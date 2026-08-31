Более 500 ветеранов СВО и их близких получили очную поддержку экспертов проекта «СВОИРОДНЫЕ.РФ» на форуме «Вместе победим 2026»

Одним из центров притяжения гостей на форуме стал большой стенд онлайн-платформы «СВОИРОДНЫЕ.РФ», где эксперты впервые в очном формате провели консультации для ветеранов СВО и их близких. Проект, связанный с адаптацией к мирной жизни, реализован при участии фонда «Защитники Отечества», Института развития интернета (АНО «ИРИ») и Банка ПСБ.
За 27 и 28 августа на стенде платформы СВОИРОДНЫЕ.РФ более 500 гостей форума получили консультации по ключевым направлениям работы платформы: от профилактики социально значимых рисков до профессионального переобучения и карьерного сопровождения. Специалисты Центра психолого-психотерапевтической помощи участникам СВО провели более 50 оффлайн-сессий. Большинство обращений касалось практических советов: как распознать симптомы боевого стресса у сослуживцев или близких и что делать в такой ситуации. Также посетители стенда проявляли интерес к вопросам помощи при остром горевании родственников, способам возвращения эмоционального контроля и выстраиванию системы психологической поддержки ветеранов в стране.
Значительный объем запросов пришелся на финансовый блок, за который на платформе отвечает Банк ПСБ. Эксперты банка детально разъясняли возможности карты «СВОи», механизмы получения льгот и военной ипотеки, а также консультировали по инструментам для запуска и развития собственного дела в рамках собственного проекта «Новое звание – предприниматель».
На стенде ветераны СВО и их близкие смогли пообщаться со статс-секретарём — заместителем Министра обороны РФ, председателем Государственного фонда «Защитники Отечества» Анной Цивилевой, генеральным директором Института развития интернета Алексеем Гореславским, и научными со-руководителями платформы, докторами медицинских наук, директором ММКЦ «Коммунарка», Героем Труда России Денисом Проценко, главным психиатром Москвы Георгием Костюком, главным наркологом Москвы Антоном Масякиным.
«Для нас это был уникальный и очень важный опыт — перенести цифровую платформу в оффлайн-формат. Не каждый масштабный онлайн-проект готов к такому шагу, и мы увидели, насколько это решение оказалось ценно для ветеранов СВО и их близких. Проект “СВОИРОДНЫЕ.РФ” — не просто цифровая платформа. Это живой механизм, который объединяет усилия государства, медицинского сообщества, банковского сектора и общественных институтов ради одной цели: чтобы каждый наш герой чувствовал заботу и твердую почву под ногами после возвращения домой», — подчеркнула статс-секретарь — заместитель Министра обороны РФ, председатель Государственного фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева.
«За два года платформа “СВОИРОДНЫЕ.РФ” выросла в масштабную экосистему поддержки ветеранов, поэтому выход за рамки онлайн-формата – логичный шаг. Такие проекты являются важной инвестицией в будущее, и для их успешной реализации требуется консолидация усилий государства, бизнеса и общественных институтов, чтобы каждый ветеран и члены его семьи могли получать на системную помощь на всех этапах возвращения к мирной жизни», – отметила Вера Подгузова, Старший вице-президент - директор по внешним связям.
«Два года назад мы пришли к Анне Евгеньевне с идеей медицинской, прежде всего психологической, помощи ветеранам и их близким, а она предложила развить проект в сторону всей социальной повестки. За это время проект очень вырос, благодаря поддержке Института Развития Интернета и Банка ПСБ. Сейчас на платформе Своиродные.рф более 10 миллионов уникальных пользователей, и высокая активность в социальных сетях, вопросы, комментарии, благодарности…», — поделился директор ММКЦ «Коммунарка», Герой Труда России Денис Проценко.
«За последние годы онлайн-контент прошёл серьезную эволюцию: на смену поверхностному хайпу пришел фундаментальный запрос на социальную значимость и глубокие смыслы. Сегодня аудитории нужна реальная польза и ответы на важные жизненные вопросы. Институт развития интернета не просто фиксирует этот тренд — мы формируем новый стандарт контента, поддерживая проекты, которые меняют жизнь людей к лучшему. Платформу СВОИРОДНЫЕ.РФ можно считать примером современного общественно значимого контента, где за каждым видеоуроком или публикацией в официальном сообществе стоит конкретная рекомендация, помощь героям и их близким», — подчеркнул генеральный директор Института развития интернета Алексей Гореславский.
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СВОИРОДНЫЕ.РФ — бесплатная анонимная онлайн-платформа для комплексной поддержки ветеранов СВО и их близких.
Проект реализован Фондом «Защитники Отечества» во главе со статс-секретарем — заместителем министра обороны РФ Анной Цивилевой, командой Героя Труда России Дениса Проценко, Институтом развития интернета (АНО «ИРИ») и Банком ПСБ. Платформа включает в себя четыре модуля: «База знаний», «Интервью», «Что делать» и 11 направлений видеокурсов с практическими рекомендациями от лучших экспертов страны. Обучающие программы охватывают темы от психологического здоровья и ПТСР до инклюзии и адаптации помещений. За два года работы более 10 млн человек воспользовались этим ресурсом.
Платформа СВОИРОДНЫЕ.РФ
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