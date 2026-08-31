Более 500 ветеранов СВО и их близких получили очную поддержку экспертов проекта «СВОИРОДНЫЕ.РФ» на форуме «Вместе победим 2026»

Фото предоставлено организаторами.

Одним из центров притяжения гостей на форуме стал большой стенд онлайн-платформы «СВОИРОДНЫЕ.РФ», где эксперты впервые в очном формате провели консультации для ветеранов СВО и их близких. Проект, связанный с адаптацией к мирной жизни, реализован при участии фонда «Защитники Отечества», Института развития интернета (АНО «ИРИ») и Банка ПСБ.

За 27 и 28 августа на стенде платформы СВОИРОДНЫЕ.РФ более 500 гостей форума получили консультации по ключевым направлениям работы платформы: от профилактики социально значимых рисков до профессионального переобучения и карьерного сопровождения. Специалисты Центра психолого-психотерапевтической помощи участникам СВО провели более 50 оффлайн-сессий. Большинство обращений касалось практических советов: как распознать симптомы боевого стресса у сослуживцев или близких и что делать в такой ситуации. Также посетители стенда проявляли интерес к вопросам помощи при остром горевании родственников, способам возвращения эмоционального контроля и выстраиванию системы психологической поддержки ветеранов в стране.

Фото предоставлено организаторами.

Значительный объем запросов пришелся на финансовый блок, за который на платформе отвечает Банк ПСБ. Эксперты банка детально разъясняли возможности карты «СВОи», механизмы получения льгот и военной ипотеки, а также консультировали по инструментам для запуска и развития собственного дела в рамках собственного проекта «Новое звание – предприниматель».

На стенде ветераны СВО и их близкие смогли пообщаться со статс-секретарём — заместителем Министра обороны РФ, председателем Государственного фонда «Защитники Отечества» Анной Цивилевой, генеральным директором Института развития интернета Алексеем Гореславским, и научными со-руководителями платформы, докторами медицинских наук, директором ММКЦ «Коммунарка», Героем Труда России Денисом Проценко, главным психиатром Москвы Георгием Костюком, главным наркологом Москвы Антоном Масякиным.

Фото предоставлено организаторами.

«Для нас это был уникальный и очень важный опыт — перенести цифровую платформу в оффлайн-формат. Не каждый масштабный онлайн-проект готов к такому шагу, и мы увидели, насколько это решение оказалось ценно для ветеранов СВО и их близких. Проект “СВОИРОДНЫЕ.РФ” — не просто цифровая платформа. Это живой механизм, который объединяет усилия государства, медицинского сообщества, банковского сектора и общественных институтов ради одной цели: чтобы каждый наш герой чувствовал заботу и твердую почву под ногами после возвращения домой», — подчеркнула статс-секретарь — заместитель Министра обороны РФ, председатель Государственного фонда «Защитники Отечества» Анна Цивилева.

Фото предоставлено организаторами.

«За два года платформа “СВОИРОДНЫЕ.РФ” выросла в масштабную экосистему поддержки ветеранов, поэтому выход за рамки онлайн-формата – логичный шаг. Такие проекты являются важной инвестицией в будущее, и для их успешной реализации требуется консолидация усилий государства, бизнеса и общественных институтов, чтобы каждый ветеран и члены его семьи могли получать на системную помощь на всех этапах возвращения к мирной жизни», – отметила Вера Подгузова, Старший вице-президент - директор по внешним связям.

«Два года назад мы пришли к Анне Евгеньевне с идеей медицинской, прежде всего психологической, помощи ветеранам и их близким, а она предложила развить проект в сторону всей социальной повестки. За это время проект очень вырос, благодаря поддержке Института Развития Интернета и Банка ПСБ. Сейчас на платформе Своиродные.рф более 10 миллионов уникальных пользователей, и высокая активность в социальных сетях, вопросы, комментарии, благодарности…», — поделился директор ММКЦ «Коммунарка», Герой Труда России Денис Проценко.

Фото предоставлено организаторами.

«За последние годы онлайн-контент прошёл серьезную эволюцию: на смену поверхностному хайпу пришел фундаментальный запрос на социальную значимость и глубокие смыслы. Сегодня аудитории нужна реальная польза и ответы на важные жизненные вопросы. Институт развития интернета не просто фиксирует этот тренд — мы формируем новый стандарт контента, поддерживая проекты, которые меняют жизнь людей к лучшему. Платформу СВОИРОДНЫЕ.РФ можно считать примером современного общественно значимого контента, где за каждым видеоуроком или публикацией в официальном сообществе стоит конкретная рекомендация, помощь героям и их близким», — подчеркнул генеральный директор Института развития интернета Алексей Гореславский.

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СВОИРОДНЫЕ.РФ — бесплатная анонимная онлайн-платформа для комплексной поддержки ветеранов СВО и их близких.

Проект реализован Фондом «Защитники Отечества» во главе со статс-секретарем — заместителем министра обороны РФ Анной Цивилевой, командой Героя Труда России Дениса Проценко, Институтом развития интернета (АНО «ИРИ») и Банком ПСБ. Платформа включает в себя четыре модуля: «База знаний», «Интервью», «Что делать» и 11 направлений видеокурсов с практическими рекомендациями от лучших экспертов страны. Обучающие программы охватывают темы от психологического здоровья и ПТСР до инклюзии и адаптации помещений. За два года работы более 10 млн человек воспользовались этим ресурсом.

Платформа СВОИРОДНЫЕ.РФ

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