Сидит в камере на 12 человек, питается чипсами: спустя 10 лет после истории с изнасилованием Диана Шурыгина сама оказалась в СИЗО

Диана Шурыгина и Сергей Семенов Фото: Кадр видео.

Напомним, что 10 лет назад после скандальной истории с изнасилованием вся страна узнала о Диане Шурыгиной из Ульяновска. Якобы на вечеринке пьяной 17-летней девушкой воспользовался 21-летний Сергей Семенов. Парень попал в тюрьму, а Диана в итоге стала звездой ток-шоу. Но спустя 10 лет 27-летняя Шурыгина сама оказалась под следствием по обвинению за изготовление и распространение порнографии.

Что сейчас происходит с блогершей? В каких условиях она живет? И правда ли, что Сергей Семенов, ставший правозащитником, готов защищать Диану за миллион рублей? На все эти вопросы попытались ответить друзья Шурыгиной и эксперты в программе Андрея Малахова. В их числе оказались и журналисты «Комсомольской правды» — Александр Рогоза и Ольга Родина. Специальным гостем передачи стал 30-летний Сергей Семенов.

Журналист «Комсомольской правды» Ольга Родина. Фото: кадр SMOTRIM.RU/MALAHOV

Добавим, что Диане Шурыгиной продлили срок содержания под стражей до 19 октября. А вот Сергей Семенов, отсидевший год, вполне успешно устроился в жизни. Молодой человек работает правозащитником. Сейчас Сергей получает второе высшее образование — на этот раз юридическое. После новостей о задержании Дианы Семенову звонили журналисты и спрашивали — готов ли он защищать ее? Тогда правозащитник ответил, что согласен сделать это за миллион рублей.

Сергей Семенов. Фото: кадр SMOTRIM.RU/MALAHOV

«Мне звонили журналисты и в такой шутливой форме сказали: «Вот у вас есть правозащитный центр. Готовы ли вы ей помогать?» И я в шутливой форме ответил, что готов помочь за миллион, потому что семья Шурыгиных просила у меня тогда миллион рублей. Конечно же, никто никого защищать не собирался», — рассказал на программе Сергей Семенов.

Диана Шурыгина. Фото: кадр SMOTRIM.RU/MALAHOV

Также будущий юрист добавил, что в СИЗО, где сейчас находится Диана, условия, мягко говоря, суровые. Врагу не пожелаешь! Блогерша сидит в камере на 12 человек. Добавим, что 10 лет назад Семёнова осудили на 8 лет и 3 месяца. Затем срок сократили до 3 лет и 3 месяцев. В итоге Сергей отсидел год и был выпущен на свободу. Статью переквалифицировали, так как выяснилось, что Диана соврала о своем возрасте, сказав, что ей уже есть 18 лет, хотя на тот момент ей было 17.

По словам Семёнова, он ни о чем не жалеет.

«Я встретил многих людей благодаря этой ситуации… Такова судьба, такова жизнь. Случается всякое. Я не говорю каждый божий день, какой я бедный, несчастный», — поделился Семенов.

Также правозащитник отметил, что ему никто не тычет пальцем в спину — мол, насильник. А вот Диану в родном Ульяновске не жалуют. Соседи говорят о том, что Шурыгина общалась с разными мужчинами с раннего возраста.

Никита Турчин и журналист «Комсомольской правды» Ольга Родина. Фото: кадр SMOTRIM.RU/MALAHOV

«Да не было никакого изнасилования! Она сама туда поехала!» — рассказали журналистам «Малахова» соседи семьи Шурыгиных.

Напомним, что после громкой истории Диана вышла замуж за оператора «Первого канала» Андрея Шлянина. Правда, брак долго не продлился.

Медиапродюсер Диана Бичарова и журналист «Комсомольской правды» Александр Рогоза. Фото: кадр SMOTRIM.RU/MALAHOV

«Андрей хотел семью, детей. А Диана выбрала немножко другое. Она хотела медийности. Ее начали узнавать… Она — медиажертва», — уверена бывший продюсер Шурыгиной и подруга Диана Бичарова.

По слухам, Диана Шурыгина начала заниматься эскортом несколько лет назад. Об этом мы писали еще в 2023 году. Говорят, что у нее был богатый высокопоставленный любовник. Правда, сама Диана все отрицала.

«Она не занималась этим все 10 лет! У Дианы был женский клуб, где она помогала девочкам… Потом она начала петь», — вспоминала Бичарова.

По одной из версий, Шурыгина потеряла связь с реальностью, когда переехала на Бали. Говорят, там была и секс-секта, куда вербовали девушек…

Сейчас Бичарова передает продукты бывшей подопечной в СИЗО. Продюсер поделилась списком снэков, которые просила у нее Шурыгина. Там оказались, в основном, сладости, чипсы и газировка.

В программе опровергли информацию о том, что родители Дианы отреклись от нее. На самом деле, мама девушки Наталья в курсе ситуации и ждет дочь в родном поселке. Правда, дом Шурыгиных несколько лет назад сгорел. После этого семье удалось купить старый покосившийся домик, где мама блогерши держит кур.

Наталья Шурыгина. Фото: кадр SMOTRIM.RU/MALAHOV

«Диана — сильная девочка. Она всегда была сильной», — рассказала журналистам «Малахова» Наталья Шурыгина.

Судьба Шурыгиной решится 19 октября, когда, вероятнее всего, будет определена мера пресечения. Добавим, что блогерше инкриминируют изготовление и распространение порнографических материалов (п. «а» ч. 3 ст. 242 УК РФ), санкция статьи предусматривает до шести лет лишения свободы. Адвокаты Дианы настаивали на домашнем аресте в силу состояния здоровья, но Мосгорсуд отклонил жалобы защиты и оставил меру пресечения без изменений.

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