На ВЭФ обсудили подготовку креативных кадров в эпоху ИИ Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

На Восточном экономическом форуме (ВЭФ) прошла сессия «Человек креативный. Кем стать, чтобы не отстать?», участники которой обсудили подготовку кадров в эпоху технологических изменений. Директор по коммуникациям АО «Газпром-Медиа Холдинг» Александр Кормухин отметил, что ручной труд обесценивается, но при этом растут требования к его качеству.

«Мы не должны учить писать по шаблону, а должны учить формулировать гипотезу этого воздействия», – заявил Кормухин.

Одной из центральных проблем, озвученных на сессии, стал разрыв между академическими знаниями и реальными потребностями работодателей. В качестве решения эксперты предложили внедрение проектного обучения по китайской модели, при которой предприятия активно участвуют в образовательном процессе на всех этапах — от постановки задач до стажировок и дипломных работ.

Еще один вызов — дефицит кадров в производственных и технических сферах. Участники предложили усилить профориентационную работу среди школьников, развивать систему среднего профессионального образования и создавать условия для привлечения молодежи в технические специальности.

Также прозвучала проблема оцифровки культурного наследия. Представитель Якутии Петр Гоголев сообщил, что многие этнические эпосы и фольклорные материалы до сих пор не переведены в цифровой формат, что препятствует их использованию в нейросетевых проектах и творческих индустриях. Решением, по мнению участников, может стать создание единой государственной платформы для цифровизации национального культурного достояния.

Завершая дискуссию, участники сошлись на том, что креативность и мечта остаются главными двигателями для молодого поколения.

Ранее в Министерстве просвещения РФ сообщили, что в новом учебном году 250 тысяч российских педагогов смогут бесплатно освоить работу с искусственным интеллектом — это почти каждый четвертый учитель в стране.