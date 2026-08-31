Режиссер Кирилл Соколов Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

KP.RU уже подробно разбирал, каким образом петербургский режиссер Кирилл Соколов («Папа, сдохни»), вопреки попыткам отменить русскую культуру и геополитической стене непонимания, прорвался в Голливуд и начал получать контракты с самыми серьезными киностудиями. В настоящий момент он готовит научно-фантастический фильм Blur по заказу Netflix, но останавливаться на этом не собирается. И родину не забывает.

Потому что новый проект Соколов решил посвятить героизму и духу русского человека — советского короля глубоководного погружения и «свободного ныряния» Станислава Курилова, которого уважал даже Жак-Ив Кусто. Родившийся в Семипалатинске океанолог прославился тем, что в 38 лет во время путешествия по путевке «Из зимы в лето» ночью спрыгнул с кормы круизного лайнера, чуть не попав под винты, и, вооружившись лишь маской и ластами, проплыл около 100 километров за почти трое суток, чтобы достигнуть острова Сиаргао на юге Филиппинского архипелага. До сих пор ученые пытаются разгадать этот фокус — и дело даже не в акулах, которые не съели ученого (лишь медуза ужалила), а в том, как без еды и сна можно было провести три дня?!

Невероятно, но факт — советский человек за счет непобедимого духа и не на такое был способен. Не зря на родине, с которой Курилов так стремился удрать, ему дали более чем серьезную подготовку: выпускник Ленинградского гидрометеорологического института по специальности «Океанология», он трудился в местном филиале Института океанологии АН СССР, а также работал инструктором по глубоководному погружению в Институте биологии моря во Владивостоке.

— С точки зрения здравого смысла мои шансы добраться до берега живым выглядели так: если во время прыжка я не разобьюсь от удара о воду, если меня не сожрут акулы, если я не утону, захлебнувшись или от усталости, если меня не разобьет о рифы, если хватит сил и дыхания выбраться на берег и если к этому времени я все еще буду жив, — то только тогда я, может быть, смогу поблагодарить судьбу за небывалое чудо спасения, — писал он потом.

Чудо случилось: на Филиппинах советский гражданин, заочно приговоренный в СССР к сроку за измену родине, запросил политического убежища, попал в местную тюрьму, затем в Канаду — и после в Израиль, где и закончил путь. В 1998 году Курилов трагически погиб при погружении на глубину Тивериадского озера (самый низкий пресноводный проточный водоем — находится в Израиле): запутался в сетях и задохнулся.

— Он как никто другой умел преодолевать страх, — вспоминала вдова ученого. — Меня до сих пор до глубины души поражают его слова: «Борьба за выживание могла сильно отвлечь меня от наблюдений. Мне хотелось увидеть и понять все то, что всегда было скрыто от человеческого глаза и внимания. Я терял самообладание только на короткое время.

Станислав Курилов Фото: Википедия.

Именно эта история и заинтересовала Кирилла Соколова, переехавшего из Питера в США. Он сначала задумал снять полнометражный фильм под названием «Один в океане» (так Курилов назвал автобиографию), а затем решил, что это будет анимационный фильм. Дебютный.

— Я долго жил с этой историей, — признался постановщик. — Когда мы начали обсуждать возможность анимации, я понял, что она может раскрыть историю совершенно по-новому. Это дает нам свободу сделать физическое путешествие Курилова и его внутренний опыт частью единого кинематографического языка.

Именно мультик, как считает Соколов, поможет полноценно раскрыть персонажа, его эмоции, но главное — показать преодоление мыслимых и немыслимых границ и препятствий в бушующем океане. Лента объединит реальные съемки, захват движения, ротоскопинг (метод фотоперекладки, перерисовка кадров с «живого» видео), а также традиционную анимацию.