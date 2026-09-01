"Ничего не бойся": Что сказали бы известные россияне самим себе, идущим в школу

Вопрос дня: А что бы вы пожелали себе, идущему в первый класс 1 сентября? Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ. Перейти в Фотобанк КП

В День знаний мы спросили:

А что бы вы пожелали себе, идущему в первый класс 1 сентября?

Евгений Ямбург, заслуженный учитель России, академик Российской академии образования:

- Свою первую линейку вспоминаю со смехом. Дело было после войны, у нас была школьная форма, почти военная. Ремень, гимнастерка, фуражка… В ней было так тяжело! Особенно потом все это расстегивать. Так что я сказал бы себе, тогдашнему: “Женька, держись!”.

Александр Чучалин, врач-пульмонолог, академик РАН:

- Ты в начале большого пути. В нашей стране к детям, которые идут в школу, относятся как к ангелочкам. И учеба - действительно большое дело в жизни.

Петр Щербаченко, доцент Финансового университета при Правительстве РФ:

- Сейчас ты стоишь на пороге новых знаний, встреч и знакомств. Верь в себя! Не бойся, если что-то не получается сразу. Ты обязательно со всем справишься и разберешься. Знакомься с ребятами, открывайся новому, и мир будет открываться для тебя. Нет ничего невозможного!

Владимир Торсуев, актер, “Электроник”:

- Есть такой анекдот: отец говорит Вовочке: «Смотри, какой красивый автомобиль, какая красивая девушка». Так вот, чтобы все это было, надо учиться. И чтобы к твоему мнению прислушивались и оно было действительно важным, нужны знания.

Антон Богданов, актер и режиссер, звезда “Реальных пацанов”:

- Ничего не бойся, школа - это круто! Она даст много друзей и много знаний.

Вера Кушнаренко, старший генетик Национального центра генетических исследований MyGenetics:

- Учись старательно, ведь это лучшая тренировка мозга. Никто заранее не знает, что из изученного пригодится во взрослой жизни, но в детстве научиться новому намного проще, чем в зрелом возрасте.

Роман Горбачев, завлабораторией интеллектуальных технологий робототехники МФТИ:

- Не забудь, что самый глупый вопрос - тот, что не был задан вслух.

Евгений Климов, серебряный призер олимпийских игр в Пекине в прыжках на лыжах с трамплина:

- Помню, как мне было страшно идти в первый класс, 1 сентября в школу меня вели мама с папой, и я думал, что они оставят меня там навсегда. Поэтому я бы сказал себе: "Ничего не бойся, смело иди вперед, тебя ждут интересные приключения, которые дадут старт твоей новой жизни!"

Никита Митрохин, писатель, заслуженный работник культуры РФ:

- Думай прежде всего не об оценках, а о том, чтобы стать умным и профессионально подготовленным человеком». Я бы посоветовал себе не тупо заучивать стихи, а постараться их понять и полюбить – тогда они запомнятся. А полюбить любое произведение легче всего, если поймешь, кто был автор и почему его работа важна для нас сегодняшних.

Александра Селиванова, блогер-миллионник, мама троих детей:

- Не бойся ошибаться - ошибки помогают учиться, ведь ты всё равно самая лучшая. И радуйся каждой победе, даже маленькой - они формируют тебя как личность!

TSOY (Анатолий Цой), певец, шоумен, актер:

- Себе-первокласснику я бы пожелал впитывать всё новое. Впереди ждет столько интересного! Пусть школа станет местом, где раскрываются твои таланты. Рискуй и не сдавайся!

Александр Игрунов, учитель истории и обществознания, директор школы № 16, Ростов-на-Дону:

- Чаще улыбайся. Помни: учителя - это твои друзья, а школа - самое замечательное время. Учи математику, всегда делай домашние задания и не хулигань.

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