Bнезапное наводнение и сели, сошедшие утром в среду, 26 августа, унесли жизни минимум 289 человек Фото: REUTERS.

Ситуация после схода селя и наводнения в Непале обостряется. Временно прекращены спасательные работы из-за подъема уровня воды и прорыва берега озера, образовавшегося во время ЧП. Сейчас люди пытаются забраться как можно выше, чтобы спастись. Всем, кто смог выбраться из эпицентра, оказывается помощь. В числе спасшихся две россиянки - 38-летняя Екатерина Красюкова и 55-летняя Ирина Ульген. В момент схода селя женщины находились пограничном переходе «Расувагадхи». Об их спасении KP.RU рассказала Екатерина.

Фото: REUTERS.

Что было во время наводнения в Непале: Секунды на спасения

Екатерина и Ирина в составе группы ехали на Кайлас - священную гору в Тибете. На вершину не поднимаются, но у ее подножия лежит паломнический маршрут длиной в 52 км. Именно туда стремятся паломники со всего мира, называя Кайлас местом силы. Туда и собирались две россиянки 26 августа.

Екатерина (слева) и Ирина путешествуют вместе уже не в первый раз. Фото: соцсети

- Мы находились на границе со стороны Непала. Ждали в автобусах своей очереди на прохождение погранконтроля. Наши паспорта уже забрали, и мы просто ожидали, - рассказывает KP.RU Екатерина Красюкова. - В один момент я увидела, как непальский повар из нашей команды выпрыгивает в окно. Я повернула голову в другую сторону и увидела несущуюся на нас черную грязь. Я закричала: «В окно, в окно!» и выбежала из автобуса.

Екатерина (в центре на диване) вспоминает, что побежала на автомате Фото: Соцсети.

Все происходило в считанные секунды. Мгновение - повар вылезает через окно автобуса, второе - Екатерина бежит. Сработал инстинкт самосохранения.

- Я помню, как бежала и впереди меня несся гид. Я видела, как сзади меня бежит еще одна девочка из нашей группы. Больше ничего не было видно, было все белое и шумно. Я осознала себя только тогда, когда уже карабкалась вверх по горе, - говорит россиянка. - Нас спасло то, что рядом с нами, где наш автобус стоял, была лестница. Потому что до этого я заметила, когда мы двигались на автобусе, во многих местах была просто стена. Отвесная скала. И вариантов подняться и спастись нет никаких.

По словам Екатерины, именно эта лестница оказалась спасительной для всех, кто был в их автобусе. Выбежать смогли все 12 человек из группы.

Момент прохождения наводнения в Непале у пограничного прохода 26 августа 2026 Источник: личная страница Екатерины Красюковой

- Убежали по этой же лестнице еще жители Индии из соседних автобусов. Вся остальная очередь из машин и автобусов, все эти люди, никто не спасся…

Фото: REUTERS.

Эвакуация и спасательные работы после наводнения в Непале

Все успокоилось через несколько часов. Рассеялся туман и перестала бить вода с грязью и камнями. Россиянки смогли спуститься вниз к автобусу и забрать те вещи, что не унесло потоком. Екатерина вспоминает, как начали летать вертолеты.

- В первый день нас эвакуировать не успели, поэтому нам пришлось переночевать там же, - говорит она.

Первые часы после наводнения в Непале у пограничного перехода 26 августа 2026 года Источник: личная страница Екатерины Красюковой

Наверху люди нашли помещение, где можно было укрыться от начавшегося дождя и дождаться спасения. К утру прилетел вертолет.

- Сначала нас доставили до военной базы, а потом отправили в Катманду. Когда мы летели на вертолете, мы видели весь ход течения, населенные пункты и дороги. Это была просто одна большая черная масса, над которой кружило много вертолетов, - вспоминает Екатерина. - Когда на военной базе нас спрашивали, откуда мы прилетели, где смогли спастись, у всех военных округлялись глаза, услышав, что мы с пограничного пункта, потому что оттуда почти нет выживших.

Фото: REUTERS.

Поиск выживших и пропавших без вести

Сейчас Екатерина и Ирина получают множество сообщений от людей, которые спрашивают о своих родных и знакомых.

- Мы провели там весь день и всю ночь. Там были и военные, которые ходили и проверяли все. Кроме нас всех, кто спасся, больше не было иностранцев, только местное население…

Сейчас девушки на связи с посольством России в Непале. Дипломаты помогают им решить проблему с документами, которые они отдали для прохождения пограничного контроля.

- Вся наша группа была счастлива. Мы понимали, что это наш день рождения, - говорит Екатерина.

Судьба российских туристов в Непале

Тем временем от посольства России в Непале поступили новости о том, что восьмерых российских туристов, которые пропали 26 августа и не выходят на связь, до сих пор не удалось обнаружить.

- Восемь соотечественников, ранее перебравшихся из Дхунче, административного центра района Расува, в удаленный от рек населенный пункт, приняли решение о самостоятельной эвакуации на частном автотранспорте и утром выехали в Катманду. В скором времени ожидается их прибытие, - сообщили в посольстве.

На данный момент всем, кто находится в пострадавших районах, рекомендовано не пить некипяченую воду и не есть продукты питания, которые могли контактировать с паводковыми водами. В Непале наблюдается подъем воды, поэтому всех просят проявлять бдительность и в случае чего быть готовыми к эвакуации.

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