«Мы своевременно реагируем на все угрозы»: Глава Минтранса Андрей Никитин прокомментировал выпад Зеленского в адрес гражданской авиации

Глава Министерства транспорта Российской Федерации Андрей Никитин. Фото: Донат Сорокин/ТАСС

В среду, 2 сентября, глава Министерства транспорта Российской Федерации Андрей Никитин, который в этот день прилетел из Бишкека (он участвовал в саммите ШОС) во Владивосток, на ВЭФ, дал большое интервью Радио «Комсомольская правда».

После этого Андрей Никитин в беседе с KP.RU также прокомментировал угрозы главаря киевского режима. Зеленский, как сообщали информагентства, заявил, что «небо над Россией стало опасным» из-за украинских дронов и «гражданской авиации там не место».

…- Андрей Сергеевич, как бы вы прокомментировали эти зловещие - я бы сказал - бредовые заявления?

- Александр, мы работаем в тесном контакте с Министерством обороны, с Росгвардией.

- Не только тогда, когда звучат подобного рода угрозы.

- Разумеется. Эта практика у нас - постоянная. И я думаю, что мы не допустим каких-то значимых перерывов в рамках гражданской авиации…

Российская Федерация может вводить временные ограничения в аэропортах, потому что считает приоритетом безопасность пассажиров.

Андрей Никитин в беседе с KP.RU также прокомментировал угрозы Зеленского. Фото: Донат Сорокин/ТАСС

- А мы это так и воспринимаем. Пассажиры относятся к таким мерам с пониманием.

- Но мы однозначно справимся с этим в ближайшие годы…

И еще я хотел бы заметить, что наше министерство работают в теснейшей координации со всеми заинтересованными сторонами, Росавиация находится в режиме постоянного оперативного диалога со всеми специальными службами и с Министерством обороны. На все угрозы мы реагируем своевременно.

ДОСЛОВНО

Владимир Путин на пресс-конференции после саммита ШОС в Бишкеке (она состоялась в ночь на 2 сентября) рассказал о том, что ждет киевский режим, если тот попытается «закрыть небо» в России.

Глава государства пообещал, что Москва найдет, чем ответить, если киевский режим попытается реализовать угрозы.

Озвученные Зеленским «планы» Президент России и Верховный Главнокомандующий назвал «заявкой на гостерроризм».

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