Первые фальшивые монеты появились на Руси почти 800 лет назад вместе с мошенниками, пробравшимися на госслужбу

Первые фальшивые монетки древней Руси, выявленные российскими учеными

Когда именно на Руси начали подделывать деньги, точно не известно. Но в 1390-х годах при великом князе Московском Василии (Василии I) Дмитриевиче - сыне Дмитрия Донского - фальшивки уже чеканили. Их обнаружили ученые из Новгородского государственного университета (НовГУ) и Института археологии Российской академии наук (РАН).

Фальшивомонетчиков на Руси не жаловали. По воле князя или народного вече, им могли отрубить руки, утопить или просто забить до смерти. В средние века практиковали и более изощренную казнь: преступнику вливали в горло расплавленный свинец, олово или медь – металлы, из которых тот изготавливал фальшивые якобы серебряные монеты, так называемые «воровские деньги».

Страх жестокого наказания, как минимум, не способствовал распространению воровского монетного ремесла. Но и не препятствовал совсем уж.

Исследовав более 13 тысяч монет времен Василия I (1389-1425 годы), ученые выявили лишь 151 фальшивую. Подделывали главным образом «денги» - серебряные монеты - основной номинал монетной системы Москвы. Чаще всего копировали самые массовые выпуски – монетки, на которых был изображен всадник. Менее всего – монетки с петухами и воинами.

Ученые подозревают, что древние фальшивомонетчики чеканили фальшивые «денги» не без содействия, а то и непосредственного участия тогдашних мошенников - госслужащих, состоявших при монетном дворе.

- Можно предположить, что часть подделок была изготовлена при участии княжеских денежников, вовлеченных в «воровское» дело, - подчеркивает член-корреспондент РАН Пётр Гайдуков, советник директора Института археологии РАН, главный научный сотрудник кафедры истории России и археологии НовГУ. – На это указывают подлинные государственные монетные штемпели, использованные фальшивомонетчиками.

Подделки делали из меди, иногда из свинца, покрывали тонким слоем серебристого цвета, чтобы выдать монетки за серебряные. Могли использовать низкопробное серебро.

Некоторые фальшивки выглядели, прямо скажем, загадочно. С одной – оборотной - стороны они были отчеканены подлинным штемпелем, а с другой – с лицевой – мастера использовали поддельный, вырезанный вручную.

И совсем непонятный экземпляр – фальшивая монета, сделанная из настоящей. Зачем?

- На «денгу» Дмитрия Донского с изображением петуха поверх подлинного штемпеля зачем-то был нанесён фальсифицированный, — удивляются археологи.

Ученые признаются, что объяснить причину и смысл такой хитрости они пока не могут.

О кладе из 2600 серебряных монет Василия I, обнаруженном недавно в подмосковной Коломне, читайте наш материал.

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