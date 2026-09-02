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Экономика2 сентября 2026 3:51

На ВЭФ обсудили развитие Северного морского пути и вызовы для Арктики

В прошлом году грузопотоки по СМП выросли в 2,5 раза, отметили на ВЭФ
Мария СПИРИДОНОВА
На ВЭФ обсудили развитие Северного морского пути и вызовы для Арктики

На ВЭФ обсудили развитие Северного морского пути и вызовы для Арктики

Фото: Алексей ОВЧИННИКОВ. Перейти в Фотобанк КП

На Восточном экономическом форуме (ВЭФ) прошла сессия «Международное сотрудничество в Арктике: от стратегического диалога к совместным проектам», участники которой обсудили развитие Северного морского пути (СМП), вызовы и перспективы региона. Ключевые темы — грузопотоки, безопасность и международное взаимодействие.

Среди преимуществ СМП — прохождение через территории всего шести стран (против 20–30 на альтернативных маршрутах), что упрощает управление и повышает безопасность. Участники отметили рост перевозок — в прошлом году объем увеличился в 2,5 раза.

Особое внимание в рамках сессии было уделено проблемам. В частности, речь идет о милитаризации Арктики НАТО (операция «Арктический часовой») и санкционном давлении, которые подрывают мирное сотрудничество. При этом санкции стимулировали переориентацию экспорта на новые рынки: торговый оборот вырос на 4%, а с дальними странами — на 12%. Также обсуждались вопросы защиты прав коренных народов при промышленном освоении территорий.

Среди решений — первый в истории коммерческий рейс южнокорейского контейнеровоза по СМП, создание Совета по развитию Арктики при китайских предприятиях и интеграция коренных народов в процесс экспертизы проектов.

Ранее помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев заявил, что Запад в Арктике и Антарктике предпринимает усилия по подрыву экономических и оборонных возможностей России, а также препятствует формированию международной морской логистики и безопасности в регионе.