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Политика1 сентября 2026 22:10

Когда закончится СВО, как Россия ответит на угрозы Зеленского сбивать наши самолеты и что происходит с переговорами: Важные заявления Владимира Путинавидео

Владимир Путин заявил, что Россия не бьет по руководству Украины
Андрей ЗОБОВ
Фото: Петр Ковалев/ТАСС

Фото: Петр Ковалев/ТАСС

Президент России Владимир Путин по итогам саммита Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Бишкеке выступил перед журналистами, ответив на самые интригующие вопросы.

Пресс-конференция Владимира Путина в Бишкеке. ПОЛНАЯ ВЕРСИЯ

Владимир Путин ответил на вопросы журналистов о ходе СВО в Бишкеке

Президент ответил на угрозы Зеленского «закрыть небо России», рассказал о переговорах с главой ЦРУ, мирных предложениях, которые поступают с Запада, и ситуации на передовой. Рабочий день на саммите в Бишкеке закончился важнейшими заявлениями Владимира Путина.

Беседа с журналистами длилась почти час. «Комсомолка» для вас собрала самые важные новости и высказывания – коротко и четко.

ЗАЯВЛЕНИЯ ВЛАДИМИРА ПУТИНА О ПЕРЕГОВОРАХ, МИРЕ И ВИЗИТЕ ГЛАВЫ ЦРУ

Все мировые СМИ гадали – Владимир Путин ответил. Конечно же, речь о целях визита Директора ЦРУ Рэтклиффа в Россию (главный разведчик США прилетал в Москву в среду, 26 августа).

Путин спокойно объяснил: спецслужбы всегда на связи (даже во времена Холодной Войны было так), а их руководители иногда встречаются лично.

Ответ был обтекаем и дипломатичен – ничего нового глава государства не заявил. Может быть, потому что ничего и не было, может – потому что дипломатия, как много раз повторяли в Кремле, требует тишины.

Но намек все же прозвучал.

- Нужно ли нам какое-то расширение участников (переговоров)? Мы за то, чтобы переговоры, любые переговоры, были наполнены прежде всего конкретным содержанием. Если кто-то вносит или может внести конкретный вклад в этот процесс, мы только за. Единственное, чего бы не хотелось, чтобы всё крутилось в бессмысленном режиме. Но если кто-то в состоянии внести какой-то позитив в этот переговорный процесс, который в известной степени заморожен на сегодняшний день, то в целом мы не против. Здесь, конечно, нужны специалисты, нужны военные, дипломаты, - заявил глава государства.

Военные, дипломаты, и даже глава ЦРУ?..

- Хотя для нас абсолютно комфортно работать с теми людьми, которых мы хорошо знаем и которым мы в целом доверяем. Это близкие люди к президенту Трампу, господин Кушнер, и Уиткофф, они всегда у нас желанные гости, мы с удовольствием с ними работаем.

А здесь внимательный зритель уже может считать намек для Белого дома – Москва все же предпочитает говорить не со спецслужбистами…

ОТВЕТ ПУТИНА НА УГРОЗУ ЗЕЛЕНСКОГО БИТЬ ПО ГРАЖДАНСКИМ САМОЛЕТАМ

Германия и Украина 1 сентября сыграли увертюру: сначала немецкие власти (а потом хором и весь Евросоюз) обвинил Россию в инциденте с беспилотником около аэропорта под Лейпцигом. Дошло до того, что Германия закрывает российское консульство в Боне, а вместе с ним и Русский дом.

Вечером Зеленский обратился к России с угрозами на грани фантастики и террора. Мол, гражданские самолеты не смогут летать в вашем небе, пока там летают украинские беспилотники. Заявил, что Киев готовится бить по аэропортам, и если там летают гражданские рейсы – его это не волнует.

На обе новости Путин ответил.

- По поводу действий немецких властей. Я думаю, что это связано прежде всего с внутриполитической ситуацией. Положение канцлера внутриполитически очень сложное, он не пользуются доверием своих граждан. Потому что он не защищает национальные интересы, а торгует ими. Очевидные просчёты в экономике: предприятия закрываются, люди теряют рабочие места, уровень жизни падает. И непонятно, зачем всё это делается. Объяснить можно только одним – нужно противостоять «агрессивной России». А где доказательства? Ну вот, подбросили доказательства, - заявил президент.

Он вспомнил, что совсем недавно Германия обвиняла нас даже в подрыве Северных Потоков! Правда тут обвинение было настолько абсурдным, что убедить в этом людей не вышло, пришлось заявить, что все сделали украинцы.

Следом глава государства ответил на беспрецедентное заявление из Киева:

- Я не слышал этих заявлений (Зеленского), но если это сказано вслух, то это просто заявка на государственный терроризм. Обращаю внимание, что они просят у нас о возобновлении переговоров, просят о личных встречах. С террористами переговоров не ведут! Это первое. Второе - если, не дай Бог, такие трагедии (удары по гражданским самолетам) будут происходить, мы найдём, чем ответить. Пусть никто не сомневается.

Россия ответит на любые угрозы Зеленского.

Россия ответит на любые угрозы Зеленского.

Фото: REUTERS.

Журналисты продолжали атаковать: может ли Россия ответить ударами по Банковой? Самому Зеленскому, раз он открыто угрожает террором невинным людям?

- Как вы видите, мы не наносим таких ударов (по руководству киевского режима). Мы исходим из того, что нам нужны какие-то люди, если они поймут, что они хотят решать вопросы мирным путём. А не просто за 40 дней уничтожать нашу экономику и ставить на колени и наносить нам «стратегическое поражение». Какие-то переговорщики нам нужны. Но это заявка на терроризм. Это ещё не переход в терроризм, а если уже до этого дойдёт - мы посмотрим, как отвечать. Найдём инструменты.

Карты президент явно не хотел раскрывать. Тут же прозвучал вопрос: а в ответ на удары британскими беспилотниками Россия может ударить по заводам в самой Британии?

- Это военная тайна, - веско ответил Владимир Путин.

Все верно – на войне противника не предупреждают. Если дерзнут – сами все узнают.

ТРИ КРИЗИСА ДЛЯ КИЕВА: ПОЧЕМУ УКРАИНА ЗАГОВОРИЛА О МИРЕ

Украина кричит, что российские удары заблокировали всю торговлю государства на Черном море – мол, ситуация может обернуться гуманитарной катастрофой и голодом в бедных странах Африки. Виноват, естественно, не Киев, начавший выбивать наши суда – а Москва.

Путин вспомнил: такое уже говорили. Россия, Украина и Запад заключили зерновую сделку – суда выходят из портов, с части наших банков снимают санкции, Африка в плюсе. В итоге оказалось, что и зерно в Африку не шло, и свое обещание Москве Запад не сдержал.

- А сейчас что произошло? Мы же не трогали никаких гражданских судов - наносили точечные удары по судам, которые доставляли в Украину оружие и боеприпасы. Но в июне глава киевского режима заявил о том, что начинает операцию, что за 40 дней он нанесёт непоправимый ущерб экономике России. И они нанесли ущерб реальный - в течение первых двух недель они повредили нам где-то около 40 кораблей. За все время - где-то около 100 кораблей повредили.

Президент спокойно объяснил, в цифрах ущерб нашей экономике составил 1% ВВП. До обещанного «критического ущерба» далеко. Но Украина сама выбрала свой путь.

- Теперь они почувствовали угрозу для своей экономики. Считайте: они тратят на импорт чуть больше 8 миллиардов евро или долларов в месяц. По экспорту получают примерно 3 миллиарда, это в основном зерно и другие сельхозпродукты. 5 миллиардов – подачки с Запада. И если возникает проблема с вывозом зерна и другой сельхозпродукции, у них минус 3 миллиарда, - приводил факты Путин.

А это колоссальный удар по экономике. Что дальше? Президент считает, что Киев ждет один из трех вариантов. И все три – плохие.

Валютный кризис

В стране может перестать хватать валюты. Продают мало – покупают много, значит запасы долларов и евро медленно кончаются.

Бюджетный кризис

Обрушится может бюджет страны – сводить концы с концами при такой разнице между доходами и расходами можно только за счет кредитов. Но страна и так в долгах, как в шелках, ВМФ дает новые деньги только чтобы покрыть выплаты по старым долгам. Если ЕС не поможет – пиши пропало.

Банковский кризис

- Потому что те производители, - объяснял президент, - которые набрали кредитов, кредиты не вернут. Более того, они не только не вернут, но с учётом дефицита валюты государство будет заимствовать у банков, то есть забирать от них эту валюту. А значит, участники экономической деятельности её недополучат. Значит, а какие деньги-то банки будут отдавать? В том числе те, которые на счетах граждан находятся. Граждане же это увидят, уверен, начнут переводить свои средства, которые ещё находятся в банках, в наличную валюту. Это будет ещё один кризис.

Именно эта ситуация, по мнению главы государства и заставила Киев пойти по миру, роняя крокодиловы слезы: якобы гуманитарная катастрофа, голод будет в Африке.

- Именно поэтому они пошли по всем нашим друзьям и в арабские страны, не в одну арабскую страну, в несколько, и к нашим индийским друзьям, и к некоторым другим, в Турцию, с одним и тем же вопросом. «Каул, помогите! Давайте заставим Россию под любым предлогом, главным образом под предлогом социально-гуманитарного характера, выпустить наш груз».

Вот только предлоги России не интересны. Более того, «мирные инициативы», переданные из Киева, смешны.

- Не буду их раскрывать, не положено раскрывать такие вещи. Но предложения носят экзотический характер, действительно экзотический. Они, знаете, как в нашей шутке: «давай съедим твоё, а потом каждый своё». Вот примерно такие предложения, - подытожил Путин.

ГЛАЗАМИ ПРЕЗИДЕНТА: СИТУАЦИЯ НА ПЕРЕДОВОЙ СВО

Уже классикой пресс-конференций главы государства стал вопрос – что на передовой? На каком этапе находится спецоперация? Можно ли спрогнозировать, когда враг начнет «сыпаться»?

В оценках сроков Владимир Путин был по обыкновению сдержан. Причина очевидна – нельзя гнать армию к победе к определенному числу. Но с уверенностью заявил – ВСУ ждет горькая судьба.

- Не сомневаюсь, что враг будет сыпаться, - сказал Путин. - Боевые действия сегодня, в период бурного развития науки, техники – это еще и вызов. Сейчас этот главный вызов – это, конечно, беспилотие: под водой, на море, на земле и в воздухе. Это серьезный вызов для нас, и мы с ним справляемся.

Специально перед встречей с прессой глава государства заслушал доклад Генштаба, спецслужб о ситуации на передовой. И познакомил с ней всех присутствующих:

1. ВС РФ не просто наступают, а постоянно наращивают темпы наступления.

2. Освобождение ДНР идет по плану. В августе освобождено около 270 км республики, 15 населенных пунктов.

3. Войска группы «Юг» выходят на окраины Славянска и охватывают Дружковку с двух сторон.

4. «Центр» бьется за освобождение Доброполья, уже идут уличные бои.

5. Группировка «Запад» заблокировала 13 батальонов (около 5 тысяч солдат) ВСУ на восточном берегу Краснооскольского водохранилища. Окружение полное – бойцы приступили к уничтожению врага.

6. «Восток» и «Днепр» продвигаются на Запорожье, за месяц – 9 населенных пунктов перешли в наши руки, идет битва за город Орехов.

7. Группа «Север» в 12 километрах от горгода Сумы, создает зону безопасности для наших приграничных регионов. За август освободили 14 населенных пунктов и в Харьковской области взяли в котел 2 тысячи солдат врага. Площадь котла – 460 кв. км, в нем 27 населенных пунктов. И все они перейдут под наши контроль.

И последнее – наши дроны и баллистика продолжают бить по Украине, а ПВО – защищать. За ночь враг пытался атаковать три НПЗ, все – без результата. И это комплимент нашей ПВО.

Путин: "Вооруженные силы России не просто наступают, а постоянно наращивают темпы наступления"

Путин: "Вооруженные силы России не просто наступают, а постоянно наращивают темпы наступления"

Фото: REUTERS.

О ЧЕМ ЕЩЕ СПРАШИВАЛИ ПУТИНА?

1. Недавно подписан указ, что Правительство может вводить особый режим на критически важных объектах инфраструктуры (например, НПЗ), хозяева которых плохо их защищают. Спросили – зачем и не окажется ли это национализацией предприятия?

- Никакой национализации, в мыслях такого не было. Мотив (указа) очень простой. Знаете нашу поговорку русскую? «Пока гром не грянет, мужик не перекрестится». Противник начал наносить удары по гражданским объектам, НПЗ. Нанёс ущерб? Нанёс. А почему? В том числе и прежде всего потому, что они не были защищены. Сейчас А вот этой ночью наносили удар по трем НПЗ, я говорил, а они уже защищены. Поэтому нужно работать всем вместе – указ на это и направлен. Кстати, нам осталось отремонтировать только 10% наших НПЗ!

Никол Пашинян и Владимир Путин на полях саммита ШОС в Киргизии.

Никол Пашинян и Владимир Путин на полях саммита ШОС в Киргизии.

Фото: REUTERS.

2. На саммите ШОС Путин встретился с премьером Армении Николом Пашиняном. Выяснилось, что в ответ на все просьбы России глава республики отказался проводить референдум о вступлении в ЕС, назвав это решенным вопросом. То есть путь в Европу (а значит и выход из ЕАЭС) предопределен.

Но что теперь будет с отношениями двух стран? С российской военной базой в Гюмри?

- В рамках ЕАЭС Армения, конечно, получает достаточно большие преференции. Я не говорю даже о ценах на энергоносители. Не помню, сколько там, 138 или сколько долларов (они платят). А в Европе 800 евро за тысячу кубов. Но дело не в этом. Я пригласил его в Москву для того, чтобы мы не спеша с ним вдвоём и с его специалистами, и с нашими специалистами правительства сели и прошлись по каждому пункту. Что до базы - если Армения считает, что она не нужна, мы выйдем хоть завтра, навязывать мы ничего никому не будем. А если армянский народ хочет, чтобы там было какое-то военное российское присутствие - мы останемся будем сотрудничать.

3. Журналисты поинтересовались, обсуждались ли во время встреч на ШОС темы поставок бензина в Россию. Президент был краток.

- Мы обсуждаем все темы, которые представляют взаимный интерес. И всё позитивно. Я не шучу, это не отговорка - я говорю, как есть, - сказал Путин.

4. И последнее – во время визита в МПГУ президент рассказал увлекательную историю о косатках и медведях. Что имел ввиду глава государства?

- И косатки, медведи…

- Если вы намекаете на то, что касатки – это запад коллективный?

- Я бы сказал, что косатки, конечно, страшный хищник, но это интеллигентное животное, умное. А коллективному западу в своё время, ещё в советские времена, были даны конкретные и до сих пор живущие определения. Это акулы империализма. А смысл, моих слов вы примерно угадали. Если кто-то попытается нас стащить вниз по пищевой цепочке и слопать, то может схлопотать и по зубам. И Россия готова сделать это, несмотря на быстро растущие аппетиты и зубы этих акул…

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