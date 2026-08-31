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Политика31 августа 2026 19:00

Военкор Стешин: Мне не радостно от пустых полок в магазинах Киева. Я помню умиравших от голода стариков Донецка в 2014

Стешин вспомнил о стариках Донецка в ответ на крики Украины о пустых полках
Дмитрий СТЕШИН
После унизительного поражения - августовского «котлования» ВСУ на Донбассе, у бандеровцев подвернулся повод отомстить. Мстили в первую очередь донецким и луганским старикам

После унизительного поражения - августовского «котлования» ВСУ на Донбассе, у бандеровцев подвернулся повод отомстить. Мстили в первую очередь донецким и луганским старикам

Фото: Дмитрий СТЕШИН. Перейти в Фотобанк КП

На Украине поднялся вой: после того, как Киев начал против России «складскую войну», он получил в ответ пустые полки продуктовых магазинов. По сети расходятся кадры опустевших секций супермаркетов по всей стране - нет масла, круп, овощей, молока.

Военкор KP.RU Дмитрий Стешин - о том, почему ни он, ни жители Донбасса не ликуют от вида пустых полок в Киеве.

После смеха всегда бывают слезы – это Закон Мироздания

Смех и слезы я хорошо помню. В ноябре 2014 года, Украина ввела экономическую блокаду Донбасса. В Киеве справляли натуральную перемогу. После унизительного поражения - августовского «котлования» ВСУ на Донбассе, у бандеровцев подвернулся повод отомстить.

Мстили в первую очередь донецким и луганским старикам. Внезапно Украина перестала выплачивать пенсии именно тем, кто заработал их самым тяжелым трудом – на шахтах и в металлургии. Одновременно было объявлено о прекращении хождения гривны в ДНР и ЛНР.

В ноябре 2014 года, Украина ввела экономическую блокаду Донбасса

В ноябре 2014 года, Украина ввела экономическую блокаду Донбасса

Фото: Дмитрий СТЕШИН. Перейти в Фотобанк КП

На блок-постах, пунктах перехода линии фронта перестали пропускать грузовики с продуктами в Донецк. А в Луганске голодуха началась еще в середине лета, в разгар боев. Гигантский донецкий сетевой маркет «Амстор» на проспекте Ильича на секунду вернул меня в несытую позднесоветскую юность: зал гипрмаркета перегородили фанерной перегородкой, точно пополам. В оставшемся объеме стояли унылыми рядами банки с соками и кетчуп.

Какие-то продукты были, конечно…но у дончан просто не было денег, чтобы их купить. На кассах быстро стали принимать рубли, но у кого они тогда водились на Донбассе?

Внезапно Украина перестала выплачивать пенсии именно тем, кто заработал их самым тяжелым трудом

Внезапно Украина перестала выплачивать пенсии именно тем, кто заработал их самым тяжелым трудом

Фото: Дмитрий СТЕШИН. Перейти в Фотобанк КП

И не это было самое страшное.

Страшно было смотреть на стариков у входа в «Амстор» - они делали вид, что продавали книги, но на самом деле просили милостыню. Хуже всего пришлось горожанам. Деревенские пробедовали до весны на так называемых «закатках» и «консервации».

К декабрю подоспели цифры - 68 умерших в Краснопартизанске (ЛНР), 7 — в Кировском и 5 — в Снежном (ДНР). Больше 30 стариков умерло в самом Донецке.

Их было больше, этих умерших от голода стариков. Но часто в причинах смерти от дистрофии указывали фатальные проблемы с сердцем. Не знаю – почему.

Миссия ОБСЕ, изображая скорбное бесчувствие, делала вид, что ничего не происходит…

И мне, видевшему все ЭТО, совсем не смешно и не радостно от того, что на Украине опустели полки в магазинах. И в Донецке никто не устраивает по этому поводу перформансы и карнавалы. Вот в этой детали, в этой поведенческой реакции, и сокрыто понимание – кто прав, на чьей стороне правда.

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