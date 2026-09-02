Девочки хотели повторить сцену из "Игры в кальмара": новые подробности об убийстве 12-летнего мальчика в Подмосковье

Kогда правоохранители приехали домой к девушкам для задержания, те не стали отпираться и спокойно стали рассказывать подробности содеянного. Фото: Quorthon1/Shutterstock/Fotodom

Стали известны новые подробности подготовки убийства 12-летнего мальчика в подмосковной деревне Кабаново у города Орехово-Зуево. Напомним, Миша (имя изменено) пропал вечером 26 августа, перестал отвечать на звонки. Ночью родители собрали знакомых, соседей и развернули поиски. Под утро тело ребенка нашли в заброшенном здании бывшего общежития. Ему нанесли около двадцати ударов ножом. По камерам видеонаблюдения удалось вычислить людей, которые накануне вечером побывали в заброшке вместе с Мишей. Это оказались две местные девушки, которые весной этого года закончили 9 класс местной школы – 15-летняя Инга и 16-летняя Лика (имена изменены).

По информации KP.RU, когда правоохранители приехали домой к девушкам для задержания, те не стали отпираться и спокойно стали отвечать на вопросы, рассказывая подробности.

К УБИЙСТВУ ГОТОВИЛИСЬ НЕСКОЛЬКО ДНЕЙ

- Больше всего удивила Инга. Она вспоминала все довольно буднично, как будто пересказывала подруге события вчерашнего дня, - рассказал KP.RU источник в правоохранительных органах.

Девушка не плакала. Внешне даже не особо волновалась.

- Жертву они выбрали заранее. Обсуждали между собой, что хотят воспроизвести одну из сцен сериала «Игра в кальмара» - убийство человека с помощью ножа, - продолжает наш собеседник. – При этом они договорились, что жертва должна быть не слишком маленькой и не слишком взрослой – чтобы не могла оказать сопротивление.

Инга и Лика какое-то время присматривались к ребятам из Кабаново. В конце концов решили, что их интересует кто-то в возрасте 12-13 лет. Как обвиняемые объясняли на допросе, выбор на Мишу пал по нескольким причинам. Во-первых, подходящий для их плана возраст. Во-вторых, с этим мальчиком они были более-менее знакомы – жили в соседних домах, часто пересекались в местном продуктовом магазине. В-третьих, подруги отмечают, что Миша был всегда очень спокойным и вежливым. Они решили, что именно его будет проще всего заманить на место убийства.

Комната, где был убит 12-летний мальчик. Фото: Александр РОГОЗА. Перейти в Фотобанк КП

Готовились несколько дней. Мише при встрече на улице начали оказывать некие знаки внимания – здоровались, задавали мимолетные вопросы. Так сказать, входили в контакт. В день убийства одна из девушек позвонила мальчику на телефон и попросила прийти к бывшему общежитию. Якобы есть секретный разговор…

ЧТОБЫ СКРЫТЬ ЛИЦА, ОТРЕЗАЛИ РУКАВА КОФТЫ

При этом девушки заранее продумывали, как будут заметать следы. Инга на допросе заявила:

- Мы решили, что надо спрятать от камер наши лица – чтобы нас по записям потом не опознали. Нужны были маски. У Лики была старая шерстяная кофта, у которой мы отрезали рукава и сделали что-то вроде чулков-балаклав. Надели их под кепки с большими козырьками. Так и шли по улице в сумерках. Старались пройти, не привлекая внимание.

Кроме того, мобильные телефоны подруги договорились оставить дома – «чтобы нас по сигналу потом не отследили». Нож и перчатки приобрели заранее.

Мальчика завели в одно из помещений на первом этаже заброшки и тут же на него напали.

Здание заброшенного общежития в Кабаново, где и произошла трагедия Фото: Александр РОГОЗА. Перейти в Фотобанк КП

По словам бывших одноклассников, в дуэте подруг Инга, хотя и на год младше, всегда была лидером, заводилой. Однако источник в правоохранительных органах уточняет, что непосредственно в убийстве ребенка оба играли активные роли. Мальчика били ножом по очереди – в шею и другие части тела. Когда 12-летний школьник умер на полу, среди обломков штукатурки и старой мебели, убийцы не стали прятать его тело, а просто разошлись по домам.

Для родителей девушек (Инга, к слову, из многодетной семьи) случившееся стало полным шоком. Все странности списывали на возраст. Например, девушки действительно увлекались корейскими сериалами и музыкой. Даже статус в соцсетях у старшеклассниц напечатаны на корейском языке. Но кто сейчас не увлекается тем же самым? На «Корее» сидит половина современных школьников.

- У девочек вполне приличные, достойные семьи. Вовсе не маргинальные, - уточняют жители деревни. – Родители – хорошие, достойные люди.

При этом самые страшные тайны Инги и Лики знали только сверстники. Например, о том, что у девушек с 2024 года был закрытый телеграм-канал, куда иногда допускали только самых близких знакомых. Для этого канала девицы снимали ролики – вот они распивают алкоголь на местном кладбище, вот они принесли на чужую могилу плюшевого зайца и отрывают ему голову с лапками…

По словам ребят из школы Кабаново, пару лет назад Инга пыталась покончить с собой. По идее, после такого ею должны были заинтересоваться психиатры, поставить на учет, следить за ее состоянием. Но по данным KP.RU, ни одна из девушек на учете не стояла.

Словом, в этой истории остается еще очень много вопросов.

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