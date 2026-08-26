Настоящие сокровища: в Подмосковье нашли уникальный серебряный клад стоимостью 500 миллионов рублей

Это сокровище было захоронено в 1420-х годах, почти все монеты клада - это монеты великого князя Московского Василия Дмитриевича, сына Дмитрия Донского. Фото: Юлия СМИРНОВА. Перейти в Фотобанк КП

Сокровища, пролежавшие в земле 600 лет, таинственный клад, эпидемия чумы. Хороший сюжет для фильма про пиратов или какого-нибудь Индиану Джонса.

Но нет. Место действия - подмосковная Коломна. Улица у Пятницкой башни Коломенского Кремля, по которой каждый день ходят сотни туристов. Для них и собрались строить гостиницу. Как положено по закону, перед стройкой позвали археологов - а вдруг что ценное осталось под будущим домом. И - «вдруг»! Сокровища! Реальные, натуральные и блестящие. Килограммы серебра!

- Это одна из самых ярких находок в Московской области за последнее десятилетие, - поделилась с KP.RU на месте событий Ася Энговатова, заместитель директора Института археологии РАН и начальник Подмосковной экспедиции института.

- Таких монет нет ни в Эрмитаже, ни в Историческом музее, - вторит Василий Зайцев, сотрудник отдела нумизматики Государственного исторического музея.

- Сокровище захоронено в х1420-х годах, почти все монеты клада - это монеты великого князя Московского Василия Дмитриевича, сына Дмитрия Донского. И они исключительно хорошей сохранности, будто бы вчера отчеканены. Совершенно ясно, что это часть великокняжеской казны, - говорит член-корреспондент РАН Петр Гайдуков.

Клад не имеет аналогов по полноте и размерам, подчеркивают в Институте археологии РАН.

Археологи, презентуя клад, картинно рассыпали серебро из глиняного кувшине, в котором нашли клад. Его быстро успели отреставрировать, часть монет тоже, и они сверкают, как новые. А половина ещё тусклые и серо-зеленые, в пыли веков (в прямом смысле слова, эксперт в белых перчатках даже не взял их в руки - грязные).

Часть монет отреставрировали, иони блестят как новенькие Фото: Юлия СМИРНОВА. Перейти в Фотобанк КП

ЦЕЛОЕ СОСТОЯНИЕ

5 домов в Москве

По курсу XV века…

Что такое - 2600 серебряных монет? Специально для «КП» по курсу XV века их пересчитал Василий Зайцев, сотрудник отдела нумизматики Государственного исторического музея.

- Каждая серебряная монетка - это деньга, отсюда и наше слово деньги, - говорит Василий Васильевич.

Курица стоила 1 - 1,5 деньги, утка 2 - 2,5 деньги. В сумме в кладе - больше 13 рублей:

1 рубль тогда стоил дом в деревне или крестьянская лошадь.

3 - 4 рубля - дом в городе, в Коломне, например.

5 - 6 рублей - дом в Москве или боевой конь.

То есть в землю зарыли два дома в Москве! Чем не сокровище?

- Да, это целое состояние, - подтверждает Василий Зайцев. - Рядовой житель не мог им обладать. И само место находки клада - рядом с Кремлем - говорит о том, что это был княжеский боярин или служилый человек (чиновник, условно. - Ред.). Он принадлежал к элите того времени. В центре жил! Мы склоняемся к тому, что это был не купец - ведь тогда бы он складывал в копилку самые разные монеты от своих торговых операций. А тут вложения были крупные и неоднократные.

В переводе на современный: получил человек зарплату или премию - положил на вклад,

- Да! А жалованье тогда могли и раз в полгода давать. Так что это деньги, скорее всего, должностного лица великого князя Московского. Коломна принадлежала ему, и тут жили чиновники, которые должны были обустраивать город, поддерживать дороги, заниматься судами, - продолжает Василий Зайцев.

…и сейчас

500 миллионов рублей - современная нумизматическая ценность клада, считают эксперты. Это если бы его продавали, конечно. Но никто не продает. И даже не отдает в Эрмитаж или ГИМ. Клад останется в Коломенско-Зарайском государственном музее-заповеднике.

- Даже рядовые монетки из этого клада стоят 3 - 4 тысячи рублей каждая, - рассказал «КП» Василий Зайцев. - Много монет, которые десятки тысяч стоят. А есть монета, известная всего в двух экземплярах - ее цену мог бы определить только рынок (если бы она попала на какой-нибудь международный аукцион. - Ред.).

Клад продемонстрировали журналистам Фото: Юлия СМИРНОВА. Перейти в Фотобанк КП

ВАЖНАЯ ПТИЦА

А еще этот клад подтверждает исключительно важную роль Коломны в российской истории, подчеркнул Кирилл Кондратьев, директор Коломенско-Зарайского государственного музея заповедника.

Когда-то Коломна была вторым городом после Москвы. И даже чеканила свою валюту - коломенскую деньгу. До сих пор это было гипотезой, теперь - доказанный факт: в Коломне был свой монетный двор. Его символ - птичка с изящной длинной шеей, которую мы видим на монетах из клада. Лебедь? Но это не точно.

- В Москве таких не делали, - подтверждает Петр Гайдуков.

Символ Коломны - - птичка с изящной длинной шеей, которую мы видим на монетах из клада. Фото: Институт археологии РАН.

Фото: Институт археологии РАН.

ЧУМА ХУЖЕ КОВИДА

- Владелец не смог воспользоваться этим кладом, поскольку что-то произошло. Скорее всего, чума. Мы знаем, что огромная эпидемия чумы опустошала эти территории в 1425 - 1427 годах. Это можно сравнить с ковидом, только хуже, - говорит Ася Энговатова.

…Мистика в археологии все-таки тоже есть. Только что в Архангельском соборе Московского Кремля нашли саркофаг с мощами Дмитрия Донского. И почти одновременно у Кремля Коломенского, недалеко от церкви, где Дмитрий Донской венчался с женой Евдокией, обнаружили уникальный клад - 2600 серебряных монет, отчеканенных их сыном Василием Дмитриевичем и внуком - Василием II Темным.

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