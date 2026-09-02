Захарова рассказала о реакции Лаврова на дипфейк с его лицом и голосом

Директор департамента информации и печати МИД РФ Мария Захарова. Фото: МИД РФ

На Восточном экономическом форуме, который проходит сейчас во Владивостоке, директор департамента информации и печати МИД РФ Мария Захарова приняла участие в сессии под солидным названием «Информационные вызовы в Азиатско-Тихоокеанском регионе: стратегии противодействия деструктивному внешнему влиянию в условиях роста конфликтного потенциала». Ее выступление было посвящено проблемам информационной безопасности.

Начала Захарова с цитаты древнего китайского философа Конфуция: «Если слова утрачивают значение, то речь перестает быть связной, а когда речь перестает быть связной - дела приходят в расстройство».

Именно искажением слов, подменой их значений, подчеркнула официальный представитель МИД, занимаются те, кто ведет сегодня информационную войну против России. В качестве примера она привела ситуацию, когда расширяющийся взаимный туристический поток между Россией и Китаем на Западе объявили «опасным» в том числе и для самих туристов. «Очевидно, кто за этим стоит, - сказала Захарова. – В том числе и конкуренты по туристическому бизнесу. Вдруг турпотоки пошли в другом направлении! Стоят и те, кто занимаются стратегическим стравливанием (России и Китая. - Ред.)».

Другой пример информационной войны со стороны США и ЕС – когда те аккаунты в социальных сетях, которые ставят под вопрос западную трактовку того или иного события, закрывают, а лояльным к Вашингтону и Брюсселю ресурсам прощают любую дезинформацию.

«Войны нового типа не объявляются дипломатическими нотами, они ведутся в соцсетях, а главное – в умах граждан», - сказала Мария Захарова. Обращаясь к присутствовавшей в зале в основном молодежной аудитории, Захарова обозначила и те средства, которыми Россия собирается противостоять этой словесной агрессии. По ее словам, «это не будет строительство нового железного занавеса», а прежде всего – развитие критического мышления молодых людей, их способности отличать фейки от правды.

В качестве примера технологически утонченной фальсификации Захарова привела пример дипфейка с лицом и голосом министра иностранных дел России Сергея Лаврова: «Года два назад, когда это всё только приобретало массовый характер, позвонил Сергей Викторович и говорит: «Маша, я вот тебе скинул ролик». Я говорю: «Сергей Викторович, да это фейк». Он говорит: «Я так и подумал, что это не я».

Дипломат призвала не только Россию, но и другие страны Азиатско-Тихоокеанского региона создать «единый фронт» по борьбе с ложной информацией, включая западную трактовку событий Второй мировой войны, когда США замалчивают роль СССР и Китая в борьбе с японским милитаризмом. «Самый большой ущерб состоит в том, что люди перестают доверять друг другу. Мы стоим перед необходимостью выработки коллективного иммунитета к фейкам», - заключила Мария Захарова.

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