Проверенные методики и современные разработки: школа нового поколения

Фото: пресс-служба ВЭБ.РФ

За несколько дней до 1 сентября, в субботу 29 августа, Владимир Путин по видеосвязи дал старт работе ряду образовательных объектов по всей стране. Среди них — новый корпус школы №88 в Уфе, куда уже 1 сентября впервые войдут 1225 детей и новое здание для 750 учащихся в Белгородской области. Оба проекта реализованы по концессионным соглашениям компании «ПроШкола» — дочерней структуры ВЭБ.РФ - с регионами.

Работает эта модель так: региону не приходится сразу находить в бюджете всю стоимость проекта. Часть расходов покрывает федеральный капитальный грант, остальное привлекается в кредит. После завершения строительства регион рассчитывается постепенно, в течение 10–15 лет.

Учат дронам

Новый корпус школы №88 стоит в Октябрьском районе Уфы, на пересечении улиц Гази-Загитова и Летчиков. Здание огромное, больше 21 тысячи квадратных метров, и по оснащению напоминает скорее небольшой технопарк, чем обычную школу.

Здесь есть лаборатории медико-биологических исследований, 3D-моделирования и прототипирования, лазерной резки и гравировки. Работают студии кино, фотографии, мультипликации и звукозаписи, есть театральное и художественное пространства, а отдельный класс отдали под моделирование беспилотников. Для старшеклассников предусмотрены четыре профиля на выбор, от биоинженерного до информационно-технологического, так что определиться с направлением можно задолго до выпускных экзаменов. Помогают в этом партнеры проекта: медицинский колледж, Республиканский онкологический диспансер и детская поликлиника №5, где школьники смогут увидеть медицинские профессии изнутри еще до поступления в вуз.

В Белгородской области акцент сделан на другом. Школа тоже получила мастерские и классы робототехники, но большую часть новой инфраструктуры здесь отдали спорту и занятиям на воздухе. Есть бассейн, стадион, площадки для волейбола, баскетбола и тенниса, теплицы и метеостанция, а под навесами оборудовали летние классы. Для творческих занятий построили сцену, актовый зал на 600 мест и медиастудию.

Вместе учреждения дают регионам 1975 новых мест за партами.

Первым делом школы

Раз уж речь зашла об устройстве этих школ, стоит объяснить, как вообще получилось их построить без резкой нагрузки на бюджет. При обычном строительстве региону нужно сразу найти в бюджете большую сумму, а затем пройти через проектирование, стройку и ввод объекта в эксплуатацию. Концессия устроена иначе: «ПроШкола» организует создание объекта, финансирование дают ВЭБ.РФ с банками-партнерами и федеральный грант, а регион расплачивается уже потом, растянув платежи на годы вперед.

Для быстро растущих районов этот фактор может оказаться решающим. Школа нужна детям уже сейчас, а необходимые средства в бюджете могут появиться только годы спустя.

Есть в этой модели и еще одна особенность. К стройке привлекают не федеральных гигантов, а местные строительные предприятия. Налоги они платят в регионе, где они и остаются работать.

Фото: пресс-служба ВЭБ.РФ

Уфа и Белгород — лишь часть большой карты. К прошлому сентябрю «ПроШкола» уже открыла 13 учреждений почти на 14 тысяч детей. Сегодня в портфеле компании 14 регионов, 40 школ и комплекс, объединивший под одной крышей интернат и детский сад, — в сумме больше 30 тысяч мест. Только в Башкирии по концессии строят шесть школ, а общий объём инвестиций в этот проект оценивали в 12 млрд рублей.

Масштаб задачи в стране огромный. В этом году за парты сядут около 17,8 млн детей, из них примерно 1,5 млн — впервые. С 2019 года в России появилось больше 1700 новых школ и капитально отремонтировано свыше 6500 зданий. Но и старому фонду по-прежнему нужно внимание: по данным НИУ ВШЭ, на конец 2024 года капремонта требовало примерно каждое четвёртое школьное здание, а на селе — ещё чаще. Поэтому регионам нужны разные инструменты, и концессия — один из рабочих.

Во благо просвещения

Но стены, лаборатории и бассейны — это только основа, фундамент. Дальше начинается главное: чем его наполнить.

Здесь у группы ВЭБ.РФ есть и вторая роль. Помимо стройки, корпорация работает над самим содержанием образования — через АО «Просвещение», которое входит в её группу. Корпорация под крылом ВЭБа активно работает над планами цифровизации образовательных процессов и усовершенствования подходов к наращиванию работы с человеческим капиталом в нашей стране.

«Наша амбиция состоит ровно в том, чтобы этот человеческий капитал максимально фокусировать. Индивидуальная траектория для человека, для школьника, которая потом транслируется в правильное фокусное образование в университете и правильное место работы — это инвестиция в компанию, бизнес, идею или в технологию, которая потом может быть востребована нашей экономикой и дать рывок. Сейчас венчур инвестирует, по сути, не в идеи, а в людей», — подчеркнул на недавнем ПМЭФ зампред ВЭБ.РФ и руководитель АО «Просвещение» Александр Тарабрин.

Команда начала разрабатывать модель платформизации образования — часть национальной стратегии развития цифровых платформ до 2036 года. Речь о том, каким станет цифровое пространство знаний для более чем 17 млн школьников, студентов и педагогов. Логика простая: цифровая платформа не отменяет учителя, учебник и живое общение, а усиливает их — добавляет персональный подход и ИИ-ассистентов.

Все это превращает школу в центр, где сходятся проверенные методики обучения и современные разработки. Это позволит прямо в стенах учебных заведений растить тех, кто в будущем создаст компании-технологические лидеры и откроет прорывные решения, которые выведут нашу страну на новый уровень.