В этом году первой на музыкальном смотре стала Флора Бичахчян

В Казани подвели итоги «Новой волны».

В этом году первой на музыкальном смотре стала Флора Бичахчян, которую уже прозвали армянской Эмми Уайнхаус. Обладатель второго места – любимица Филиппа Киркорова Анастасия Иванова (Россия), ну а третье место у TROFIM GRANN (Россия).

Любимица Киркорова Анастасия Иванова рядом с Игорем Николаевым Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

После подведения итогов в казанском парке «Елмай» прошла церемония открытия стелы конкурса «Новая волна» – легендарных волн, символизирующих главный приз для обладателей первого, второго и третьего места. Стела изготовлена из стали и стекла по проекту скульптора Альфиза Сабирова: арт-объект высотой 2,2 метра весит 400 кг.

После подведения итогов в казанском парке «Елмай» прошла церемония открытия стелы конкурса «Новая волна» Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Одна из давних традиций конкурса – турнир по пляжному футболу New Wave Сup.

Игра проводилась в Центре пляжных видов спорта «Динамо» Казани. Команду звёзд, играющих в белой экипировке, возглавил маэстро Игорь Крутой.

Одна из давних традиций конкурса – турнир по пляжному футболу New Wave Сup Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Сборная конкурсантов выступала в синей форме, её возглавила победительница «Новой волны 2026» Флора Бичахчян. Вместе с ней на песок вышли София Рустамова из Беларуси, Ника Терентьева, Милана Пономаренко, Анастасия Иванова, Игнат Изотов, ISTOKIYA, TROFIM GRANN, Лист, Аркадий Евтушенко из России. Матч завершился победой команды звёзд со счётом 8:1.

Команду звёзд, играющих в белой экипировке, возглавил маэстро Игорь Крутой Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

В финале «Новой волны» Игорь Крутой отметил, мол, не так важно, какое место вы заняли в том или ином конкурсе, самое главное - как вы будете развиваться дальше. Дескать, в истории шоу-бизнеса есть примеры, когда ныне именитые артисты не входили в число призеров, но потом талант взял свое и они стали суперзвездами. А те, кто занял первое место, про многих из них сейчас никто и не вспомнит.

Игра проводилась в Центре пляжных видов спорта «Динамо» Казани Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

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