Линда снова поет песни Фадеева, Сачков пошел против «Землян», а Чеботина чуть не потеряла платье: главные скандалы «Новой волны»

Линда на сцене "Новой волны" Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Маэстро Игорь Крутой всегда приглашал на «Новую волну» главных хедлайнеров эстрадного закулисья, всех тех, кто наиболее интересен сегодняшней публике. И этот год не стал исключением. Последние месяцы в соцсетях обсуждали конфликт Максима Фадеева и его бывшей подопечной Линды.

И вот, похоже, певице предстоит очередная глава судебных баталий с Фадеевым. На «Новой волне» звезда 90-х повела себя весьма неожиданно, снова исполнив хиты Максима Фадеева, несмотря на все запреты экс-продюсера и допросы в СК.

Певица Линда Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Со сцены в этот вечер прозвучали нетленки «Я ворона» и «Мало огня». От интервью певица отказалась, лишь поблагодарила поклонников со сцены за поддержку.

Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Выглядела артистка весьма достойно, словно жила все эти годы в знаменитой барокамере Майкла Джексона: молодая, стройная, стильная. Номер на «Ворону» получился впечатляющим и, как всегда, готичным — словно у хрупкой певицы выросли гигантские крылья черного ворона. Но вот как Линде удалось обойти запреты Фадеева — пока этот вопрос остается открытым.

Похожая история в этот вечер случилась и с бывшим солистом группы «Земляне» Сергеем Скачковым. В 2007 году музыкант разругался с барабанщиком и основателем группы Владимиром Киселевым и получил на прощание кучу запретов от коллектива.

Мол, некоторые песни группы исполнять он может, но использовать бренд «Землян» не имеет права.

Сергей Сачков Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

«Последний суд отменил решение, что товарный знак принадлежит мне, потому что якобы я им пять лет не пользовался. Сейчас Киселев через суд добивается, чтобы я перестал гастролировать. Меня больше не интересуют отношения с Киселевым», — говорил в 2014-м Скачков. Однако в 2025 году Киселев вновь подал на него в суд из-за концерта в Краснодаре: на афише были упомянуты «Земляне».

Сейчас Скачков спел на «Новой волне» главный хит «Землян» — «Траву у дома». Понятное дело, Киселев будет такому громкому выступлению не рад. А вот будет ли новый суд по авторским правам — покажет время.

Пикантная история произошла на «Новой волне» и с красоткой Люсей Чеботиной. Исполняя хит Стаса Михайлова «Все для тебя», блондинка чуть не потеряла свое платье. Корсет предательски сполз во время выступления Люси, и первые ряды партера смогли разглядеть прелести артистки. Однако это было лишь мгновение: потом певица поправила платье и продолжила выступление.

Люся Чеботина Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

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