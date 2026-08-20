Сам себе гид: В Петербурге для туристов подготовили аудиомаршруты по главным достопримечательностям города

Фото: visit-petersburg.ru

Специально для любителей исследовать Северную столицу самостоятельно на официальном городском туристском портале Visit-Petersburg.ru создали цифровую библиотеку аудиомаршрутов. Их подготовило Городское информационно-туристское бюро при участии историков и аттестованных экскурсоводов Петербурга. На странице представлены разнообразные экскурсии: они охватывают и центр с ключевыми локациями, и объекты новой туристской географии.

Гуляя по экскурсионному маршруту, составленному профессиональными экскурсоводами, ты осматриваешь интересные места так, как тебе удобно. Останавливаешься в определенных точках, чтобы сделать фото, и слушаешь рассказ о них. А главное — все это абсолютно бесплатно.

Аудиомаршруты от Visit-Petersburg.ru можно слушать онлайн или скачать на смартфон. Главный их плюс — продуманная программа, небанальные туристические направления и живой, эмоциональный и захватывающий рассказ.

Рассказываем о четырёх интересных аудиомаршрутах, которые можно исследовать самостоятельно.

1. «Новая туристская география Петербурга XXI века»

У многих Северная столица ассоциируется с Дворцовой площадью, Эрмитажем, Петропавловской крепостью и другими историческими местами. Но за последние годы в Петербурге появилось немало новых локаций, привлекающих туристов необычным дизайном и современной архитектурой. Аудиомаршрут рассказывает как раз о них.

Фото: visit-petersburg.ru

Гости познакомятся как с пионерами новой туристской географии города — «Лахта Центром», Новой Голландией, Севкабель Портом, — так и с пока не слишком широко известными массовой публике объектами — например, музеем «Полторы комнаты» Иосифа Бродского или мозаичным двориком Владимира Лубенко на Фонтанке.

2. «Очарование Коломны»

Многие уверены, что свою знаменитую поэму «Домик в Коломне» Пушкин написал про Подмосковье, но это не так. Коломна — название одного из исторических районов, расположенного в самом сердце Северной столицы. Местные жители по праву считают его самым романтичным и атмосферным местом в городе. Классики русской литературы очень любили селить здесь своих героев. Кроме Пушкина, свои произведения Коломне посвятили Гоголь, Достоевский и Блок.

Фото: visit-petersburg.ru

Начав маршрут у Никольских рядов на Садовой, вы проследуете к Николо-Богоявленскому морскому собору, набережной Крюкова канала и к Мариинскому театру.

3. «Храмы Невского проспекта»

Невский проспект — главная артерия города. По нему обязательно прогуливается каждый, кто приезжает в Северную столицу. Если вы уже неоднократно любовались его величественными особняками и считаете, что знаете про Невский все, не сомневайтесь: Петербургу все еще есть, чем вас удивить. Аудиомаршрут «Храмы Невского проспекта» знакомит туристов с его церквями и соборами.

Фото: visit-petersburg.ru

Прогулка начинается от Казанского кафедрального собора и продолжается по Невскому проспекту. Вы посетите четыре храма разных конфессий: Казанский собор, лютеранскую, католическую и армянскую церкви.

4. «Васильевский. Остров памяти и славы»

Этот маршрут посвящен героическим защитникам Ленинграда — тем, кто в годы Великой Отечественной войны отстоял город и помог его жителям. Прямой их свидетель — Андреевский собор, переживший фашистские бомбардировки и восстановленный после Победы.

Фото: visit-petersburg.ru

Имя Тани Савичевой знакомо всем: юная школьница вела дневник, рассказывая, как ее близкие один за другим умирали от голода. Записи девочки стали символом мужества и стойкости жителей Ленинграда. Сегодня на доме Тани Савичевой расположена мемориальная доска, и память о ней будет жить, пока живет Петербург.

Еще один уникальный памятник эпохи, расположенный на Васильевском острове, — ледокол «Красин», в годы войны проводивший караваны судов с оборонными грузами через льды в арктических морях.

Инфоцентры Санкт-Петербурга: где взять бесплатные карты, путеводители и буклеты

Сегодня в Северной столице работают 13 информационных центров Городского туристско-информационного бюро. Они расположены в ключевых точках: Московский и Ладожский вокзалы, парк «Остров фортов», Дом книги, аэропорт Пулково, автовокзал, центр. Новый инфоцентр на территории Петропавловской крепости стал вторым флагманским – наряду с павильоном на Дворцовой площади.

Фото: visit-petersburg.ru

Сотрудники помогают спланировать маршрут и выбрать сувениры, информируют о событиях и продают билеты на автобусные экскурсии и водные прогулки.

Кстати, во всех инфоцентрах можно бесплатно взять карту Санкт-Петербурга и буклеты с тематическими маршрутами для самостоятельного знакомства с городом на Неве.