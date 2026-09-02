На ВЭФ обсудили сохранение соколиных и борьбу с браконьерством Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

На Восточном экономическом форуме (ВЭФ) прошла сессия «Живые символы: сохранение соколиных от традиций до современных программ», участники которой обсудили меры по защите кречетов, сапсанов и балобанов. Среди ключевых решений — использование GPS-трекеров для мониторинга птиц, укрепление международного сотрудничества и развитие Соколиного центра на Камчатке как площадки для фестивалей и слетов сокольничьих.

Участники отметили, что популяции соколиных сокращаются из-за браконьерства, гибели на ЛЭП и урбанизации. Замминистра природных ресурсов РФ Дмитрий Тетенькин сообщил, что на особо охраняемых природных территориях страны кречет охраняется на площади более 13 млн гектаров. В Казахстане и Монголии реализуются программы выпуска птиц: с 1995 года выпущено 1423 сапсана и 981 балобан. В России с 2021 года применяется метод хеккинга для восстановления балобана.

Особое внимание уделено борьбе с браконьерством. Губернатор Камчатки Владимир Солодов заявил, что популяция кречетов на полуострове сократилась в 2–3 раза из-за незаконного отлова. Для защиты птиц усилено взаимодействие Росприроднадзора с таможней, развивается система экологической полиции в Узбекистане.

Ранее глава Росприроднадзора Светлана Радионова сообщила, что ведомство планирует ужесточить наказание за незаконный отлов, оборот и содержание редких животных.