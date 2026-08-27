Актер Юрий Цурило Фото: Борис КУДРЯВОВ. Перейти в Фотобанк КП

26 августа 2026 года в Санкт-Петербурге умер актер Юрий Цурило. Ему было 79 лет. О смерти артиста сообщил его младший сын Всеволод Цурило: «Сегодня не стало моего отца! Ушел из жизни прекрасный человек, самый лучший папа в мире, великолепный актер Юрий Цурило! Царствие небесное! Вечная память», — написал Всеволод в социальных сетях.

Биография Юрия Цурило: детство и путь в профессию

Юрий Цурило родился 10 декабря 1946 года в Вязниках Владимирской области. Его отец по метрикам был румыном, а на самом деле, согласно приведенным биографическим данным, цыганом. Во время Второй мировой войны он вместе с табором бежал из Румынии в Россию. Там мужчина женился на русской девушке, которая стала матерью Юрия. Родители прожили вместе недолго. После того как отец оказался в тюрьме, мать уехала, а маленький Юрий остался на воспитании у бабушки. Семья жила очень бедно, поэтому в 14 лет будущему актеру пришлось начать работать и перейти в вечернюю школу.

Сначала Цурило трудился арматурщиком на стройке, затем стал молотобойцем в кузнице. При этом еще в юности он увлекся театром и записался в театральный кружок. Позже это занятие определило его дальнейшую судьбу. В 1964 году, когда Юрию исполнилось 18 лет, он отправился в Москву и пытался поступить в Школу-студию МХАТ. Благодаря рекомендательному письму актера Евгения Кузнецова он дошел до третьего тура, однако экзамен провалил. Позже Цурило пробовал поступить в Щукинское училище и другие театральные вузы. В итоге артист уехал в Ярославль. В 1973 году он окончил Ярославское театральное училище по специальности «Артист драматического театра».

«Хрусталев, машину!» принесла Цурило известность

Театральная карьера Юрия Цурило началась в Новгородском областном драматическом театре. Позже он работал в театрах Горького, Новосибирска и Норильска. С 1993 года более десяти лет служил в Александринском театре в Санкт-Петербурге. В кино Цурило начал появляться еще в 1966 году, когда сыграл Марко в «Королевской регате». Однако широкая известность пришла к нему значительно позже.

Юрий Цурило в фильме «Хрусталев, машину!»

Настоящим прорывом стала картина Алексея Германа «Хрусталев, машину!». Фильм снимали семь лет, а на экране он появился в 1998 году. Цурило исполнил главную роль — генерал-майора медицинской службы Юрия Георгиевича Клёнского. К работе над картиной актер приступил в 44 года, а закончил съемки уже в 52. Согласно условиям контракта, на протяжении всего съемочного периода ему было запрещено сниматься в других фильмах. После выхода «Хрусталева, машину!» Цурило стал востребованным актером. В дальнейшем ему часто предлагали роли военных и представителей силовых структур, однако его фильмография этим амплуа не ограничивалась.

От генералов до митрополита и Ильи Муромца: Роли Юрия Цурило

В 2000 году Юрий Цурило сыграл в фильме «В августе 44-го…», а в 2008-м появился в «Обитаемом острове». Среди других заметных работ артиста — роли в «Казусе Кукоцкого», «Андерсене. Жизнь без любви», «Театре обреченных» и «На крыше мира».

Одной из необычных для актера стала работа в картине «Поп». Цурило сыграл митрополита Сергия. Из-за внешнего образа с длинными волосами и бородой поклонники не сразу узнавали артиста.

В фильме «Поп» Цурило сыграл митрополита Сергия.

В сериале «Жуков» актер воплотил образ маршала бронетанковых войск Павла Рыбалко. В «Вкусе граната» ему досталась роль восточного шейха Надира. В 2010 году Цурило сыграл главную роль в драме «Овсянки». За образ директора целлюлозно-бумажного комбината Мирона Алексеевича Козлова актер получил профессиональную премию «Петербургской федерации кинопрессы» «Золотая медаль» в номинации «Лучший исполнитель».

Зрители также помнят Юрия Цурило по фильмам «Вий», «Последний богатырь», «Последний богатырь: Корень зла» и «Последний богатырь: Посланник тьмы». В сказочной франшизе актер сыграл Илью Муромца. В последние годы артист продолжал сниматься. Среди его работ — «Черное море», «Последний министр», «Девятаев», «Вне себя», «Почему ты?», «Постучись в мою Тверь» и другие проекты.

Роль Ильи Муромца в киносказке "Последний богатырь: Корень зла"

Сын Всеволод Цурило тоже стал актером

Юрий Цурило был женат на Надежде, с которой познакомился в 1965 году. Семья много лет жила в разных российских городах, связанных с театральной работой артиста: Горьком, Новосибирске, Норильске, Новгороде и Санкт-Петербурге. У супругов двое сыновей. Старший Алексей, родившийся в 1969 году, стал военным. Младший Всеволод Цурило родился в 1977 году и пошел по стопам отца, выбрав актерскую профессию.

Всеволод Цурило известен зрителям, в частности, по сериалу «Ментовские войны», где сыграл Павла Арнаутова.

Актеры Михаил Боярский, Всеволод Цурило (в центре) и Лариса Луппиан на сцене Санкт-Петербургского академического театра. Фото: Александр Демьянчук/ТАСС

Год назад Всеволод потерял своего экранного отца, Александра Лисицына, который исполнил роль полковника Николая Ивановича Арнаутова. Актер умер в возрасте 70 лет после продолжительной болезни.

Причина смерти Юрия Цурило

Причиной смерти Юрия Цурило стала онкология, сообщает SHOT. По данным источника, 79-летний актер умер в Санкт-Петербурге накануне поздно вечером. О смерти артиста первым публично сообщил его сын Всеволод Цурило. Дата и место прощания с Юрием Цурило пока не объявлены.