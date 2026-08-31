После наводнения в Непале из-за схода ледника сель снес долину в приграничном с китайским Тибетом Фото: REUTERS.

Смертоносный счет после наводнения в Непале, когда из-за схода ледника сель снес долину в приграничном с китайским Тибетом районе - 919 погибших. Пропали без вести 4800 человек.

А среди выживших есть счастливчики, чье спасение кажется настоящим чудом.

«ЗАЦЕПИЛИСЬ ЗА СКОБЫ В ПОТОЛКЕ»

Рабочий по имени Рам Чандра строил ГЭС «Верхняя Тришули-1» на одноименной реке. В момент катастрофы он и его пятеро товарищей находились в тоннеле. Мужчины услышали страшный гул, внутрь хлынул грязный поток, электричество вырубилось.

Выжить рабочим удалось, вцепившись в металлические скобы в потолке и нащупав плывущий кусок кровельного железа. Держась за скобы, используя лист как плот, они за 6 часов добрались до безопасной сухой ниши. Потоком с непальцев сорвало всю одежду. Выход был запечатан тоннами грязи и камней.

Через двое суток мужчин вызволили непальские военные, высаженные с вертолета. Кадры выживших рабочих обошли весь мир.

Сейчас спасатели обследуют остальные тоннели ГЭС, надеясь найти в живых еще кого-то из пропавших там 933 человек.

Через двое суток мужчин вызволили непальские военные, высаженные с вертолета. Фото: REUTERS.

«ВЫГЛЯДЕЛА КАК ВОИН»

Четыре дня провела под завалами дома престарелых 97-летняя Гуна Майя Бохара. Когда здание рухнуло под натиском селя, обломки образовали над головой Гуны воздушный карман.

Ее родственники не оставляли надежды найти женщину живой и, когда услышали звуки под слоем грязи, позвали спасателей. За несколько часов им удалось освободить Гуну из-под влажной толщи. Больше никто из постояльцев дома престарелых не выжил.

Правнук непалки Расик Бохара рассказал журналистам, что для своего возраста она сильная и крепкая: «Когда ее погрузили в ковш экскаватора, чтобы перенести на сухое место, она выглядела как воин-победитель, вернувшийся с поля боя».

Четыре дня провела под завалами дома престарелых 97-летняя Гуна Майя Бохара. Фото: REUTERS.

«ДУМАЛИ, МЯУКАЕТ КОТЕНОК»

Семья пятилетней Маниши Магар считались по местным меркам зажиточной - ее родители работали в отделении банка в поселке Тимуре. И это отделение, и дом Магар разрушил селевой поток. Родители малышки выжили, их отвезли в столичную больницу.

Отец и мать были уверены, что дочь погибла - вид руин, погребенных под массой ила, не оставил им никакой надежды.

Но через 60 часов после ЧП внимание спасателей привлекло «мяуканье котенка» - оказалось, эти звуки издавала Маниша! Самое удивительное - тяжелых повреждений у ребенка не оказалось. С диагнозом «пневмония» ее отвезли на вертолете в Катманду, где она встретилась с родителями.

Манишf Магар чудом выжила. Фото: REUTERS.

СТОЙКИЙ БИРЮЗОВЫЙ ДОМ

Вирусным стало видео с двухэтажным домом бирюзового цвета. Пока вокруг него сель уносил соседние здания, машины и деревья, домик продолжал стоять посереди бурного потока. На крыше были видны люди, наблюдавшие, как все вокруг разрушается.

Подростка спасли с крыши затопленного дома в Непале на вертолёте Во время мощного паводка в Непале, унесшего жизни сотен людей, подросток забрался на крышу затопленного дома и подавал сигнал, размахивая футболкой. Экипаж подлетел к зданию на предельно низкой высоте — мальчика подняли на борт буквально за руку.

Сель пронесся через первый этаж, сорвал двери и окна, но несущие конструкции выдержали.

В доме в момент трагедии находилась семья 45-летнего коммерсанта Пракаша Пандея Пьякурела - его жена, родители и сосед. Когда стихия утихла, их всех эвакуировали.

Фото: REUTERS.

Пракаш владел магазином по продаже спиртного. Когда на долину обрушился поток, супруги успели добежать оттуда домой.

В их случае, наверное, стоит говорить, скорее, не о чуде, а о предусмотрительности: большинство непальских домов в глубинке строят из кирпича или камней без сейсмокаркаса. А вот Пракаш при строительстве настоял чтобы конструкцию укрепили стальной арматурой. По словам непальца, причиной стала память о разрушительном землетрясении 2015 года, которое унесло 9000 жизней.

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