Мерц с редким спокойствием и равнодушием относится к такой вероятности, что украинские террористы могут в Германии что-нибудь взорвать или еще взорвать. Фото: REUTERS.

Казалось, хуже Олафа Шольца Германия уже не может получить себе нового канцлера. А получилось, как в анекдоте, когда пессимист говорит, что хуже уже быть не может, а оптимист опровергает его: «Нет, может. Может!» Нынешний федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц, который руководит правительством, на чемпионате мира по мазохизму занял бы второе место.

Явно с подачи федерального правительства правоохранительные органы Германии начали всерьез рассматривать версии о принадлежности России ко всем громким удавшимся и неудавшимся терактам на территории ФРГ. Напомним, недавно в аэропорту Лейпцига один неизвестный дрон, начиненный взрывчаткой, был замечен и подбит левой (или правой) ногой местного рабочего в аэропорту неподалеку от украинского грузового самолета АН-124 «Руслан». Позже выяснилось, что там было еще два дрона – второй был найден на бетонке, а третий столкнулся на небольшой высоте с самолетом компании DHL без каких-либо последствий для последнего. Немаловажный момент - ни один из этих дронов не взорвался.

И вот сейчас два ведущих западных издания - The Wall Street Journal и Politico сообщили, что немцы якобы нашли в этих происшествиях русский след. То есть на самом деле они ничего не нашли, скорее, даже наоборот, но решили, что лучше, если считать, что это Россия виновата.

The Wall Street Journal полагает, что у России есть некий запас сбитых при помощи РЭБ дронов, которые потенциально могут быть использованы в операциях под чужим флагом. Дескать, к таким выводам пришли представители НАТО после недавних событий в «серой зоне», включая неудавшуюся диверсию в аэропорту Лейпцига.

недавно в аэропорту Лейпцига один неизвестный дрон, начиненный взрывчаткой, был замечен в аэропорту неподалеку от украинского грузового самолета АН-124 «Руслан» Фото: REUTERS.

Американцы даже не подумали, что из итогов расследования «специалистов НАТО» следует в таком случае, что в аэропорту Лейпцига были зафиксированы и нейтрализованы украинские дроны. Украинские. И вероятность, что их запустили и ими управляли украинцы гораздо выше, чем в случае, если их операторами были бы русские агенты.

Более того, известное издание Politico тут же подхватывает эту тему и пишет, что федеральный канцлер Германии Фридрих Мерц готовится официально обвинить Россию в попытке атаки с помощью дронов на украинский самолет АН-124 в Лейпциге и объявить «широкомасштабные» санкции. То есть либо принять новые, более жесткие санкции против России или объявить еще более масштабные поставки вооружений на Украину. Кстати, тот самый украинский грузовой самолет в гражданском аэропорту крупного немецкого города был под завязку напичкан оружием и боеприпасами, отправляемыми Западом в помощь Киеву. А именно украинские спецслужбы практикуют в Европе теракты и политические убийства с использованием взрывчатки. Кстати, тот самый украинский миллионер Ермолаев, которого попытались взорвать в Монако рассказал, что с той взрывчаткой, которую использовали при попытке его устранения, работает только военная разведка ГУР Минобороны Украины. И расчет проигрывающего на поле боя Киева прост и логичен - даже гигантский транспортник и многочисленные жертвы среди гражданских стоят того, чтобы втащить упирающуюся Германию в прямую войну с Россией. На языке Зеленского и компании это называется «издержками сопутствующего ущерба». Как говорят политические террористы, оправдывая свои действия: «Не разбив яиц, омлет не приготовишь». Но даже если с омлетом и украинского «просрочки» Зеленского не получается, «яйца» он бьет с явным удовольствием.

Но Мерц с редким спокойствием и равнодушием относится к такой вероятности, что украинские террористы могут в Германии что-нибудь взорвать или еще взорвать. Почему еще? Потому что немецкие следователи и прокуроры, по ордерам которых были задержаны и арестованы два украинца, обвиняемых в подрыве «Северных потоков», теперь склоняются к версии, что украинцы тут ни при чем, а свои газопроводы взорвали кто? Правильно, русские!

Какой смысл было русским это делать, они сказать не могут. Не в состоянии придумать ни одной, даже самой бредовой версии. И плевать, что один украинец уже дал признательные показания, что адвокаты украинцев, выбрав линию защиты не отрицать участие обвиняемых, а утверждать, что они имели право на такие действия для защиты своей страны. Лично мне, кстати, тоже кажется, что украинцы используются для прикрытия реальных диверсантов, вот только не из России, а из Британии или США, но сейчас речь о другом. О том, что русский след ищут там, где его не может быть по определению.

На большее у немецких мазохистов смелости не хватает.

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