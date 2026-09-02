Дарья Слюняева живет на Шпицбергене уже три года. А до этого изучала архипелаг в Дипломатической академии Фото: Андрей ГОРБУНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Архипелаг Шпицберген – это самая северная часть Норвегии. А еще уже 500 лет здесь живут русские люди. Собственно, поэтому Русское Географическое Общество и решило запустить уникальный проект – впервые в истории собрать и нанести на печатную карту объекты нашего наследия, которые находятся в разных точках Шпицбергена. И вот мы после четырех суток путешествия на корабле пришли в русскую столицу архипелага – Баренцбург!

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Наш корабль «Профессор Молчанов» терпеливо ждет своих пассажиров Фото: Андрей ГОРБУНОВ. Перейти в Фотобанк КП

НА ОДНОГО РУССКОГО – ДВА БЕЛЫХ МЕДВЕДЯ

Подробно о русской истории Шпицбергена мы с вами обязательно поговорим в следующих частях моих арктических дневников. А пока лишь в двух словах скажу, что весь архипелаг принадлежит Норвегии. Но здесь есть несколько русских поселков. Их статус закреплен международным правом. Ну, а главный городок с русским населением на Шпицбергена – это Баренцбург. Здесь и базируется наша экспедиция.

На календаре 2 сентября. В Москве плюс 20. В Сочи плюс 25. А как у нас тут с погодой? В 8 вечера у меня запланирована встреча с руководителем экспедиционно-туристического центра РГО в Королевстве Норвегия Дарьей Слюняевой. Должны встретиться в самом центре Баренцбурга – на улице имени морехода Ивана Старостина. Я вышел заранее, чтобы не опоздать. Но когда оказался на улице, понял, что моим ботинкам явно не помешают теплые носки. Вернулся – утеплился. Вышел еще раз на улицу. Прошел несколько домов. Опять дубак. Вернулся за подштанниками. Короче, погода на Шпицбергене плюс пять от силы. И на встречу я опоздал. Зато тепло.

Общественного транспорта в Баренцбурге нет. Жители передвигаются на внедорожниках и вот таких вездеходах Фото: Андрей ГОРБУНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Итак, проблему холода решил. Но остается еще одна – это белые медведи! Для сравнения: население Баренцбурга - 350 человек. А население белых мишек на Шпицбергене - 370 штук. То есть если эти пушистые парни всей своей арктической компанией решат наведаться в гости к русским, то на каждого нашего брата будет по одному Умке. А кому-то повезет отхватить сразу двоих белых потапычей. В общем, несмотря на теплые носки и подштанники, от мысли о белых мишках холодок предательски бежит по телу.

- Как вы тут с белыми супер-хищниками уживаетесь? - сразу перехожу я к делу, как только добираюсь до Даши.

- За убийство белого медведя в Норвегии можно сесть в тюрьму от одного года до трех лет. Поэтому стрелять в него ни в коем случае нельзя, - предупреждает моя новая знакомая.

- А что делать, если увидел белого медведя? В полицию звонить?

- А у нас в Баренцбурге нет полиции. Ближайший полицейский участок в норвежском городе Лонгйир. Зато у нас есть горно-спасательный взвод. Они занимаются ликвидацией ЧП на угольной шахте, разбираются с беспорядками в Баренцбурге. Ну, и по мере сил пытаются отпугнуть белых медведей. Правда, не всегда получается. В прошлом году в районе ТЭЦ объявился мишка. Он был молодой и любопытный. Вот и пришел на шум и запах еды. Наши парни стреляли в воздух, чтобы его отпугнуть. Но медведь даже ухом не повел – пошел гулять дальше. Тогда уже пришлось звонить в Лонгйир. И нам на помощь прилетел полицейский вертолет. К счастью, вертушка белого гостя впечатлила, и он ушел гулять в более безлюдные места…

Такой вид открывается с центральной улицы Баренцбурга Фото: Андрей ГОРБУНОВ. Перейти в Фотобанк КП

С РАЗБЕГУ В МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОТЁЛ

Моя собеседница живет на Шпицбергене уже три года. А изучает его гораздо дольше.

- Я училась на «Международных отношениях» в Дипломатической академии. С первого курса начала изучать Шпицберген, его историю и современность.

- И чем он вас так зацепил?

- Мне понравилось само место – его уникальное международное положение. В мире аналогов Шпицбергену нет! Это такой международный котел, куда съезжаются абсолютно разные национальности и каким-то чудом уживаются вместе. Несмотря на то, что Шпицберген – это территория Норвегии, он имеет статус безвизовой зоны. Человеку достаточно иметь с собой только загранпаспорт. Сначала Шпицберген был темой моих курсовых работа, а потом стал и темой диплома.

- Как назывался диплом?

- «Проблемы Шпицбергена в современных международных отношениях». После того, как я закончила бакалавриат, стало понятно, что нужно искать работу. И тут я подумала: а почему бы не на Шпицбергене. Сперва я стала здесь гидом-экскурсоводом.

В Баренцбурге есть православная часовня. Она отрыта круглосуточно. Правда, батюшки сейчас на Шпицбергене нет. Прошлому священнику пришлось уехать на большую землю по личным причинам. Сейчас поселок ищет нового святого отца Фото: Андрей ГОРБУНОВ. Перейти в Фотобанк КП

WILDBERRIES НА КРАЮ СВЕТА

Несмотря, на то, что в Баренцбурге живет всего три сотни жителей, у них есть свой собственный пункт выдачи Wildberries. Мы как раз проходим с Дарьей мимо знакомой сиреневой вывески. Глядишь на нее, и как будто переносишься на большую землю. Телепорт, не иначе!

- Как часто приходят заказы?

- С каждым кораблем. Примерно, раз в месяц.

- И что обычно заказывают?

- Увы, сейчас из-за санкций далеко не всё можно заказать. Например, нельзя заказать шампуни, средства для ухода за кожей, кремы, бальзамы. Для жительниц Баренцбурга это прямо большая боль.

- Вот они – проблемы Шпицбергена в современных международных отношениях!

- Но всё равно каждый раз у нас тонны посылок с заказами WB.

Несмотря, на то, что в Баренцбурге живет всего три сотни жителей, у них есть свой собственный пункт выдачи Wildberries Фото: Андрей ГОРБУНОВ. Перейти в Фотобанк КП

НАРОДНАЯ ЗАБАВА «УТОПИ СУКУ»

В Баренцбурге в первую очередь обращаешь внимание на две вещи. Во-первых, здесь очень тихо. Во-вторых, с тобой все здороваются. Вот реально каждый прохожий считает своим долгом поприветствовать меня и Дарью. Может, в таких условиях полиция и, правда, не нужна.

- А как вы тут развлекаетесь?

- У нас есть бассейн на 25 метров с подогреваемой ледниковой водой из озера Стемме. В во время полярной ночи плавание очень бодрит. А еще играем в волейбол, футбол, баскетбол, бадминтон. Ну, а если вам этого мало… На Шпицбергене среди полярников старшего поколения есть традиция под названием «утопить суку». Из металлолома изготавливается собака. Размер этой собаки зависит от того, хороший человек или плохой. Если человек хороший, то собака поменьше. Если плохой, то побольше.

В Баренцбурге очень красивый стрит-арт Фото: Андрей ГОРБУНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Фото: Андрей ГОРБУНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Фото: Андрей ГОРБУНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Фото: Андрей ГОРБУНОВ. Перейти в Фотобанк КП

- А кто определяет – хороший человек или плохой?

- Его товарищи. И вот человек тащит эту «суку» через весь Баренцбург в порт и там топит. Только после этого человек становится настоящим полярником!

Будто протестуя против этой вопиющей народной забавы, где-то вдалеке раздается нестройное хоровое рычание.

- Медведи?? – я уже готов вызывать полицейский вертолет из Лонгьира!

- Спокойствие! - рубит панику на корню Слюняева. – Это всего лишь ферма хаски. Да, есть у нас и такая.

- А что-то котов я тут у вас не видел.

- И не увидите. Котеек запрещено завозить на Шпицберген из-за опасности распространения бешенства. Здесь есть целый специальный закон об охране окружающей среды.

Песцы на Шпицбергене заменяют кошек. Такие же милые и пушистые. Фото: Дарья СЛЮНЯЕВА

- Но ведь бешенство может появиться везде. Почему такой запрет действует именно на Шпицбергене?

- Здесь очень ограниченная территория. Поэтому если бешенство распространится, то оно может задеть целые популяции песцов, белых медведей и оленей. То есть последствия могут быть для всей фауны. Здесь эко-система наиболее уязвима по отношению к бешенству. А еще коты охотятся на птиц. И это тоже может нанести ущерб местной природе.

Степанида Даши Слюняевой и «Степанида» Баренцбурга. Фото: Дарья СЛЮНЯЕВА/Андрей ГОРУБНОВ

До нас снова доносится нестройный хор хаски.

- А почему тогда собакам здесь можно жить? Где справедливость?

- Тут вопрос к норвежцам, почему они собак любят больше кошек, - смеется Дарья. - Может быть, от собак больше пользы. Они могут выступать, как рабочие лошадки. Какая Арктика без собак. А без кошек можно обойтись. Хотя я, как кошатница, так не считаю! У меня на большой земле дома осталась кошка Степанида. Я по ней очень скучаю. А тут еще, как назло, напротив нашего офиса стоит на постаменте раритетный снегоболотоход. И знаете, как он называется? «СТЕПАНИДА»! Под ним так и написано крупными буквами.

Мимо нас проходят очередные прохожие и, разумеется, здороваются.

- Мяу, - машинально отвечаю я.

В Баренцбурге есть целая ферма хаски. В зимнее время барбосы катают местных жителей в упряжках Фото: Андрей ГОРБУНОВ. Перейти в Фотобанк КП

Фото: Андрей ГОРБУНОВ. Перейти в Фотобанк КП

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