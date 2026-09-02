Александр Ведяхин: ИИ-агенты изменят правила конкуренции в цифровой экономике

Фото: Пресс-служба Сбера.

В рамках XI Восточного экономического форума прошла сессия Сбера, посвященная трансформации архитектуры российской и китайской торговли – от платформ к ИИ-агентам. Эксперты двух стран обсудили переход от традиционных торговых платформ к агентной модели и оценили, могут ли новые технологии привести к сокращению роли офлайн-магазинов.

Развитие ИИ-агентов станет следующим этапом эволюции платформенной экономики и изменит привычную модель взаимодействия покупателей, продавцов и цифровых площадок. Об этом заявил первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин.

По его словам, платформы продолжат играть значимую роль в цифровой экономике, однако в ряде сегментов перестанут быть обязательным посредником между потребителем и поставщиком. Их инфраструктуру смогут использовать ИИ-агенты, которые будут самостоятельно искать и сопоставлять предложения, и помогать пользователю принимать решения.

ИИ возьмет на себя рутинный выбор

Сегодня покупатель самостоятельно ищет нужный товар, сравнивает цены и характеристики, изучает отзывы и оформляет заказ. С распространением ИИ-агентов значительная часть этих действий может перейти к цифровому помощнику. Агент способен анализировать предложения разных продавцов и выбирать подходящий вариант в соответствии с заданными пользователем параметрами. В результате потребитель будет тратить значительно меньше времени на поиск и сравнение товаров.

Александр Ведяхин, первый заместитель председателя правления Сбербанка: «Этот агент, то есть, по сути, часть искусственного интеллекта, реализует те задачи, которые собственник этого агента, простой человек, ставит. Допустим, вы берете и говорите: я вот люблю такой кофе, обычно покупаю такую продукцию, такие батарейки, пожалуйста, выбери мне лучшее предложение среди всех маркетплейсов, среди всех магазинов и так далее. Агент идет и выбирает. Если вы его уполномочите, то он делает вам покупку. Таким образом, уже реклама не работает. Сложно представить, что в маркетплейсе рекламировать что-то агентам можно, потому что агенты не реагируют на рекламу».

Это, в свою очередь, может повлиять на экономику посредников и распределение маржи в цифровой торговле. Конкурировать за покупателя продавцам придется уже не только через продвижение товаров и привлечение внимания, но и за соответствие критериям, по которым ИИ принимает решение.

При этом, считает Ведяхин, агентная экономика не вытеснит платформенную модель полностью. Разные форматы взаимодействия будут существовать параллельно — в зависимости от особенностей конкретного сегмента.

«Экономика не переходит целиком от одной модели к другой, а расслаивается. В рутинных и утилитарных покупках пользователь делегирует выбор агенту: реклама как способ повлиять на решение теряет силу, а поставщику приходится конкурировать данными и условиями, которые агент видит при сравнении. Но в развлечениях, любимых брендах и статусных категориях пользователь по-прежнему сам проводит время в интерфейсе и выбирает по привязанности, а не по оптимальности — и там всё так же зарабатывают на внимании», — отметил Александр Ведяхин.

Конкуренция сместится к данным и алгоритмам

В России агентная модель пока находится на начальной стадии. Для покупателей основным сценарием остаются ИИ-ассистенты, которые помогают консультироваться и выбирать товары, тогда как полностью автономные покупки еще не стали массовым явлением. В то же время инструменты на базе ИИ уже используются со стороны продавцов. В частности, агенты могут автоматически управлять ценами и контролировать товарные остатки на цифровых площадках.

Распространение таких технологий меняет требования к информации о товаре. ИИ-агенту важно не то, насколько привлекательной выглядит карточка, а насколько данные в ней полные, точные и пригодные для автоматической обработки. При сравнении предложений алгоритм может учитывать фактические характеристики и цену, не ориентируясь исключительно на рекламное продвижение или популярность товара.

По мнению Ведяхина, это способно повысить прозрачность рынка и усилить конкуренцию между поставщиками.

«У агента, в отличие от человека, нет лояльности к красивой карточке или узнаваемому бренду — он сверяет заявленное с фактическим и отсеивает недобросовестных продавцов быстрее, чем это делал бы покупатель. В итоге рынок становится прозрачнее не потому, что продавцы стали честнее, а потому, что обманывать агента стало невыгодно», — подчеркнул первый зампред правления Сбербанка.

Таким образом, распространение ИИ-агентов может привести к постепенному разделению цифровой торговли на разные модели. В повседневных покупках пользователь будет все чаще передавать рутинный выбор алгоритму, тогда как в категориях, где важны эмоции, бренд и сам процесс взаимодействия, сохранятся традиционные механизмы привлечения внимания.

Платформы при этом не исчезнут, но их роль будет зависеть от того, насколько эффективно они смогут работать в новой агентной архитектуре цифровой экономики.