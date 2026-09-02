После развода с мужем 20-летняя Диана Шурыгина стала любовницей бывшего чиновника: Новые детали громкого дела

Стали известны новые подробности скандального «дела Дианы Шурыгиной». Фото: Кадр видео.

Стали известны новые подробности скандального «дела Дианы Шурыгиной». Напомним, что бывшую звезду телешоу задержали в июне этого года, обвинив в изготовлении и распространении порнографии. По версии следствия, 27-летняя Шурыгина снималась на одной из «домашних» студий в порно-роликах, которые распространялись через закрытые каналы – подписчики платили за них деньги. Съемки происходили на Бали (Шурыгина туда последние годы подолгу уезжала), а продвигало эти записи агентство, владельцами которого являются граждане Украины. Вместе с Шурыгиной в Москве по этому делу задержаны еще одна «актриса» Настя Холод (по паспорту Анастасия Овсянникова) и гражданин Германии Людвиг Кричкер, выступавший в этом бизнесе в качестве продюсера.

Как стало известно KP.RU, в этом уголовном деле есть и другие фигуранты. Например, еще одна девушка, участвовавшая в съемках роликов с участием Шурыгиной и Холод.

- Она является гражданкой другой страны. Сейчас она находится за пределами России, - уточнил источник в правоохранительных органах.

БУКВА В ТЕЛЕФОНЕ

Между тем знакомые Дианы вспоминают, как она жила после громкой славы. В 2017 году вся страна обсуждала ее историю – несовершеннолетняя девушка из Ульяновска стала жертвой изнасилования на «вписке» со старшими ребятами. Правда, Сергей Семенов, которого обвинили в насилии, заявлял, что интим у них с Дианой был по согласию, а ее семья обещала забрать заявление из полиции, если он заплатит 1 млн рублей.

Сергей Семенов, которого обвинили в насилии, заявлял, что интим у них с Дианой был по согласию Фото: Кадр видео.

На съемках телешоу с участием 17-летней Шурыгиной в нее влюбился оператор Первого канала Андрей Шлянин. Когда Диане исполнилось 18, он предложил ей руку и сердце. Вскоре сыграли и свадьбу. Однако брак продержался меньше двух лет. Говорили, что Диана «загуляла» и оказалась совсем не такой простой, как думал супруг. Развод оформили в конце 2019 года. После этого Шурыгина на какое-то время пропала из медиа-пространства.

- В начале 2020-х у Дианы был роман, или как бы это правильно назвать, с бывшим высокопоставленным чиновником, - рассказал KP.RU один из хороших знакомых Шурыгиной. – Этот мужчина намного старше, у него есть официальная семья – жена, дети. С Дианой они должны были встречаться четко по расписанию – два раза в месяц. На эти свидания она приезжала на такси в гостиницу «Рэдиссон» на Кутузовском проспекте - которая бывшая «Украина». Экс-чиновник там снимал для них один из самых дорогих номеров. Ежемесячно он платил Диане 15 тысяч долларов (по курсу того времени это до 1,2 млн рублей. – Авт.).

По словам нашего собеседника, имя своего статусного любовника Шурыгина держала втайне даже от близких подруг:

- В ее телефоне этот человек был записан всего одной буквой. Связь продлилась около года. Фактически она только на эти деньги и жила. В то же время крутила роман и с молодым человеком, который ее содержал. Отношения с бывшим чиновником она от него, конечно, скрывала.

На съемках телешоу с участием 17-летней Шурыгиной в нее влюбился оператор Первого канала Андрей Шлянин. Фото: Первый канал

«СНАЧАЛА ВСЕ БЫЛО ПОПРОЩЕ»

Для друзей не было секретом, что иногда у Дианы возникали проблемы с запрещенными веществами. Многие считают, что именно это в итоге стало причиной ее сегодняшних проблем. Из-за своего увлечения веществами разругалась накануне свадьбы со своим женихом, криптоинвестором Святославом Гусевым. А потом, оказавшись без денег, сошлась не с теми людьми и согласилась «поработать на камеру».

Увы, но объективно многие близкие понимают, что девушка свернула не на ту дорожку.

- Она действительно снимала эти ролики, это странно было бы опровергать. Причем это в том числе были и ролики ЛГБТ*-тематики, - констатирует продюсер Диана Бичарова, знающая Диану больше восьми лет.

- При этом аккаунт в OnlyFans (платформа, где можно заводить закрытые каналы для платных подписчиков. – Авт.) у нее появился еще несколько лет назад. Вы про это знали?

- Да, знала. Но на тот момент там все было попроще: просто голые и полуголые ее фотографии. Стоит красивая девушка у зеркала и себя снимает. Да, эти фото она продавала подписчикам. Но никаких роликов там тогда еще не было.

На 17-летнюю Диану внезапно свалилась всероссийская слава Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

КУПИЛА РОДИТЕЛЯМ НОВЫЙ ДОМ?

Журналисты программы «Малахов» (Россия 1) накануне пообщались с матерью Дианы Шурыгиной. Наталья сейчас живет в деревне под Ульяновском с младшей дочерью (девушке скоро исполнится 18). Отец Дианы еще несколько лет назад подписал первый контракт и сейчас находится на СВО.

Женщина поделилась с репортерами своими бедами. Несколько лет назад у Шурыгиных сгорел дом – старый, деревянный. Во время пожара из него даже вещи толком вынести не успели, почти все нажитое за целую жизнь погибло. Вместо избы остался только обугленный остов. Наталья Шурыгина больше всего переживает, что не смогла спасти украшения, которые в разное время дарила ей Диана.

По словам некоторых знакомых, после пожара именно Диана купила родителям новый дом – в той же деревне.

- Все немного не так, - заявил KP.RU один из друзей Шурыгиной. – Во-первых, нужно понимать, что это обычная деревня в окрестностях Ульяновска, где дома стоят совсем не как в Подмосковье. Купили, к тому же, довольно старый дом. Это даже не миллионы рублей, а несколько сотен тысяч. Диана действительно помогла с покупкой, но перевела только часть суммы. Больших накоплений у нее не было. Основные деньги были родительские.

Впрочем, что это отменяет? Действительно ведь помогла родным.

Наталья Шурыгина вспоминает один из последних разговором с Дианой: обменивались голосовыми. Маме показалось, что у дочери простуженный голос. Та шумела, что мать выдумывает. А вскоре Диана перестала отвечать и пропала из соцсетей. Родные только через несколько дней узнали из новостей, что дочь уже в СИЗО.

Мама Дианы сейчас живет в деревне под Ульяновском с младшей дочерью Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

КСТАТИ

Как сидится Диане Шурыгиной

Продюсер Диана Бичарова рассказывает, что после ареста Дианы Шурыгиной старается поддерживать подругу в СИЗО.

- Раз в неделю стабильно заказываю ей в изолятор еду через специальный сервис. Обычно это ланчбоксы специальные – чтобы можно было в разные дни чередовать рацион, для разнообразия. Кроме того, удобно, что там первое, второе и салатик. Иногда с десертом.

Для доставки в женский СИЗО-6, где сидит Шурыгина, доступны несколько подобных наборов. Например, в порции за 860 рублей – рассольник с индейкой, салат из свеклы с чесноком и сыром, стакан сока, на второе – куриная грудка в сливочном соусе, гречка. За 1650 рублей можно заказать большую порцию макарон с куриными котлетами. Насколько известно, такое друзья Диане тоже заказывают. Как и цыплят табака (820 рублей за 350 граммов) – девушка их обожает.

К слову, на том же сервисе можно заказывать и домашнюю еду. От солянки мясной (670 рублей) и салата мимоза (425) до различных изысков. Среди самых дорогих блюд – свиная рулька (1415), отварная говядина в бульоне (1900), буженина с чесноком и оливками (2450), жареный морской окунь (2500), запеченное с сыром филе семги (3999).

Недавно Бичарова отвезла Шурыгиной передачку, закупившись в обычном магазине.

- Вы передали Диане много сладостей, орехов. Плюс она ест и макароны. До этого, насколько я понимаю, Диана старалась держать себя в хорошей форме. Не боится в СИЗО набрать вес?

- Я не знаю, считает ли она калории, но ведь сладости – не только для нее. Думаю, она делится с сокамерницами. Насколько я слышала, она очень там подружилась с девочками. В камере принято вести как бы общее хозяйство.

- Вы с Дианой имеете возможность общаться?

- Я пишу ей через систему ФСИН-письмо. (Эти послания передаются адресату, сидящему в СИЗО или колонии после проверки цензорами. – Авт.). Но она мне не отвечает. Насколько я понимаю, она сейчас никому не отвечает.

* Движение признано экстремистским и запрещено в России.

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