и тральщики. Но американских кораблей там нет, они находятся на периферии, чтобы поддерживать экономическую блокаду Ирана.

И, положим, утром мины соберут, а уже следующей ночью иранцы их снова поставят. Неслучайно был нанесен удар по Лараку, с которого пролив и минировался.

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