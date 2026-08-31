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Звезды31 августа 2026 13:20

Владимир Селиванов попал в ДТП, Виктория Синицина получила травму перед предложением, а Анатолий Цой едва не стал продавцом пива: звезды вспомнили курьезные летние истории

KP.RU перечислил курьезные истории, которые случились со звездами летом
Кирилл МИШИН
Виктория Синицина получила травму за неделю до предложения

Виктория Синицина получила травму за неделю до предложения

Фото: Личный Архив. Перейти в Фотобанк КП

Лето и отпуска российских знаменитостей не всегда проходят по плану. Анатолий Цой, Виктория Синицина, Владимир Селиванов, Валерия Ивлева и другие поделились с KP.RU историями, которые теперь вспоминают со смехом.

Владимир Селиванов: съемки клипа закончились аварией

Звезда «Реальных пацанов» Владимир Селиванов, он же певец VAVAN, отправился в Таиланд ради съемок клипа, но один из эпизодов неожиданно превратился в настоящее ДТП. За рулем оказался человек, который нечасто водит машину, да еще и праворульный джип.

«В прошлом году мы с Саней решили снять клип в Таиланде на песню „Любовь рождает чудеса“, которая еще не вышла. Собрали команду: директор, оператор, съемочная группа. Правда, директора в Москве за рулем увидишь нечасто, а тут его усадили за праворульный джип, а оператора отправили в багажник. Директор, конечно, упирался до последнего, но ребята уговорили: „Все будет отлично, ты сможешь!“ В итоге съемки закончились тем, что он въехал в стену. Этот момент даже есть на видео», — вспомнил Владимир.

Владимир Селиванов, он же певец VAVAN, отправился в Таиланд ради съемок клипа

Владимир Селиванов, он же певец VAVAN, отправился в Таиланд ради съемок клипа

Фото: Личный архив.

Александра Селиванова: забыли чемодан детей

Поездка в Турцию для жены Владимира Александры Селивановой началась с семейного форс-мажора. Уже после заселения в отель супруги обнаружили, что оставили дома вещь, без которой отдых с четырьмя детьми оказался бы особенно непростым: «Однажды мы улетели в Турцию с четырьмя детьми и уже в отеле поняли, что забыли детский чемодан! Самый важный, конечно. Первые минуты был легкий шок, а потом просто включился режим „выкрутимся“. Дети ходили в нашей одежде, это выглядело очень смешно и даже мило».

Анатолий Цой: устроил в магазине пивную вечеринку

Певец и экс-участник группы MBAND Анатолий Цой однажды решил помочь другу, который остался без продавца в собственном магазине. Несколько дней за прилавком закончились неожиданно: певец устроил настоящую вечеринку, увеличил выручку и сам того не желая едва не получил новую работу.

«Мой друг занимался разливным пивом, у него был свой небольшой магазинчик. Он жил в другой стране и однажды летом я приехал к нему в гости. Так случилось, что в то время у него уволился продавец, некому было продавать пиво, а он был сильно занят и занимался закупом, и я предложил ему свою помощь. Я могу продать все, что угодно, у меня это отлично получается.

Певец и экс-участник группы MBAND Анатолий Цой

Певец и экс-участник группы MBAND Анатолий Цой

Фото: Личный архив.

Несколько дней я стоял за прилавком, продавал пиво и разные закуски. Самое интересное, что лицензия у него была на продажу алкоголя, но не было лицензии на то, чтобы алкоголь можно было распивать на месте. Это две разные лицензии. Однажды вечером мой друг после закупа возвращался в свой магазин и увидел, как там тусуется огромная толпа снаружи и внутри. Я включил музыку, придумал, так сказать, маркетинговый план, как привлечь людей, начал разливать пиво прямо в магазине, чтоб можно было дегустировать на месте закуски и алкоголь. Было очень весело. Продажи я поднял точно раза в три.

Мой друг об этом, конечно, ничего не знал. На второй день ему набрал бухгалтер и сказал, что выручка космическая и в целом можно задумываться об открытии второй точки через месяц-полтора. Друг решил, что его разводят, поэтому даже не обратил внимания на это. А у меня-то уже план на неделю расписан с предоплатой на дегустацию новых вкусов в первых рядах! Я на радостях звоню другу и говорю, что все, ухожу работать к тебе на постоянку, план масштабирования готов, вот теперь заживем. А он поверил и на следующий день пришел ко мне с договором. Удивлению моему, конечно, не было предела, но мой товарищ в тот момент сначала очень расстроился, но потом, конечно, мы долго смеялись еще над этим.

Кстати, когда я уехал, посетители еще долго спрашивали: „А где же тот харизматичный молодой азиат, который нам разрешал пить здесь? Мы хотим, чтоб он тут работал, верните его назад!“ Мой друг был в шоке», — рассказал Цой KP.RU.

Виктория Синицина: получила травму за неделю до предложения

Отдых фигуристов Виктории Синициной и Никиты Кацалапова на Мальдивах едва не оказался испорченным из-за нелепого падения. Фигуристка вспомнила, как однажды серьезно повредила плечо, но уже через несколько дней получила повод забыть о неприятностях.

Отдых фигуристов Виктории Синициной и Никиты Кацалапова на Мальдивах едва не оказался испорченным

Отдых фигуристов Виктории Синициной и Никиты Кацалапова на Мальдивах едва не оказался испорченным

Фото: Личный архив.

«Пару лет назад мы с Никитой отдыхали на Мальдивах. И именно в этой поездке он сделал мне предложение. Все было бы слишком гладко, если бы не то, что случилось за неделю до этого важного дня. Я проснулась раньше Никиты и решила пойти позагорать. Солнце, Мальдивы, горячий песок под ногами — ничто не предвещало беды. В одной руке я держала полотенце, в другой — крем и масло для тела. Я открываю дверь, начинаю спускаться по ступенькам к лежакам… и просто поскальзываюсь. Падаю так, что не могу пошевелить рукой. Лежу и кричу.

Мимо проходит женщина из соседней виллы, смотрит на меня, делает вид, что все нормально, и идет дальше по своим делам. Хорошо, что Никита услышал мой крик, проснулся и прибежал ко мне. Оказалось, что я сильно травмировала плечо, надорвала мышцу и связки. Но Никита знал, как вылечить меня: он сделал мне предложение, и я была так счастлива, что вообще перестала замечать эту боль. Остаток отпуска мы провели прекрасно, хоть я и заматывала плечо и старалась не поднимать руку. Ну, разве что иногда — когда хотела еще раз полюбоваться кольцом», — рассказала Виктория.

Валерия Ивлева: вместо вечеринки попала в тайскую больницу

Телеведущая Валерия Ивлева в 19 лет отправилась на Пхи-Пхи ради долгожданной вечеринки. Однако прямо перед событием ее состояние резко ухудшилось, а утро началось совсем не с танцев: «На острове Пхи-Пхи как раз проходила невероятно крутая вечеринка, на которую мы очень хотели попасть. Купили билеты, забронировали жилье на два дня и полетели на остров. Наступает ночь перед вечеринкой, и я понимаю, что заболела, подцепила какую-то инфекцию. Температура подскочила до сорока двух градусов и ни в какую не снижалась.

19-летняя я, естественно, не хотела отменять планы, поэтому решила быстро поставить себя на ноги. Спойлер: ничего не вышло. В шесть утра за нами должен был приехать трансфер до места проведения вечеринки. Но вместо этого я оказалась в другой машине — в карете скорой помощи.

Телеведущая Валерия Ивлева

Телеведущая Валерия Ивлева

Фото: Личный Архив. Перейти в Фотобанк КП

Я лежу на носилках, горю от температуры и думаю о том, что хуже уже быть не может. Как оказалось, я ошибалась: в этот момент в скорой начинает пронзительно играть песня My Heart Will Go On. Я с температурой, без сил, еду в какую-то тайскую больницу, перед глазами сцены из „Титаника“ — и меня начинает дико распирать от смеха. Было ощущение, что эту поездку тоже кто-то срежиссировал. В итоге меня положили в стационар, и я провела в Таиланде на пять суток больше, чем планировала. И хоть отпуск продлился, но я впервые была этому не рада».

Алина Засобина: вышла на конкурс красоты без собственного чемодана

Для актрисы Алины Засобиной поездка на Ибицу едва не закончилась провалом еще до начала конкурса. Багаж с платьями, косметикой и обувью остался в Вене, но участницы и организаторы помогли актрисе буквально собрать образ по частям.

Алина Засобина

Алина Засобина

Фото: Личный архив.

«Самая запоминающаяся история со мной произошла, когда много лет назад я летела на финал конкурса красоты Ibiza Model Awards. Это был октябрь: в Москве уже холодно, а на Ибице еще настоящее лето. Из-за конца сезона пришлось лететь с пересадкой в Вене, на которую было всего 45 минут. Я успела пересесть, а мой чемодан — нет. И это был не просто багаж. В нем лежало буквально все: конкурсные платья, купальники, косметика, обувь, средства для ухода. В аэропорту меня успокоили: мол, не переживайте, завтра доставим. Но на следующий день в Вене началась трехдневная забастовка, и чемодан окончательно „застрял“.

В итоге меня буквально собирали всем миром. Другие участницы и организаторы отдавали вьетнамки, шорты, футболки — кто что мог. Вот так с миру по нитке меня причесывали, наряжали, чтоб я хоть как-то смогла принять участие в конкурсе. Благодаря их поддержке я все-таки вышла на сцену и неожиданно выиграла. Самое смешное, что спустя четыре дня наконец прилетел мой чемодан. И, кажется, радости от встречи с ним у меня было даже больше, чем от победы. До сих пор вспоминаю, как бежала получать свой багаж как самую большую ценность», — поделилась Засобина.

NECHAEV: поймал сома и отправился в больницу

Музыкант Кирилл Нечаев хотел сохранить приятные воспоминания о рыбалке в Таиланде, но шесть килограммов сома обернулись травмой пальца. Он даже успел испугаться, что сломал его, а затем записал поврежденной рукой гитарную партию.

Кирилл Нечаев хотел сохранить приятные воспоминания о рыбалке в Таиланде

Кирилл Нечаев хотел сохранить приятные воспоминания о рыбалке в Таиланде

Фото: Личный архив.

«Рыбалка была на платном водоеме, поэтому всю рыбу после взвешивания нужно было отпускать обратно. Я довольный понес своего трофея к воде. Но в какой-то момент сом начал бешено вырываться и чуть не выскользнул у меня из рук. Пришлось со всей силы сжать кулак и буквально вцепиться ему в хвост, чтобы не уронить эту махину. Я кое-как дотащил его до воды и отпустил. Минут через 10 я почувствовал боль в пальце. Еще через 10 минут уже не мог нормально сжать кулак. В итоге вместо отдыха — тайская поликлиника. Я был уверен, что сом сломал мне палец. Медсестра знала пару русских слов и отправила меня на „рентген“, потом перевязала руку, выписала кучу таблеток и сказала: — Завтра! Сюда! Приходи! Сюда! Завтра! Я сказал: — Хорошо. На следующий день доктор посмотрел снимки и успокоил меня: — Перелома нет. Просто сильное растяжение связок. Сейчас я уже дома, но палец до сих пор ноет. Именно этим пальцем я через боль записывал гитарную партию для своей новой песни „Девочка из Питера“. Так что, когда будете слушать песню, знайте — в ней есть настоящая боль автора», — рассказал музыкант.

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