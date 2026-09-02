Скончалась участница 23-го сезона «Битвы экстрасенсов» Елена Ивашина: тарологу было всего 43 года

Никита Турчин и Елена Ивашина Фото: социальные сети.

Елена Ивашина внезапно скончалась в возрасте 43 лет. Причиной смерти стал инсульт. Отпевание состоится в соборе Николая Чудотворца в Москве 4 сентября. Друг и коллега Ивашиной Никита Турчин вспоминает, что таролог нередко жаловался на проблемы со здоровьем.

«Каждый раз, когда мы общались с Леной, на вопрос «Как дела?» она отвечала: «болею, но держусь». У меня складывалось впечатление, что Ленок перманентно болеет, но виду не подаёт. Сломанная нога, проблемы с суставами, давление, мигрени и в итоге инсульт», — поделился Турчин.

Елена родилась в Наро-Фоминске. С детства питала слабость ко всему мистическому, но начала свою профессиональную деятельность с преподавания русского языка и литературы. Но в какой-то момент покинула школу и занялась магией. Ивашина делала расклады на Таро.

В 2022 году Елена стала участницей 23-го сезона шоу «Битва экстрасенсов». Также таролог принимала участие в проектах «Экстрасенсы. Реванш».

«Лена никогда не держала камня за пазухой и не умела фальшивить. Будучи острой на язык, она могла сказать правду в лицо кому угодно. За этой прямотой скрывалась огромная доброта и израненная душа.

Она помогала людям, но, к сожалению, забыла о себе. В 1-м сезоне проекта «Экстрасенсы. Реванш» Ивашина покинула проект, уступив мне место ссылаясь на проблемы со здоровьем. Я до сих пор благодарен за тот добрый жест», — добавил Никита Турчин.

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